TP.HCM khởi công, động thổ 4 dự án hạ tầng trọng điểm

Các dự án gồm tuyến Metro số 2, cầu Cần Giờ, cầu Phú Mỹ 2 và Khu liên hiệp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển đô thị của Thành phố.

Tham dự lễ động thổ Khu liên hiệp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc có ông Trương Tấn Sang - nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Hồng Anh - nguyên Thường trực Ban Bí thư và Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cùng đại diện các cơ quan Trung ương, lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Với tổng mức đầu tư hơn 145.000 tỉ đồng, Dự án khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc hướng đến trở thành trung tâm thể thao hiện đại tầm quốc gia và khu vực. Nơi đủ điều kiện tổ chức các giải thi đấu thể thao chuyên nghiệp trong nước và quốc tế như SEA Games, ASIAD và các giải quốc tế khác. Đồng thời là nơi phục vụ việc huấn luyện, đào tạo vận động viên, rèn luyện thể dục thể thao của cộng đồng. Dự án còn kết hợp phát triển các dịch vụ thương mại, du lịch, giải trí, phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Đông TP.HCM, hướng đến hình thành điểm đến văn hóa - thể thao - du lịch.

Lãnh đạo Trung ương và TP.HCM thực hiện nghi thức động thổ dự án Rạch Chiếc, mở đầu giai đoạn thi công hạ tầng trọng điểm tại phía Đông Thành phố. Ảnh: Diệu Huyền

Theo UBND TP.HCM, dự án này rộng khoảng 186,7 ha được đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất. Về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, dự án có thời gian khoảng 8 năm kể từ khi ký hợp đồng BT. Tuy nhiên, với tính chất là công trình hạ tầng động lực phát triển mới cho thành phố, TP.HCM và nhà đầu tư đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tổ chức làm đồng bộ, phấn đấu rút ngắn thời gian hoàn thành dự án còn khoảng 5 năm. Nhà đầu tư đề xuất thực hiện là Công ty TNHH Mặt Trời Vũng Tàu (Tập đoàn Sun Group).

Bên cạnh dự án Rạch Chiếc, Thành phố cũng đồng thời triển khai 3 dự án chiến lược: Khởi công tuyến Metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương), tuyến đường sắt đô thị đóng vai trò trụ cột trong mạng lưới giao thông công cộng TP.HCM; Lễ động thổ cầu Cần Giờ, biểu tượng kiến trúc hướng biển và động lực phát triển mới cho khu vực phía Nam; Và Lễ động thổ cầu Phú Mỹ 2, công trình chiến lược kết nối vùng, giảm tải cho tuyến Phú Mỹ hiện hữu và tăng cường lưu thông đến Sân bay quốc tế Long Thành.

Việc đồng loạt triển khai 4 dự án trọng điểm thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của TP.HCM trong việc đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng đô thị bền vững.

Ông Trương Tấn Sang – nguyên Chủ tịch nước; ông Trần Lưu Quang – Bí thư Thành ủy TP.HCM – cùng lãnh đạo Trung ương và Thành phố tham dự lễ động thổ Khu liên hiệp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc sáng 15-1. Ảnh: Diệu Huyền

Đại diện Sun Group khẳng định cam kết triển khai dự án theo tiêu chuẩn quốc tế, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Ảnh: Diệu Huyền

Ông Nguyễn Lộc Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM – phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Diệu Huyền

Phối cảnh Rạch Chiếc Stadium – hạng mục trung tâm của Khu liên hiệp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc – được trình chiếu tại lễ động thổ. Ảnh: Diệu Huyền

Dàn xe cơ giới được huy động phục vụ lễ động thổ, sẵn sàng cho giai đoạn thi công hạ tầng ban đầu của dự án Rạch Chiếc. Ảnh: Diệu Huyền