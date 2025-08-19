Thủ tướng: Tự tin làm tiếp những công trình thế kỷ, biểu tượng mới của đất nước

"Hy vọng chúng ta sẽ có thêm những công trình biểu tượng mới của đất nước Việt Nam được bạn bè trong khu vực và trên thế giới nhắc tới và ngưỡng mộ" - Thủ tướng nhấn mạnh khi phát biểu tại lễ khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án.

Vững tin thực hiện những công trình thế kỷ

Sáng 19/8, phát biểu tại lễ khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng đồng loạt diễn ra trên cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh sự kiện này nối tiếp loạt 80 công trình được khởi công, khánh thành với tổng số vốn 450.000 tỷ đồng ngày 19/4 vừa qua, tạo khí thế thi đua sôi nổi chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thủ tướng ôn lại cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã làm nên Cách mạng Tháng Tám, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

"Nhìn lại chặng đường 80 năm, chúng ta càng thêm trân quý, hiểu rõ giá trị của độc lập, tự do, biết ơn sự hy sinh anh dũng của thế hệ cha ông, đồng thời vững tin vào tương lai, để thực hiện những công trình thế kỷ, như: đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, đường sắt đô thị Hà Nội, TP.HCM, trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, Đà Nẵng...", Thủ tướng nói.

Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, cùng các đại biểu tới dự lễ khởi công, khánh thành 250 công trình - Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Theo Thủ tướng, đất nước đang bước vào giai đoạn bứt phá với tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ thì chỉ bàn làm, không bàn lùi", tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã quyết liệt chỉ đạo việc tập trung nguồn lực thực hiện 3 đột phá chiến lược để phát triển đất nước nhanh và bền vững, trong đó có phát triển hạ tầng chiến lược, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển đất nước.

"Chúng ta đang phấn đấu đến cuối năm 2025, cả nước sẽ có ít nhất 3.000 km đường cao tốc, 1.700 km đường bộ ven biển; cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhà ga quốc tế T2 sân bay Nội Bài; hoàn thành ít nhất 100.000 căn nhà ở xã hội, khởi công đường sắt tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam... Đây là tiền đề cho tăng trưởng bền vững, phấn đấu đạt mức trên 8% trong năm 2025 và hướng tới hai con số trong những năm tiếp theo", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Những công trình lớn thể hiện ý chí, quyết tâm và sự trưởng thành của người Việt Nam

Thủ tướng cho hay lễ khánh thành, khởi công đồng loạt 250 công trình, dự án với quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, có vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp tư nhân.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) khánh thành ngày 19/8/2025. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN).

"Tôi kỳ vọng, mỗi công trình hôm nay sẽ tiếp tục là những mảnh ghép tô thắm và làm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam "Độc lập - Tự do - Hòa bình - Thống nhất - Hội nhập - Hùng cường - Phồn vinh - Văn minh - Thịnh vượng. Hy vọng chúng ta sẽ có thêm những công trình biểu tượng mới của đất nước Việt Nam được bạn bè trong khu vực và trên thế giới nhắc tới và ngưỡng mộ; thêm nhiều không gian văn hóa - xã hội sáng tạo để nhân dân được thụ hưởng ngày càng nhiều", ông nói.

Thủ tướng khẳng định những công trình lớn thể hiện ý chí, quyết tâm và sự trưởng thành của người Việt Nam. Ông biểu dương các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn, công nhân trên công trường đã phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết"… để nhanh chóng đưa các dự án vào khai thác, vận hành, mang lại lợi ích cho nhân dân.

Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc "3 có, 2 không": có lợi ích của Nhà nước, có lợi ích của người dân, có lợi ích của doanh nghiệp; không tham nhũng, không tiêu cực, không để thất thoát, lãng phí.

"Mỗi cá nhân cần nâng cao trách nhiệm với công việc, với ngành và hơn hết là với nhân dân, với Tổ quốc, để tất cả vì sự hùng cường, thịnh vượng của đất nước", Thủ tướng nói.

Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh tiến độ để đưa các công trình trọng điểm - đặc biệt là đường sắt tốc độ cao, nhà máy điện hạt nhân, trung tâm chuyển đổi số... Trong đó, một số công trình cố gắng có thể khai thác dịp 19/12 tới, chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.