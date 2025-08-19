Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

Tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Lệ Chi
Vingroup đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc tổ chức triển khai xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.

Sáng 19/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ buổi lễ khởi công, khánh thành 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư lên tới 1,28 triệu tỷ đồng đồng loạt diễn ra trên cả nước, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Tổng bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Vingroup, vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc xây dựng Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia tại Đông Anh, Hà Nội.

Đây là phần thưởng cao quý, ghi nhận những nỗ lực đột phá và sự quyết liệt của tập thể cán bộ nhân viên Vingroup, trong việc đưa Trung tâm vào hoạt động sớm 15 tháng, chào mừng 80 năm ngày Quốc khánh và đóng góp đặc biệt vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.

NMQ_2841.jpg
Tổng bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tập đoàn Vingroup. Ảnh: Ban tổ chức.

Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia là công trình trọng điểm cấp Nhà nước, thuộc top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới. Dự án có tổng quy mô lên tới 900.000 m2, được kỳ vọng là điểm đến quốc tế cho các sự kiện thương mại, triển lãm hàng đầu toàn cầu, biểu tượng phát triển mới của Thủ đô.

Công trình được khởi công vào ngày 30/8/2024, bàn giao mặt bằng vào ngày 27/6/2025 - chỉ sau gần 10 tháng thi công, vượt tiến độ tới 15 tháng so với kế hoạch. Đây là tiến độ thi công thần tốc chưa từng có trong điều kiện thách thức về kỹ thuật xây dựng cũng như độ khó của kết cấu vòm khổng lồ từ thép siêu trường, siêu trọng.

Cũng tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và ông Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất trong công tác xây dựng đường dây 500 kV mạch 3, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội và bảo vệ tổ quốc.

19-8 TTg trao khen thuong.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Lao động tặng các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp đặc biệt vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ghi nhận thành tích trong thực hiện đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc, Thủ tướng đã quyết định trao tặng bằng khen cho 12 tập thể và 3 cá nhân.

12 tập thể được trao thưởng bao gồm: nhân dân và cán bộ tỉnh Hà Tĩnh, nhân dân và cán bộ tỉnh Cà Mau, Ban quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng), Ban QLDA Thăng Long (Bộ Xây Dựng), Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang, Tổng công ty xây dựng Trường Sơn (Bộ Quốc phòng), Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng 384, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 703, Công ty Cổ phần đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, Công ty Cổ phần Livin, Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng 194...

