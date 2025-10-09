Tổng thống Ecuador thoát chết sau một "âm mưu ám sát" trên đường phố

Vụ việc xảy ra giữa làn sóng biểu tình phản đối các cải cách của Tổng thống Daniel Noboa, mà những người chỉ trích cho rằng đang gây tổn hại đến cộng đồng người bản địa của Ecuador.

Bộ trưởng Năng lượng Ines Manzano hôm 8/10 cho biết, 5 người đã bị bắt giữ sau một âm mưu ám sát nhằm vào Tổng thống Ecuador Daniel Noboa. Ông Noboa đang phải đối mặt với các cuộc biểu tình trên khắp cả nước vì những cải cách bị cáo buộc là gây hại cho người bản địa.

Vụ việc xảy ra khi đoàn xe của Tổng thống Noboa bị khoảng 500 người biểu tình bao vây tại tỉnh Canar – nơi có đông dân bản địa sinh sống – khi ông đến để khánh thành các dự án hạ tầng về xử lý nước và hệ thống thoát nước thải.

Các đoạn video do Phủ Tổng thống công bố và lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người biểu tình ném đá vào đoàn xe, khiến cửa kính bị nứt vỡ.

Bà Manzano nói với báo giới rằng xe chở Tổng thống bị hư hại nặng, và lực lượng an ninh phát hiện dấu vết đạn trên thân xe. Tổng thống Noboa không bị thương, song Bộ trưởng cho biết bà đã chính thức nộp đơn tố cáo một “âm mưu ám sát”. Năm nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan đến vụ việc.

Phủ Tổng thống sau đó tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm nghiêm khắc.

“Tuân theo các mệnh lệnh cực đoan hóa, họ đã tấn công đoàn xe Tổng thống đang chở theo dân thường. Họ cố gắng ngăn cản việc khánh thành một dự án nhằm cải thiện đời sống của cộng đồng”, tuyên bố viết trên mạng X (Twitter cũ), đồng thời cho biết những kẻ bị bắt sẽ bị truy tố về tội khủng bố và mưu sát.

Đây không phải là lần đầu tiên đoàn xe của Tổng thống Noboa bị tấn công. Tháng trước, khoảng 350 người biểu tình đã xông vào đoàn xe chở ông tại tỉnh Imbabura trong một cuộc biểu tình khác.

Tình trạng bất ổn leo thang sau khi Tổng thống Noboa ban hành các cải cách kinh tế và an ninh nhằm ổn định đất nước và ngăn chặn nạn buôn ma túy. Chính phủ ông gần đây chấm dứt khoản trợ giá nhiên liệu đã tồn tại hàng thập kỷ, với lý do biện pháp này sẽ giúp cắt giảm chi tiêu và chuyển ngân sách sang các chương trình xã hội. Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng quyết định này gây tổn hại nghiêm trọng cho các gia đình thu nhập thấp và cộng đồng người bản địa.

Liên đoàn các Dân tộc Bản địa Ecuador (CONAIE) – tổ chức đại diện lớn nhất cho người bản địa trong nước – đã phát động đình công toàn quốc để phản đối việc cắt trợ giá, dẫn đến nhiều tuần biểu tình, chặn đường và đụng độ với cảnh sát. Chính quyền cáo buộc “các nhóm khủng bố” đã xâm nhập vào phong trào biểu tình, khiến chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp ở 10 tỉnh vào cuối tuần qua, viện dẫn “tình trạng bất ổn nghiêm trọng trong nước”.

Trong một tuyên bố trên mạng X, CONAIE thừa nhận rằng 5 thành viên của họ đã bị bắt giữ, nhưng bác bỏ cáo buộc có âm mưu ám sát. Tổ chức này cáo buộc ngược lại rằng chính phủ đã sử dụng “bạo lực cảnh sát và quân đội tàn bạo” đối với người biểu tình.

Theo RT