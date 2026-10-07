Trung Quốc tăng tốc đóng siêu tàu sân bay 110.000 tấn, có thể dài nhất thế giới

Xưởng đóng tàu Đại Liên đang đẩy nhanh quá trình lắp ráp siêu tàu sân bay được cho là chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của Trung Quốc. Chỉ trong 5 ngày, 3 phân đoạn mới của boong tàu được cho là đã được lắp đặt, trong khi chiều dài hoàn thiện của chiến hạm có thể đạt 336-339 m.

Xưởng đóng tàu Đại Liên của Trung Quốc tiếp tục đẩy nhanh quá trình lắp ráp siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên của nước này, với 3 phân đoạn mới của boong tàu được cho là đã hoàn tất lắp đặt chỉ trong vòng 5 ngày.

Hoạt động xây dựng mới nhất cho thấy tốc độ lắp ráp đáng chú ý của con tàu. Qua các ảnh vệ tinh gần đây, phần thân tàu và cấu trúc phía trên đã ngày càng hoàn thiện, giúp hình dáng của chiếc siêu tàu sân bay dần hiện rõ.

Con tàu thường được giới phân tích gọi là Type 004, dù Trung Quốc chưa chính thức xác nhận tên định danh này cũng như chưa công bố thông số kỹ thuật của tàu.

Ảnh vệ tinh cho thấy công việc xây dựng con tàu đã được tiến hành từ năm 2024.

Lắp 3 phân đoạn boong tàu chỉ trong 5 ngày

Những bộ phận mới được bổ sung đặc biệt đáng chú ý bởi boong tàu sân bay là một trong những kết cấu lớn và phức tạp nhất của toàn bộ chiến hạm.

Việc nhiều phân đoạn được lắp đặt trong khoảng thời gian rất ngắn cho thấy các cấu kiện có thể đã được chế tạo sẵn ở những khu vực riêng biệt, sau đó vận chuyển tới ụ tàu để nhanh chóng tích hợp vào thân tàu.

Các hình ảnh gần đây cũng cho thấy nhiều kết cấu lớn bên ngoài đã được gắn vào mạn trái của tàu.

Trong ảnh chụp cuối tháng 9, có thể nhận thấy 2 kết cấu lớn dạng sponson nhô ra ở hai bên thân tàu. Trong khi đó, những bộ phận khác của boong tiếp tục xuất hiện quanh thân tàu khi quá trình đóng mới được đẩy lên từng bước.

Tốc độ thi công này nối tiếp một loạt cột mốc quan trọng mà chương trình đóng tàu đạt được trong năm 2026.

Đến tháng 8, ảnh vệ tinh cho thấy phần thân tàu đã dài khoảng 320 m và rộng khoảng 46 m tại điểm rộng nhất có thể quan sát. Tuy nhiên, các số đo này chưa bao gồm toàn bộ boong tàu cũng như phần mũi tàu chưa hoàn thiện.

Những hình ảnh mới hơn cho phép giới phân tích ước tính chiều dài cuối cùng của con tàu có thể đạt khoảng 336-339 m sau khi phần mũi và các cấu kiện còn lại được hoàn tất.

Siêu tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc. Ảnh: MW.

Có thể trở thành tàu sân bay dài nhất thế giới

Nếu những ước tính này chính xác, chiếc tàu sân bay mới của Trung Quốc sẽ dài hơn các tàu sân bay lớp Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ, vốn dài khoảng 333 m.

Điều này phù hợp với những dự đoán trước đó rằng siêu tàu sân bay mới sẽ trở thành chiến hạm lớn nhất thế giới, vượt đáng kể tàu sân bay Phúc Kiến - chiếc siêu tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc.

Tàu Phúc Kiến đi vào hoạt động năm 2025 và là tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc được trang bị máy phóng điện từ, sử dụng cấu hình CATOBAR - tức máy bay được phóng bằng máy phóng và hạ cánh bằng hệ thống cáp hãm.

Phúc Kiến được kỳ vọng là chiếc đầu tiên trong một lớp các siêu tàu sân bay thông thường mà Trung Quốc sẽ đưa vào biên chế.

Trong khi đó, siêu tàu sân bay mới đang được đóng tại Đại Liên được cho là sẽ sử dụng năng lượng hạt nhân và có lượng giãn nước gần 110.000 tấn, đưa nó vào nhóm những chiến hạm lớn nhất từng được chế tạo.

Kích thước lớn hơn mang lại thêm không gian bên trong cho nhiều hạng mục quan trọng, từ nhiên liệu hàng không, vũ khí, khu vực bảo dưỡng, nơi ở của thủy thủ đoàn cho tới hệ thống động lực và máy bay.

Boong tàu lớn hơn cũng cho phép tàu vận hành nhiều máy bay hơn, đồng thời tạo điều kiện để tổ chức hoạt động cất cánh và hạ cánh với mật độ cao hơn.

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Trung Quốc đang được đóng tại xưởng đóng tàu Đại Liên vào cuối năm 2025. Ảnh: Vantor.

Ảnh vệ tinh hé lộ cấu trúc có thể liên quan đến lò phản ứng

Một dấu hiệu khác khiến chiếc tàu sân bay mới được đặc biệt chú ý là hệ thống động lực hạt nhân.

Các hình ảnh mới từ xưởng đóng tàu Đại Liên hồi tháng 11 cho thấy một số kết cấu được lắp đặt bên trong phần thân tàu đang hoàn thiện. Theo Military Watch Magazine, hình dạng và vị trí của những cấu kiện này tương đối phù hợp với các kết cấu bảo vệ khu vực lò phản ứng.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là một bước tiến quan trọng trong chương trình phát triển tàu sân bay hạt nhân của Trung Quốc.

Việc sử dụng động lực hạt nhân có thể giúp một tàu sân bay cỡ lớn hoạt động trong thời gian dài mà không phải phụ thuộc vào việc tiếp nhiên liệu thường xuyên như tàu sử dụng động cơ thông thường. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa công khai xác nhận cấu hình động lực của chiếc tàu đang được đóng tại Đại Liên.

Trung Quốc muốn đi xa hơn với máy bay chiến đấu thế hệ thứ sáu

Không chỉ tập trung vào kích thước và hệ thống động lực, chương trình siêu tàu sân bay mới còn được đặt trong bối cảnh Trung Quốc đang phát triển thế hệ máy bay chiến đấu mới.

Theo đánh giá được Military Watch dẫn lại, Trung Quốc có thể đi trước Mỹ nhiều năm trong việc tích hợp tiêm kích thế hệ thứ sáu vào các biên đội máy bay hoạt động trên tàu sân bay.

Nhận định này xuất phát từ tốc độ phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đối với các chương trình máy bay chiến đấu thế hệ mới.

Tuy nhiên, những thông tin về Type 004 hiện vẫn chủ yếu dựa trên phân tích ảnh vệ tinh và đánh giá của giới quan sát. Bắc Kinh chưa chính thức công bố tên gọi, thông số kỹ thuật, hệ thống động lực hay thời điểm đưa con tàu vào hoạt động.

Nếu hoàn thành đúng quy mô được dự đoán, chiếc siêu tàu sân bay này sẽ đánh dấu một bước tiến đáng kể của Trung Quốc trong lĩnh vực tàu sân bay hạt nhân và tiếp tục mở rộng năng lực tác chiến hàng không trên biển của nước này.

Theo MW