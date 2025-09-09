Tòa Tối cao Thái Lan tuyên ông Thaksin ngồi tù 1 năm, chấm dứt tranh cãi đặc quyền

Tòa Tối cao Thái Lan ra phán quyết buộc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra thụ án 1 năm tù, khẳng định thời gian nằm viện không được tính như thời gian giam giữ.

Tòa án Tối cao Thái Lan hôm 9/9 đã ra phán quyết buộc cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra phải thụ án 1 năm tù, giáng thêm một đòn mạnh vào gia tộc quyền lực đã thống trị chính trường nước này suốt hai thập kỷ.

“Việc đưa ông ấy vào bệnh viện là không hợp pháp, bị cáo biết rõ bệnh tình của mình không phải là tình trạng khẩn cấp, và thời gian ở bệnh viện không thể được tính như thời gian thụ án tù”, thẩm phán đọc bản phán quyết.

Theo phóng viên Reuters có mặt tại phiên tòa, cảnh sát sẽ đưa ông Thaksin vào trại giam. Tỷ phú 76 tuổi này vẫn chưa rời khỏi tòa vào thời điểm phán quyết được công bố.

Ông Thaksin đã trở về Thái Lan ngày 22/8/2023 sau hơn 15 năm tự lưu vong ở nước ngoài. Nhà lãnh đạo trên thực tế của đảng Pheu Thai ngay lập tức bị kết án 8 năm tù trong ba vụ án – sau đó được Hoàng gia giảm xuống còn 1 năm – vì lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích trong thời kỳ ông làm Thủ tướng trước năm 2006.

Ngay sau khi về nước, ông được đưa đến Nhà tù Bangkok Remand nhưng chỉ sau 13 giờ bị giam giữ, ông được chuyển tới Bệnh viện Cảnh sát Trung ương trong đêm. Cựu chủ sở hữu Câu lạc bộ bóng đá Manchester City ở lại bệnh viện cho tới đầu năm 2024, khi ông được tạm tha, làm dấy lên nhiều nghi ngờ về việc ông có được hưởng chế độ ưu ái đặc biệt hay không.