Tòa tháp tài chính 55 tầng Saigon Marina IFC được khánh thành

Tháp tài chính 55 tầng Saigon Marina IFC chính thức khánh thành ngày 19/8, đánh dấu bước khởi đầu cho Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Saigon Marina IFC là một trong 80 công trình trọng điểm chào mừng 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025), đồng thời mở đầu quá trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Tòa tháp gồm 55 tầng nổi, 5 tầng hầm, diện tích sàn hơn 106.000 m2. Trong đó, 87.000 m2 là văn phòng, phần còn lại dành cho trung tâm thương mại, nhà hàng, phòng họp và các tiện ích. Công trình áp dụng chứng chỉ LEED Gold, 30% diện tích quy hoạch cho không gian xanh.

Tòa tháp có hệ thống LED mặt dựng, quảng trường nhạc nước và kết nối trực tiếp ga Ba Son – tuyến Metro số 1. Tầng hầm B2 liên thông với ga ngầm, đồng thời khuôn viên tòa tháp sở hữu cổng số 4 và 5 của Metro số 1.

Nghi thức 1.jpg
Tháp tài chính Saigon Marina IFC đánh dấu bước khởi đầu cho Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM.

Công trình do Tập đoàn Keppel (Singapore) tư vấn phát triển và vận hành. Saigon Marina IFC được định hướng thành nơi đặt văn phòng tập đoàn đa quốc gia, định chế tài chính, trung tâm hội nghị, lãnh sự quán và dịch vụ thương mại.

Theo Nghị quyết 222/2025/QH15, Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM là định hướng dài hạn nhằm thu hút dòng vốn và hoạt động tài chính khu vực. Saigon Marina IFC là công trình đầu tiên triển khai.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết Saigon Marina IFC là bước khởi đầu trong lộ trình xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM, góp phần đưa Thành phố sánh vai cùng các trung tâm tài chính lớn trong khu vực và trên thế giới.

