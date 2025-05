Trung Quốc khoe vật liệu tàng hình mới có thể “vô hiệu hóa” siêu lá chắn Golden Dome của Mỹ

Trung Quốc tuyên bố công nghệ tàng hình mới có thể “qua mặt” hệ thống phòng thủ tên lửa Golden Dome do Mỹ đề xuất.

Một loại vật liệu tàng hình hiệu suất cao do các nhà khoa học Trung Quốc phát triển được cho là có khả năng hoạt động trong nhiều dải phổ điện từ khác nhau, ngay cả ở nhiệt độ lên tới 700°C (1.292 độ F), làm dấy lên lo ngại rằng công nghệ này có thể vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ tiếp theo của Mỹ, bao gồm cả “Vòm Vàng” (Golden Dome) – hệ thống được Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố gần đây.

Loại vật liệu mới được phát triển bởi nhóm nghiên cứu do Giáo sư Lý Cường (Li Qiang) đứng đầu tại Đại học Chiết Giang, Hàng Châu. Nó được thiết kế đặc biệt để né tránh sự phát hiện bằng cả hồng ngoại và vi sóng – hai hình thức theo dõi phổ biến trong các hệ thống phòng không và chống tên lửa hiện đại.

Tàng hình hiệu quả ngay cả ở nhiệt độ cực cao

Trước bối cảnh công nghệ cảm biến phát hiện ngày càng tinh vi, các vật liệu tàng hình truyền thống vốn chỉ hoạt động trong một vài dải bước sóng nay đã dần trở nên lỗi thời. Nhu cầu cấp thiết hiện nay là tạo ra các vật liệu tàng hình đa phổ (multispectral), có khả năng ẩn mình cả trong vùng ánh sáng nhìn thấy, hồng ngoại và vi sóng – kể cả khi hoạt động trong điều kiện nhiệt độ cực cao như khi tên lửa hoặc máy bay siêu thanh bay ở tốc độ lớn.

Theo hãng South China Morning Post, nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm khả năng tàng hình bằng cách so sánh vật liệu mới với một vật đen tuyệt đối (blackbody) – một tiêu chuẩn lý tưởng hấp thụ bức xạ điện từ. Khi nung nóng đến 700°C, nhiệt độ bức xạ phát ra từ vật liệu này thấp hơn từ 265-421 độ C so với vật đen chuẩn.

Cụ thể, cường độ bức xạ của vật liệu giảm 63,6% trong dải hồng ngoại trung (MWIR) và 37,2% trong dải hồng ngoại ngắn (SWIR), so với vật đen. Ngoài khả năng tàng hình vượt trội, vật liệu còn thể hiện hiệu suất tỏa nhiệt tốt hơn nhiều so với các kim loại truyền thống – điều này giúp nó tránh hiện tượng phát xạ nhiệt gây lộ vị trí.

Cấu trúc tiên tiến chống radar và cảm biến nhiệt

Điểm đột phá nằm ở thiết kế vật liệu tổ hợp, kết hợp màng đa lớp với siêu bề mặt vi sóng (microwave metasurface). Lớp trên cùng đóng vai trò chống ẩm, trong khi lớp dưới tăng độ bám dính. Một kỹ thuật khắc laser tinh vi cho phép các sóng vi ba xuyên qua vật liệu mà không làm giảm khả năng tàng hình hồng ngoại.

Với sự kết hợp này, vật liệu đạt được khả năng hoạt động ổn định ở nhiệt độ cao, cùng hiệu suất tản nhiệt và tàng hình đồng thời trong cả hai dải phổ – vượt trội so với các công nghệ hiện có.

Thách thức đối với hệ thống “Vòm Vàng” của Mỹ?

Chỉ vài ngày trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa mới có tên “Vòm Vàng”, lấy cảm hứng từ hệ thống Iron Dome (Vòm Sắt) của Israel. Mục tiêu của hệ thống là chặn tên lửa đạn đạo, vũ khí siêu thanh và tên lửa hành trình, với sự hỗ trợ từ các cảm biến theo dõi đặt ngoài không gian.

Nếu hệ thống “Vòm Vàng” phụ thuộc chủ yếu vào cảm biến hồng ngoại để phát hiện vũ khí siêu thanh, thì các vật liệu tàng hình đa phổ như vật liệu do nhóm của Giáo sư Lý Cường phát triển có thể làm giảm đáng kể nguy cơ bị phát hiện, khiến nhiều loại vũ khí trở nên “vô hình” trước radar và cảm biến.

Mặc dù chưa rõ liệu vật liệu này đã được triển khai trong thực tế hay chưa, nhưng đây rõ ràng là một bước tiến công nghệ quân sự đầy tiềm năng, có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh trong các cuộc xung đột công nghệ cao trong tương lai.