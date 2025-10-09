Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Thời sự - Xã Hội

Tổng bí thư Tô Lâm bắt đầu chuyến thăm Triều Tiên

Quỳnh An
Tổng bí thư Tô Lâm sáng nay đã đến sân bay quốc tế Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước và dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ngày 9-11/10.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Bình Nhưỡng sáng 9/10. Ảnh: TTXVN.

Chuyến bay chở Tổng bí thư Tô Lâm đáp xuống sân bay quốc tế Bình Nhưỡng vào 6h30 (4h30 giờ Hà Nội), theo TTXVN.

Đón Tổng Bí thư tại sân bay có Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Trưởng ban Quốc tế - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Im Chon In.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền tại Triều Tiên Lê Bá Vinh, đại diện cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam.

Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Ủy viên Quốc vụ, Trưởng ban Quốc tế - Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên Kim Song-nam đón Tổng bí thư Tô Lâm tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN.

Triều Tiên là một trong những nước thiết lập quan hệ ngoại giao sớm nhất với Việt Nam, chỉ sau Trung Quốc và Liên Xô. Đây là mối quan hệ hữu nghị truyền thống được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kim Nhật Thành và các thế hệ lãnh đạo hai nước vun đắp.

Ngoài ra, Triều Tiên từng hỗ trợ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, đào tạo hàng trăm sinh viên Việt Nam trong thập niên 1960, 1970. Việt Nam cũng luôn ủng hộ và đồng hành với Triều Tiên trong những lúc khó khăn.

Tổng bí thư Tô Lâm tại sân bay Bình Nhưỡng. Ảnh: TTXVN.

Chuyến thăm của Tổng bí thư diễn ra vào dịp hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Hữu nghị Việt Nam - Triều Tiên 2025.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cho biết chuyến thăm khẳng định đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam là coi trọng quan hệ với các nước bạn bè truyền thống. Hai nước sẽ thống nhất về những định hướng để tăng cường hợp tác song phương trong giai đoạn mới.

