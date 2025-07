TPBank nói về việc cựu Phó chủ tịch Đỗ Anh Tú bị khởi tố

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HoSE: TPB) vừa phát đi thông báo liên quan đến việc ông Đỗ Anh Tú, cựu Phó chủ tịch ngân hàng này, bị khởi tố.

Theo TPBank, vụ án được cơ quan chức năng khởi tố hồi giữa tháng 3/2025) khi điều tra việc Công ty Bamboo Capital phát hành trái phiếu, Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) là đơn vị tư vấn phát hành. Thời điểm vụ việc xảy ra, ông Đỗ Anh Tú giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng quản trị TPS. Ông Tú đã từ nhiệm tất cả chức vụ tại TPBank trước đó.

Ngay sau khi có thông tin vụ việc, TPBank cho biết đã chủ động rà soát toàn diện các hoạt động có liên quan và khẳng định vai trò của ông Đỗ Anh Tú trong vụ án chỉ giới hạn trong khuôn khổ hoạt động của TPS.

"Vai trò ông Đỗ Anh Tú liên quan đến vụ án đều thuộc khuôn khổ hoạt động của TPS, hoàn toàn không ảnh hưởng đến công tác quản trị, điều hành hoạt động của ngân hàng, cũng như không liên quan đến hoạt động tín dụng, tài chính hay vận hành", phía TPBank cho hay.

Ông Đỗ Anh Tú, 63 tuổi, đảm nhận vị trí Phó chủ tịch TPBank từ năm 2012 và trực tiếp nắm 3,71% vốn tại đây. Ngày 18/3, ông từ nhiệm Thành viên HĐQT của TPBank và TPS với lý do cá nhân.

Ngân hàng cho biết hiện vẫn duy trì hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

Kết thúc quý II, nhà băng này ghi nhận lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 4.100 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Tín dụng tăng trưởng 11,7%, phản ánh hiệu quả trong định hướng điều hành và phát triển của ngân hàng.

Chiều 7/7, tại buổi họp báo thông báo kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát điều tra cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Đỗ Anh Tú, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank), về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ông Anh Tú, còn có 14 người khác cũng bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có ông Nguyễn Hồ Nam, cựu Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital.

Ông Đỗ Anh Tú, sinh năm 1962. Ông là Tiến sĩ ngành máy năng lượng tại Đại học Kỹ thuật Praha (Cộng hòa Séc), từng giữ vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị TPBank và Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS).

Ông Tú gắn bó với TPBank từ năm 2012 và chính thức được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT từ tháng 4/2023. Tuy nhiên, vào tháng 3/2025, ông Tú bất ngờ từ nhiệm toàn bộ chức vụ tại cả TPBank và TPS.