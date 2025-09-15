Tổng bí thư: Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự lực, tự cường, hiện đại

Tổng bí thư Tô Lâm yêu cầu cần đặc biệt quan tâm, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để quân đội triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại.

Ưu tiên làm chủ công nghệ lõi, sản xuất các loại vũ khí, khí tài hiện đại

Sáng 15/9 tại Hà Nội, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Tổng bí thư Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm. Ảnh: dangcongsan.vn.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng bí thư Tô Lâm bày tỏ, trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, khả năng tự nghiên cứu, chế tạo các loại vũ khí để bảo vệ Tổ quốc, chiến đấu và chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược là một trong những yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh của quân đội, giúp quân đội làm nên những chiến công hiển hách. Tinh thần sáng tạo và tài năng về chế tạo vũ khí đánh giặc cứu nước đã trở thành một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.

Tổng bí thư nêu rõ, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, lao động quốc phòng của ngành quân giới trước đây và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ngày nay đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, tinh thần vượt khó, tự lực, tự cường, cần cù, thông minh, sáng tạo, đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân.

“Các đồng chí là hiện thân của những cánh chim đầu đàn của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Những cống hiến, hy sinh thầm lặng của các đồng chí đã góp phần quan trọng tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: dangcongsan.vn.

Thời gian tới, Tổng bí thư đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, quân đội về phát triển công nghiệp quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng;

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật, tổ chức lực lượng ngành công nghiệp quốc phòng. Nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược;

Chủ động dự báo, đánh giá xu hướng phát triển khoa học quân sự của thế giới để kịp thời nghiên cứu, phát triển các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược cho quân đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Các bộ, ngành Trung ương cần đặc biệt quan tâm, tạo cơ chế, điều kiện thuận lợi để quân đội triển khai các nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Tổng Bí thư yêu cầu, đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật;

Tập trung triển khai các nhiệm vụ, đề án trọng điểm mang tính đột phá, mũi nhọn để tiếp cận, làm chủ công nghệ mới trong chế tạo vũ khí, khí tài cho các quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; Ưu tiên làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi, phát triển công nghiệp chíp bán dẫn, vật liệu tiên tiến, vật liệu đặc chủng cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị, khí tài hiện đại, có ý nghĩa chiến lược.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương, tri ân và chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng về những đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời đề nghị Tổng cục cần nâng niu trân trọng, tiếp tục phát huy cao độ trong giai đoạn cách mạng mới.

Tập trung đột phá vào 5 hướng chính

Tại buổi lễ, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết ngày 15/9/1945, chỉ ít ngày sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã ra Sắc lệnh thành lập Phòng Quân giới, trực thuộc Bộ Quốc phòng (tiền thân của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng ngày nay).

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Ảnh: dangcongsan.vn.

Với bề dày truyền thống, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tích cực vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược: Phát triển sản xuất quốc phòng và tham gia sản xuất xây dựng nền kinh tế đất nước.

Theo trung tướng Hồ Quang Tuấn, trong 5 năm gần đây, cán bộ, chiến sĩ, người lao động Tổng cục đã hoàn thành xuất sắc chỉ lệnh sản xuất hơn 140 chủng loại vũ khí lục quân, vũ khí quân binh chủng; đóng mới gần 140 tàu và sửa chữa trên 380 lượt tàu quân sự các loại... kịp thời đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trang bị, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của quân đội, phục vụ các sự kiện quan trọng của đất nước và quốc tế.

Trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học, vượt qua điều kiện đặc biệt khó khăn trong tiếp cận tài liệu thiết kế công nghệ sản xuất vũ khí, Tổng cục đã tập trung đột phá vào 5 hướng chính là: Phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật mới; sửa chữa, hiện đại hóa vũ khí trang bị kỹ thuật; sản xuất vật tư kỹ thuật; nâng cao chất lượng sản phẩm; áp dụng công nghệ mới, hiện đại hóa các dây chuyền sản xuất.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, tiêu biểu như: Xây dựng được đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ cao, làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến. Sản xuất, sửa chữa, cải tiến nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của Quân đội.