Thành phố miền Trung có doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt gần 40.929 tỷ đồng năm 2025

Theo Cục Thống kê TP Đà Nẵng, nhờ sự phục hồi mạnh mẽ trên hầu hết các lĩnh vực, GRDP 9 tháng 2025 của Đà Nẵng tăng 9,8% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, dịch vụ và xây dựng là 2 động lực quan trọng.

Xây dựng – trụ cột tăng trưởng mới

Theo Cục Thống kê TP Đà Nẵng, GRDP 9 tháng năm 2025 của thành phố tăng 9,8% so với cùng kỳ 2024, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ trên hầu hết các lĩnh vực. Trong đó, dịch vụ và xây dựng là hai động lực chính.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,8%, đóng góp 3,8 điểm phần trăm vào tăng trưởng GRDP. Riêng ngành xây dựng tăng 19,5%, nhờ tiến độ thi công các công trình trọng điểm như cảng Liên Chiểu, cao tốc Hòa Liên – Túy Loan, Capital Square 2, Regal Complex, Quần thể du lịch Bà Nà – Suối Mơ...

Dự án cảng biển Liên Chiểu, một trong những dự án trọng điểm, thúc đẩy tăng trưởng ngành xây dựng Đà Nẵng.

Cục Thống kê nhận định, hoạt động xây dựng diễn ra sôi động, đồng bộ, lan tỏa đến các lĩnh vực như sản xuất vật liệu, tư vấn kỹ thuật và bất động sản. Tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng trong cơ cấu GRDP tăng từ 25,1% năm 2024 lên 26,5% năm 2025.

Du lịch phục hồi mạnh mẽ kéo theo dịch vụ lưu trú, ăn uống

Khu vực dịch vụ tăng 10,7%, chiếm 62,7% mức tăng trưởng chung. Du lịch phục hồi mạnh mẽ kéo theo dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành tăng cao. Lũy kế 9 tháng 2025, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt gần 40.929 tỷ đồng, tăng 25,8% so với 2024; khách quốc tế đạt 5,8 triệu lượt, tăng 27,4%.

Lũy kế 9 tháng 2025, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống của TP Đà Nẵng ước đạt gần 40.929 tỷ đồng, tăng 25,8% so với 2024.

Các đường bay quốc tế mới và sự kiện văn hóa – thể thao quốc tế như giải PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025 góp phần thu hút du khách, thúc đẩy tiêu dùng và dịch vụ.

Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ và bán lẻ đạt 188.887 tỷ đồng, tăng 23,8% so với năm trước. Tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP tăng từ 54,6% năm 2024 lên 55,5%.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 40.238 tỷ đồng

Từ đầu năm đến 15/9, Đà Nẵng cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 4.323 doanh nghiệp, tổng vốn điều lệ 21.487 tỷ đồng, tăng 27,7% về số lượng và hơn 50% về vốn. Ngành bất động sản dẫn đầu về quy mô vốn đăng ký.

Liên tiếp các sự kiện văn hoá thể thao quốc tế đã kéo du khách đến Đà Nẵng, khẳng định du lịch là "xương sống" của nền kinh tế Đà Nẵng. (Trong ảnh: Giải đấu PPA Tour Asia MB Vietnam Cup 2025, diễn ra tại Trung tâm Thể thao Tiên Sơn thu hút đông người xem).

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 63.732 tỷ đồng, tăng 21,9% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực ngoài Nhà nước chiếm 65%, tăng 34%; vốn FDI đạt gần 6.000 tỷ đồng, giảm nhẹ 9,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 40.238 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu ngân sách địa phương chiếm hơn 31.500 tỷ đồng.

“Sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch, vận tải, thương mại và bất động sản đã kéo toàn bộ nền kinh tế thành phố đi lên. Xét trên phạm vi toàn quốc, tăng trưởng GRDP 9 tháng 2025 của Đà Nẵng xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy mô GRDP tiếp tục duy trì vị thứ 11/34 tỉnh”, Cục Thống kê TP Đà Nẵng phân tích.