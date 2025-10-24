Tổng bí thư Tô Lâm: Quan hệ Việt Nam – Bulgaria sẽ ngày càng đơm hoa, kết trái

Tổng bí thư Tô Lâm tin tưởng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam – Bulgaria sẽ ngày càng đơm hoa, kết trái vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì một thế giới hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững.

Trưa 24/10 theo giờ địa phương, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria, Tổng bí thư Tô Lâm đã đến thăm và có bài phát biểu chính sách tại Đại học Tổng hợp Sofia với chủ đề: “Hành trình 75 năm tình bạn xuyên Á–Âu Việt Nam–Bulgaria đến Đối tác chiến lược trong kỷ nguyên mới”.

Tổng bí thư Tô Lâm cho biết chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Bulgaria lần này diễn ra đúng dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Việc hai bên nhất trí thông qua tuyên bố chung về thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược là dấu mốc lịch sử quan trọng tiếp nối hành trình trong quan hệ Việt Nam-Bulgaria và mang thông điệp đầy ý nghĩa về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, bền chặt, được phát triển lên tầm cao mới.

Là người bạn thân thiết của Bulgaria, Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và vui mừng trước những thành tựu to lớn mà Bulgaria đã đạt được. Tổng bí thư bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển của Bulgaria, đặc biệt là việc quy mô nền kinh tế năm 2024 tăng hơn 5 lần so với năm 2000. Ông tin tưởng nhân dân Bulgaria sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Nhắc lại chặng đường lịch sử, Tổng bí thư xúc động chia sẻ: Bulgaria là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1950, trong lúc cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam đang diễn ra, rất cần bạn bè quốc tế ủng hộ và công nhận Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa non trẻ mới giành lại độc lập, tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã chọn Bulgaria là một trong những điểm đến thăm đầu tiên vào những ngày mua thu tháng 8/1957, ba năm sau Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu".

Theo Tổng bí thư, quyết định đó thể hiện sự tin cậy, gắn bó và niềm tin vào tương lai quan hệ hữu nghị giữa hai nước, đặt nền móng cho một tình bạn chân thành từ trái tim đến trái tim giữa hai dân tộc yêu chuộng hòa bình.

Tổng bí thư xúc động nhắc lại những năm tháng khó khăn sau khi Việt Nam giành được hòa bình, thống nhất đất nước, khi nhân dân Bulgaria đã kịp thời sẻ chia bằng những viên thuốc Anagin, những tấm vải ca-rô quý giá và nhiều hỗ trợ thiết thực khác.

“Tục ngữ Việt Nam có câu: Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Các bạn Bulgaria là một dân tộc đầy nghĩa tình và tình bạn lúc hoạn nạn là tình bạn chân thành nhất”, Tổng bí thư nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Đại học Sofia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Đề cập bối cảnh quốc tế, Tổng bí thư Tô Lâm nhận định thế giới đang đứng trước những thay đổi mang tính thời đại. Cục diện thế giới chuyển động theo hướng đa cực và đa trung tâm. Hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song đứng trước nhiều trở ngại và khó khăn. Cạnh tranh địa chiến lược đang diễn ra ở mức độ gay gắt và toàn diện nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Các thách thức an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Tổng bí thư nhấn mạnh trong bối cảnh đó, hợp tác đa phương tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, song cũng đứng trước nhiều thách thức về nguồn lực và hiệu quả. Những đột phá về khoa học – công nghệ mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ, đồng thời đặt ra nhiều nguy cơ mới.

Đề cập tầm nhìn quan hệ Việt Nam – Bulgaria trong chương mới khi hai nước đã nâng cấp lên Đối tác chiến lược, Tổng bí thư Tô Lâm khẳng định con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời khỏi thế giới. Việc hai nước cùng nhau phát triển, kiên định con đường hòa bình, độc lập, tự chủ và thịnh vượng là lựa chọn mang lại lợi ích cao nhất cho nhân dân hai nước.

Tổng bí thư cho rằng Việt Nam và Bulgaria chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong quan điểm về trật tự thế giới công bằng, hòa bình; cùng ủng hộ thương mại tự do, chủ nghĩa đa phương, tôn trọng độc lập, chủ quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi quốc gia.

Hình mẫu của tình hữu nghị quốc tế

Tổng bí thư cho rằng trong suốt 75 năm qua, quan hệ Việt Nam – Bulgaria không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, trước những chuyển biến sâu rộng của tình hình quốc tế, hai nước cần đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả và bền vững hơn.

Cả Việt Nam và Bulgaria đều có những thế mạnh có thể bổ trợ hiệu quả cho nhau như hàng hóa tiêu dùng, lao động, khoa học công nghệ, nông nghiệp chất lượng cao. Sự kết nối giữa nguồn nhân lực và chuyên môn công nghệ cao của Bulgaria với nhu cầu chuyển đổi số và phát triển mạnh mẽ của thị trường Việt Nam sẽ mở ra cơ hội hợp tác to lớn, giúp hai nước cùng nhau phát triển và thịnh vượng.

Tổng bí thư nhấn mạnh các trụ cột hợp tác chiến lược hai nước cần ưu tiên trong thời gian tới, gồm: mở rộng hợp tác an ninh, quốc phòng theo hướng thực chất, phù hợp với khuôn khổ Đối tác chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực như an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, phát triển công nghiệp quốc phòng và đào tạo cán bộ.

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, Tổng bí thư đề xuất đưa đây trở thành trụ cột trung tâm. Việt Nam mong muốn Bulgaria trở thành cửa ngõ chiến lược để tiếp cận sâu rộng hơn vào thị trường EU, đồng thời sẵn sàng là cầu nối tin cậy để Bulgaria mở rộng quan hệ với ASEAN, một thị trường năng động với khoảng 700 triệu dân.

Bên cạnh đó, Tổng bí thư cũng đề cao hợp tác chuyên ngành như khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo, nông nghiệp, lao động, môi trường và y tế...

Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại học Sofia. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Tổng bí thư Tô Lâm tin tưởng vào tương lai khi quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Bulgaria sẽ là hình mẫu của tình hữu nghị quốc tế chân thành, hiệu quả và lâu dài trong thế kỷ XXI.

Nhấn mạnh biểu trưng văn hóa của hai dân tộc, Tổng bí thư ví hoa hồng biểu tượng của Bulgaria, với vẻ đẹp sâu lắng, tinh tế thì hoa sen, biểu tượng của Việt Nam – với sự thuần khiết, kiên cường. Ông tin tưởng, mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam – Bulgaria sẽ ngày càng đơm hoa, kết trái vì lợi ích của nhân dân hai nước và vì một thế giới hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Tổng bí thư Tô Lâm đã dành thời gian trao đổi, trả lời một số câu hỏi của sinh viên Đại học Tổng hợp Sofia liên quan đến vai trò của khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo.