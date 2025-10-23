Tổng bí thư Tô Lâm và phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Bulgaria

Tổng bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đến sân bay quốc tế Sofia, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 22–24/10 theo lời mời của Tổng thống Rumen Radev.

Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan, tối 22/10 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Sofia, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria từ ngày 22-24/10, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev.

Tổng bí thư Tô Lâm và phu nhân đến sân bay quốc tế Sofia. Ảnh: TTXVN.

Đón Tổng bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Sofia, về phía Bulgaria có: Ông Atanas Zafirov, Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa, Phó thủ tướng Chính phủ Roussi Ivanov, Thư ký Đối ngoại Phủ Tổng thống Mircho Ivanov, Cục trưởng Lễ tân, Phủ Tổng thống.

Ông Atanas Zafirov, Chủ tịch Đảng Xã hội Chủ nghĩa, Phó Thủ tướng Bulgaria chào đón và tặng bó hoa tươi thắm tới Tổng bí thư Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN.

Là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1950, tình hữu nghị Việt Nam-Bulgaria được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm rất ý nghĩa, khi Việt Nam và Bulgaria kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Bulgaria chuyển đổi thể chế năm 1990.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Bulgaria vẫy cờ hai nước, chào đón và tặng hoa Tổng bí thư Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN.

Chuyến thăm chính thức của Tổng bí thư Tô Lâm tới Bulgaria mang thông điệp về tình cảm chân thành và sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho đối tác, bạn bè truyền thống đã có những hỗ trợ, đóng góp quý báu đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay của Việt Nam.

Chuyến thăm cũng là cơ hội để Việt Nam mở ra không gian hợp tác mới với Bulgaria nói riêng và các nước khu vực Balkan nói chung.