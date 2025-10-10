Tổng bí thư dự chương trình kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

Tối 9/10, tại Thủ đô Bình Nhưỡng, Tổng bí thư Tô Lâm dự chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.
Thị sát tại các xã Trung Giã, Đa Phúc (Hà Nội), Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị phương án ứng phó cao nhất, bảo đảm an toàn tính mạng người dân là trên hết.
Ba cuốn sách vừa ra mắt của nhà báo Lê Xuân Sơn không chỉ là kết tinh của nhiều năm cầm bút, mà còn là cuộc trở về lặng lẽ với nội tâm, với ký ức, với niềm tin rằng con chữ, khi chân thật, có thể soi rọi hành trình làm người.
Cầu Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư trên 15.000 tỷ đồng. Điểm đầu tại ngã năm Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông, điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn với tổng chiều dài khoảng 4,2 km.
Chiều 9/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10).
Sáng 9/10, tại Bình Nhưỡng, ngay sau Lễ đón trọng thể, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un tại Trụ sở Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hỗ trợ nhân dân vùng bão sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, đảm bảo chỗ ở tạm thời cho người dân, không để người dân bị cảnh "màn trời chiếu đất".
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên dữ liệu lớn trong các ngành, lĩnh vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.
Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết sau 12 năm vướng mắc, dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 sẽ hoàn thành và đi vào vận hành ngày 31/11.
Đại hội Đảng bộ Chính phủ diễn ra trong 2 ngày (12-13/10) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Tổng bí thư Tô Lâm sẽ tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Tổng bí thư Tô Lâm sáng nay đã đến sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ngày 9-11/10.
Chia sẻ vừa được ông Phan Đức Trung, Chủ tịch Hiệp hội Blockchain & Tài sản số Việt Nam đưa ra tại Diễn đàn “Đối thoại chính sách tài sản mã hóa: Từ Quản lý rủi ro đến Kiến tạo thị trường”, diễn ra chiều 8/10 tại Đà Nẵng.
Chuyên gia vừa lý giải nguyên nhân gây ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn những ngày qua.
Sau khi tập trung thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng các nhân sự được giới thiệu, Trung ương đã thống nhất giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14.
Hội thảo khoa học quốc gia “Đột phá chiến lược về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh mới” khẳng định: nhân lực chất lượng cao là “trụ cột sống còn” của sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên số.
Cục thuế thành phố Đà Nẵng vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế đối với Công ty CP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco, mã chứng khoán DDN) do có nhiều sai phạm trong kê khai nghĩa vụ thuế qua các kỳ.
Đó là chia sẻ của ông Lê Xuân Định, Thứ trưởng Bộ KH&CN tại hội nghị Khoa học và công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 (VINANST 16) diễn ra tại Đà Nẵng.
Nhập viện trong tình trạng mất máu nặng, ông D. (64 tuổi, Hà Nội) được xác định vỡ tĩnh mạch phình vị chảy máu thành tia do viêm loét tiêu hóa mạn tính – biến chứng có thể cướp đi mạng sống nếu không phát hiện và xử trí kịp thời.
Tại Hội nghị lần thứ XIII, Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua các Văn kiện trình Đại hội Đảng XIV; thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban kiểm tra Trung ương khóa mới.
Hàng triệu bình chữa cháy giả, hàng trăm tấn phân bón giả bị phát hiện chỉ trong vài tháng. Khi cái ác khoác áo hàng hóa, niềm tin, sinh mạng và cả đạo lý xã hội đều bị đe dọa.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sáng 8/10, khu vực Tây Bắc, Việt Bắc và Hà Nội tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất...