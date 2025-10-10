Tổng bí thư dự chương trình kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Ba cuốn sách vừa ra mắt của nhà báo Lê Xuân Sơn không chỉ là kết tinh của nhiều năm cầm bút, mà còn là cuộc trở về lặng lẽ với nội tâm, với ký ức, với niềm tin rằng con chữ, khi chân thật, có thể soi rọi hành trình làm người.