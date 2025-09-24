Tổng bí thư: Bảo đảm không có "vùng tối, khoảng trống" mà kiểm tra, giám sát không vươn tới được

Tổng bí thư Tô Lâm đề nghị cần chuyển phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng từ “bị động” sang “chủ động”, bảo đảm không có “vùng tối”, không có “khoảng trống” mà công tác kiểm tra, giám sát không vươn tới được.

Các cơ quan Đảng Trung ương là “bộ tham mưu chiến lược”

Sáng 24/9, Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc với 293 đại biểu tham dự.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương - tổ chức đảng có vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị.

"Đảng ta đã thể hiện rõ bản lĩnh vững vàng, chèo lái con thuyền đất nước vượt qua khó khăn, thử thách và không ngừng đạt được những thành tựu mới, chúng ta đang hướng đến hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, tạo nền tảng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Nhắc đến nhiều chủ trương, quyết sách lớn mang tính đột phá đã và đang được triển khai, Tổng bí thư cho rằng, mỗi chủ trương, mỗi văn kiện, mỗi nghị quyết của Đảng được ban hành đều có sự đóng góp quan trọng, dấu ấn rõ nét trong công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương.

Tổng bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Dangcongsan.vn.

Tổng bí thư nêu rõ, trong nhiệm kỳ tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước dự báo tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường; thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen.

Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Đảng phải nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, năng lực hoạch định chính sách, năng lực tổ chức thực hiện.

Tổng bí thư nhấn mạnh, các cơ quan Đảng Trung ương chính là “bộ tham mưu chiến lược”, trực tiếp phục vụ Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong hoạch định đường lối, chủ trương lớn của Đảng; trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; trong kiểm tra, giám sát, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận. Chất lượng hoạt động của các cơ quan Đảng Trung ương có ý nghĩa quyết định đến năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của toàn Đảng. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên ở đây cần nhận thức sâu sắc rằng mình đang gánh vác trọng trách lớn lao trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tổng Bí thư đề nghị Đại hội cần tiếp tục thảo luận, đánh giá sâu sắc về yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; về vai trò, vị trí quan trọng của các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, từ đó bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp đột phá trong thời gian tới.

Trong đó, Tổng Bí thư đề nghị cần nghiên cứu, quán triệt và triển khai 3 yêu cầu:

Một là, phải bảo đảm tính đảng, tính chiến đấu, tính tiên phong trong mọi công tác. Các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ các cơ quan đảng Trung ương phải là lực lượng gương mẫu, kiên định, đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Đảng bộ phải thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, kiểu mẫu, là tấm gương để các tổ chức đảng trong hệ thống chính trị noi theo.

Hai là, tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ. Các ban, cơ quan của Đảng phải thiết lập cơ chế phối hợp liên thông, đồng bộ giữa các cơ quan, tạo thành một khối thống nhất, một “bộ tổng tham mưu chiến lược” gắn kết chặt chẽ giữa: Tham mưu - tổ chức - kiểm tra - nội chính - chính sách, chiến lược - tuyên giáo, dân vận - lý luận, tuyên truyền... Tất cả vì một mục tiêu chung, phục vụ tốt nhất cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng.

Ba là, gắn bó mật thiết với Nhân dân. Mọi công tác tham mưu, đề xuất phải xuất phát từ thực tiễn, từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng của Nhân dân, củng cố niềm tin và mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, để Nhân dân thực sự là gốc rễ, là nền tảng vững chắc của Đảng theo đúng lời Bác Hồ đã dạy “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.

Cần tham mưu cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, cán bộ giỏi

Tổng bí thư đề nghị Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương cần tập trung nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, đi trước một bước trong nắm bắt tình hình, dự báo xu thế, đề xuất các giải pháp chiến lược.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành. Trong đó, Tổng bí thư yêu cầu tăng cường chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, bảo đảm quản trị Đảng hiện đại, lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm thước đo hàng đầu đánh giá các tổ chức đảng và đảng viên.

Cần xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu, đi đầu trong công tác xây dựng đảng.

“Phải đặc biệt coi trọng giữ gìn và phát huy đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, rộng hơn là đoàn kết thống nhất trong Đảng để làm hạt nhân duy trì đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Chú trọng giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, tăng cường tính răn đe và phòng ngừa sai phạm; chuyển phương thức kiểm tra, giám sát của Đảng từ “bị động” sang “chủ động”, bảo đảm không có “vùng tối”, không có “khoảng trống” mà công tác kiểm tra, giám sát không vươn tới được.

Toàn cảnh tại Đại hội. Ảnh: Dangcongsan.vn.

"Các cơ quan Đảng phải nêu gương đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân; phải giữ cho bộ máy Đảng thật sự trong sạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả", Tổng bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng bí thư, phải đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ - vấn đề “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng.

Cần tập trung tham mưu đổi mới nội dung công tác đánh giá, lựa chọn và sử dụng cán bộ hợp lý, từ đó tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ - đặc biệt là cán bộ cấp ủy, lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu chiến lược của Đảng và của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng của đất nước. Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ của các cơ quan Đảng Trung ương, tương xứng với trọng trách của từng cơ quan, đơn vị.

Với mỗi cán bộ, đảng viên, Tổng bí thư nhắc nhở phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác; đề cao kỷ luật, kỷ cương, gương mẫu trong lời nói và việc làm; luôn có tư duy đổi mới, sáng tạo, không bảo thù, trì trệ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, của Nhân dân lên trên hết.

Về phía Đảng bộ và các tổ chức đảng trực thuộc, Tổng Bí thư chỉ đạo cần nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, thu hút cán bộ giỏi; các cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên cán bộ yên tâm công tác, toàn tâm toàn ý, cống hiến lâu dài cho Đảng, cho đất nước.

Tổng Bí thư tin tưởng Đảng bộ các cơ quan đảng Trung ương sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định vai trò “bộ tham mưu chiến lược” của Đảng, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.