Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin trở lại Bangkok

Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trở lại Bangkok bằng chuyên cơ riêng, chuẩn bị ra Tòa Tối cao nghe phán quyết về việc kéo dài thời gian nằm viện thay vì thụ án tù.

Chiều ngày 8/9, cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã trở lại Bangkok khi chuyên cơ riêng của ông đáp xuống sân bay Don Mueang, chỉ một ngày trước khi Tòa án Tối cao đưa ra phán quyết về việc ông kéo dài thời gian nằm viện thay vì thụ án tù.

Chiếc Bombardier Global 7500 của ông Thaksin từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đến Singapore vào sáng đầu tuần, trước khi hạ cánh tại Don Mueang lúc 14h54 theo giờ địa phương. Chỉ ít phút sau, chiếc Mercedes-Maybach màu đen biển số Por Ror 195 Bangkok của ông có mặt tại khu vực ga VIP lúc 14h58 và rời đi lúc 15h05.

Tuần trước, ông Thaksin thông báo sẽ có mặt tại Tòa án Tối cao vào ngày 9/9 để nghe phán quyết trong vụ việc liên quan đến việc ông kéo dài thời gian nằm viện, nhờ đó tránh phải ở tù từ giữa năm 2023 đến đầu năm 2024.

Trước đó, ông Thaksin – cha của cựu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra – từng tuyên bố rời Thái Lan đi Singapore vào tối thứ Năm tuần trước để khám sức khỏe. Tuy nhiên, chuyến bay đột ngột đổi hướng sang Dubai do gặp trục trặc nhập cảnh ở Bangkok, khiến ông không thể hạ cánh kịp xuống sân bay Seletar trước giờ đóng cửa.

Phân ban Hình sự dành cho quan chức chính trị, thuộc Tòa án Tối cao, đã yêu cầu ông Thaksin phải trực tiếp có mặt để nghe phán quyết vào ngày 9/9.

Ông Thaksin, 76 tuổi, từng trở về Thái Lan ngày 22/8/2023 sau hơn 15 năm sống lưu vong ở nước ngoài. Ngay khi đặt chân xuống sân bay, ông – nhân vật quyền lực đứng sau đảng Pheu Thai và là một tỷ phú – bị kết án tổng cộng 8 năm tù giam trong ba vụ án liên quan đến lạm dụng quyền lực và xung đột lợi ích khi còn là Thủ tướng trước năm 2006. Bản án này sau đó được ân xá hoàng gia giảm xuống còn 1 năm.

Ông được đưa thẳng tới nhà tù Bangkok Remand ngay sau khi về nước, nhưng chỉ 13 tiếng sau đã được chuyển đến Bệnh viện Cảnh sát do lý do sức khỏe. Ông Thaksin ở lại bệnh viện cho đến đầu năm 2024, khi được tạm tha, giữa lúc dư luận đặt câu hỏi về việc liệu ông có được hưởng sự đối xử đặc biệt so với tù nhân thông thường.

Theo Bangkok Post