Họp báo do Tổng bí thư chủ trì được tổ chức ngay sau khi bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cùng tham dự họp báo có Thường trực Ban bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Phó giám đốc thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Đoàn Minh Huấn, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh.

Thay mặt Đại hội và Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, Tổng bí thư Tô Lâm cho biết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV đã thành công rất tốt đẹp. Đại hội thống nhất rất cao việc Bầu Ban chấp hành Trung ương Đảng. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Bộ Chính trị, bầu Tổng Bí thư, bầu Ban Bí thư, bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tổng bí thư Tô Lâm chủ trì họp báo quốc tế.

Sáng nay (23/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

Hội nghị diễn ra sau khi Đại hội XIV của Đảng bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí (180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết).

Theo thông lệ, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ nhất sẽ tiếp tục công tác nhân sự, trong đó có bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

14h00, Đại hội XIV của Đảng sẽ họp phiên bế mạc.