Triển lãm quốc tế PCCC 2025 sẽ giới thiệu thiết bị tích hợp AI, cảnh báo sớm cháy nổ, sự cố, nâng hiệu quả cứu nạn và đảm bảo an ninh.

Ngày 31/7, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Bộ Công an) thông tin về kế hoạch tổ chức diễn đàn đối thoại doanh nghiệp và triển lãm quốc tế về kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, thiết bị an ninh, an toàn bảo vệ năm 2025.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp, Cục phó Cục cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ cho biết triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 14-16/8, tại TP.HCM, tại Trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn.

Đại tá Nguyễn Thanh Điệp - phó cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thông tin với báo chí.

Triển lãm năm 2025 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, thu hút hơn 480 thương hiệu là các cơ quan, đơn vị, nhà sản xuất, nhà cung cấp hàng đầu về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đối với diễn đàn, các đơn vị tham gia sẽ tập trung đối thoại, chia sẻ, đề xuất những giải pháp về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, an ninh, an toàn và thúc đẩy chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào công tác.

Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng các đơn vị, tổ chức trên thế giới sẽ giới thiệu 4 nhóm sản phẩm, gồm: Công nghệ, kỹ thuật, phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Giải pháp an ninh, an toàn cho tòa nhà thông minh, bãi đỗ xe thông minh; Ứng dụng công nghệ cho khu công nghiệp, nhà máy, tòa nhà cao cấp; Giải pháp xây dựng và quản lý thành phố thông minh, tòa nhà thương mại, bán lẻ và giao thông.

Đại diện ban tổ chức cho biết, triển lãm sẽ giới thiệu nhiều sản phẩm hiện đại, các hệ thống sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm cảnh báo sớm nguy cơ cháy nổ, sự cố kỹ thuật và nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn. Các thiết bị công nghệ tiên tiến sẽ được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, an ninh.