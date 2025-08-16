Tổng thống Zelensky tuyên bố sẽ đến Washington sau hội nghị Trump-Putin

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận sẽ đến Washington tuần tới để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump, sau cuộc điện đàm 90 phút liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Alaska giữa ông Trump và ông Putin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông vừa có cuộc trò chuyện dài với Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến hội nghị thượng đỉnh giữa ông Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin, đồng thời xác nhận sẽ tới Washington vào tuần tới để gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Mỹ.

Trên kênh Telegram sáng 16/8, ông Zelensky thông báo: “Tổng thống Trump đã chia sẻ với tôi về cuộc gặp với Tổng thống Nga, về những điểm chính trong trao đổi. Tôi sẽ thảo luận mọi chi tiết về việc chấm dứt chiến sự và chiến tranh với Tổng thống Trump tại Washington vào thứ Hai. Xin cảm ơn lời mời”. Ông cho biết cuộc điện đàm kéo dài khoảng 90 phút và “có ý nghĩa”.

Tại hội nghị thượng đỉnh Alaska, Tổng thống Putin được đón tiếp một cách nồng hậu, hai nhà lãnh đạo ca ngợi các cuộc đàm phán mang tính xây dựng. Dù chưa đạt được thỏa thuận nào về Ukraine, ông Trump sau đó khẳng định hai bên đã tiến gần hơn tới việc giải quyết xung đột, đồng thời kêu gọi ông Zelensky “hãy làm một thỏa thuận”.

Ông Zelensky cũng cho biết ông ủng hộ đề xuất của ông Trump về một cuộc gặp ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine. Tuy nhiên, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov nói rằng Nga và Mỹ vẫn chưa thảo luận về khả năng tổ chức hội nghị này.

Nhà lãnh đạo Ukraine đồng thời nhấn mạnh Kiev muốn các đồng minh Tây Âu tham gia ở mọi giai đoạn đàm phán, nhằm đảm bảo những cam kết an ninh có sự bảo chứng của Mỹ. “Chúng tôi đã thảo luận về những tín hiệu tích cực từ phía Mỹ liên quan đến sự tham gia vào việc bảo đảm an ninh cho Ukraine”, ông Zelensky khẳng định.

Chuyến thăm Washington gần nhất của ông Zelensky hồi cuối tháng 2 đã kết thúc trong hỗn loạn truyền thông. Cuộc trò chuyện giữa ông với ông Trump và Phó tổng thống J.D. Vance biến thành đối đầu công khai. Ông Trump thời điểm đó cáo buộc ông Zelensky thiếu tôn trọng và “đang đùa với nguy cơ Thế chiến III”. Cuộc họp báo chung bị hủy bỏ, ông Zelensky bị hộ tống rời Nhà Trắng trong im lặng, và Washington thậm chí tạm thời đình chỉ viện trợ quân sự cho Kiev.