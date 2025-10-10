Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Thời sự - Xã Hội

Pháp luật Xã hội Y tế Giáo dục

Tổng bí thư dự chương trình kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Tối 9/10, tại Thủ đô Bình Nhưỡng, Tổng bí thư Tô Lâm dự chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Anh 1.jpg
Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un; Tổng bí thư Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev cùng các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Anh 1.jpg
Thiếu nhi Triều Tiên tặng hoa chào mừng Tổng bí thư Tô Lâm đến dự chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
Anh 1.jpg
Từ trái qua: Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường; Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un; Tổng bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng Nước Nga thống nhất, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tham dự chương trình. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Anh 1.jpg
Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo các nước tham dự chương trình. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Anh 1.jpg
Các thành viên đoàn cấp cao Việt Nam tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Anh 1.jpg
Các đại biểu tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Anh 1.jpg
Tổng bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu tại chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Anh 1.jpg
Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Anh 1.jpg
Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Anh 1.jpg
Quần chúng nhân dân Triều Tiên tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Anh 1.jpg
Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Anh 1.jpg
Chương trình biểu diễn nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Anh 1.jpg
Quần chúng nhân dân Triều Tiên tham dự chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN
Link bài gốc Lấy link
https://www.vietnamplus.vn/chu-tich-nuoc-luong-cuong-ton-vinh-gia-tri-cua-hoa-binh-chuyen-doi-manh-me-de-kien-tao-tuong-lai-ben-vung-post1063642.vnp

Từ khoá:

Tổng bí thư Tô Lâm Triều Tiên Thủ đô Bình Nhưỡng

bài liên quan

Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Tạo đột phá từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Tạo đột phá từ nguồn nhân lực chất lượng cao

Hội thảo khoa học quốc gia “Đột phá chiến lược về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh mới” khẳng định: nhân lực chất lượng cao là “trụ cột sống còn” của sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.

Trụ sở Công ty CP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco). Ảnh Dapharco.

Dapharco bị xử phạt và truy thu thuế gần 1 tỷ đồng

Cục thuế thành phố Đà Nẵng vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đối với Công ty CP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco, mã chứng khoán DDN) do có nhiều sai phạm trong kê khai nghĩa vụ thuế qua các kỳ.