Ngân hàng đưa G-Dragon về Việt Nam ghi nhận CASA tăng 40%, cổ phiếu liên tiếp phá đỉnh

CASA tăng trưởng bứt phá

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất cho vay vẫn duy trì ở mức thấp, biên lãi thuần (NIM) chịu nhiều áp lực và cạnh tranh gia tăng, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) ngày càng trở thành yếu tố cốt lõi giúp các ngân hàng tối ưu chi phí vốn (COF) và duy trì hiệu quả kinh doanh.

Thông qua việc phát triển các sản phẩm tài chính linh hoạt và nâng tầm trải nghiệm khách hàng, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) đã ghi nhận bước tăng trưởng CASA ấn tượng trong nửa đầu năm 2025, khi nhiều ngân hàng lớn có sự sụt giảm về chỉ tiêu quan trọng này.

Cụ thể, số dư CASA VPBank tính đến cuối quý II/2025 đạt gần 100.000 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cuối năm 2024. Kết quả này góp phần nâng tỷ lệ CASA toàn ngân hàng lên 15,8%, cho thấy các giải pháp mà VPBank triển khai đã thực sự phát huy hiệu quả.

Tại Hội nghị Nhà đầu tư vừa qua, ông Phùng Duy Khương, Phó Tổng Giám đốc thường trực phụ trách phía Nam kiêm Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân VPBank, phụ trách điều hành Khối Thu hồi và Xử lý nợ, cho biết sản phẩm Super Sinh Lời, với nhiều tính năng ưu việt dẫn đầu thị trường đã giúp CASA tăng trưởng thêm 10.000 tỷ đồng ngay trong 6 tháng đầu năm.

“Chúng tôi kỳ vọng 6 tháng cuối năm, Super Sinh Lời sẽ tạo ra tăng trưởng CASA gấp đôi nửa đầu năm, tức khoảng 20.000 tỷ đồng”, ông Khương nhấn mạnh.

Ngoài ra, một động lực lớn thúc đẩy CASA của VPBank trong nửa đầu năm là đại nhạc hội VPBank K-Star Spark in Vietnam, với sự xuất hiện của huyền thoại âm nhạc G-Dragon cùng nhiều ngôi sao trong nước và quốc tế. Sự kiện góp phần xây dựng hình ảnh VPBank vừa là ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính, vừa đồng hành cùng khách hàng trong hành trình kiến tạo phong cách sống hiện đại, đẳng cấp. Đại nhạc hội đã thu hút hơn 40.000 khán giả tham dự, hơn 128 triệu lượt hiển thị và hơn 30 triệu lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội.

Không chỉ lan tỏa thương hiệu, chương trình còn là cú huých mạnh mẽ cho hoạt động kinh doanh: Số thẻ tín dụng mở mới tăng 45%, chi tiêu qua thẻ tăng hơn 51%, gần 30.000 tài khoản Super Sinh Lời được mở và số dư tài khoản thanh toán thêm hơn 4.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, VPBank cũng liên tục đầu tư và phát triển các giải pháp thanh toán, với việc trở thành ngân hàng đầu tiên tại khu vực châu Á Thái Bình Dương triển khai “VPBank Pay by Account” - giải pháp thanh toán toàn cầu, được tích hợp ngay trên điện thoại. Đồng thời, ngân hàng cũng đưa ra loạt sáng kiến như mã QR, tài khoản số đẹp và giải pháp dành riêng cho hộ kinh doanh.

CASA tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm, cùng chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn trung dài hạn từ nước ngoài, tiêu biểu là thương vụ huy động khoản vay hợp vốn trị giá 1,56 tỷ USD từ các định chế tài chính hàng đầu, đã giúp VPBank tối ưu COF. Những yếu tố trên, kết hợp với đà tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ, đã đưa lợi nhuận hợp nhất nửa đầu năm của ngân hàng đạt hơn 11.200 tỷ đồng, đi lên 30% và thực hiện 44% kế hoạch cả năm.

Cổ phiếu liên tiếp lập đỉnh lịch sử, vốn hóa hơn 234.000 tỷ đồng

Hiệu quả hoạt động, kết quả tài chính bứt phá của VPBank trong nửa đầu năm không chỉ được thể hiện qua số liệu tài chính mà còn được phản ánh rõ nét trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu VPB đã có cú bứt phá mạnh mẽ kể từ giữa quý II và gần đây liên tiếp lập đỉnh sử, trở thành một trong những động lực quan trọng đưa chỉ số VN-Index chinh phục những đỉnh cao mới.

Chốt phiên 11/8, cổ phiếu VPB lập kỷ lục mới là 29.600 đồng/cp, tương ứng vốn hóa hơn 234.000 tỷ đồng, cao thứ 5 trong ngành ngân hàng. So với mức thấp ghi nhận trong đợt bán tháo do những thông tin từ thuế quan hồi đầu tháng 4, VPB vọt lên gần 80% - trở thành một trong những cổ phiếu ngân hàng tăng giá mạnh nhất.

Cổ phiếu VPB liên tiếp phá đỉnh kể từ cuối tháng 7/2025. (Ảnh: TradingView)

Thanh khoản của VPB cũng liên tục bùng nổ trong giai đoạn gần đây. Giữa tháng 5, sau thông tin VPBank tổ chức đại nhạc hội VPBank K-Star Spark in Vietnam, cổ phiếu VPB đã ghi nhận phiên “tím trần”, với khối lượng khớp lệnh cao nhất trong lịch sử, đạt gần 96 triệu cổ phiếu. Từ đầu tháng 7 đến nay, trong đà tăng trưởng mạnh mẽ của toàn thị trường, khối lượng khớp lệnh trung bình của VPBank đạt gần 49 triệu đơn vị, gấp hơn hai lần so với trung bình hai quý đầu năm (21,1 triệu đơn vị).

Một động lực lớn thúc đẩy giá cổ phiếu VPB trong giai đoạn gần đây đến từ dòng tiền mạnh mẽ của khối ngoại. Theo tổng hợp, chỉ tính riêng từ đầu tháng 7 đến trung tuần tháng 8, nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng tổng cộng gần 134 triệu cổ phiếu VPB, giá trị gần 3.100 tỷ đồng.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu VPB thời gian qua phản ánh kỳ vọng tích cực của giới phân tích, khi nhiều công ty chứng khoán đồng loạt nâng triển vọng nhờ nền tảng tài chính cải thiện rõ nét và dư địa thu hút vốn ngoại lớn.

Trong báo cáo cập nhật mới đây, Chứng khoán SSI cho biết lợi nhuận quý II của VPBank vượt kỳ vọng, với các chỉ số cốt lõi được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ ở cả ngân hàng mẹ, VPBankS, FE CREDIT cũng như chất lượng tài sản cải thiện, áp lực chi phí được kiểm soát tốt.

Chứng khoán BSC đánh giá cao xu hướng phục hồi lợi nhuận của VPBank, với tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tăng liên tiếp trong 6 quý. Các chuyên viên phân tích cũng nhấn mạnh rằng room ngoại còn nhiều (khoảng 4,5%), cùng với khả năng nâng trần sở hữu nước ngoài lên 49%, đang trở thành lợi thế cạnh tranh rõ rệt trong mắt nhà đầu tư quốc tế - đặc biệt khi thời điểm nâng hạng đang đến gần. Trong ngắn hạn, đây hoàn toàn có thể là động lực quan trọng giúp cổ phiếu VPB tăng tốc, nhất là khi nhiều ngân hàng đối thủ đã cạn room.