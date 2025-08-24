Tình báo Ukraine: UAV mới của Nga chứa linh kiện Trung Quốc, Mỹ và nhiều nước khác

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) mới đây đã công bố thông tin chi tiết về một máy bay không người lái mới mà Nga đang tích cực triển khai trên nhiều mặt trận, gây xôn xao dư luận.

Dữ liệu này, được DIU công bố trên cổng thông tin "War & Sanctions” (Chiến tranh và Trừng phạt), bao gồm mô hình 3D của máy bay không người lái, thiết kế cấu trúc và các linh kiện nước ngoài được Nga sử dụng để sản xuất nó.

Trang Defense Express của Ukraine ngày 21/8 đã đưa lại những dữ liệu này. Theo DIU, mẫu máy bay không người lái mới này có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trên chiến trường. Nó có thể đóng vai trò là nền tảng trinh sát, máy bay không người lái tấn công, hoặc thậm chí là mồi bẫy (mục tiêu giả) để chế áp và làm suy yếu hệ thống phòng không của đối phương. Tính linh hoạt này khiến mẫu máy bay không người lái mới này trở thành một công cụ chiến đấu đa năng trong tay quân đội Nga.

Bài viết liên quan đăng trên trang tin Ukraine. Ảnh: Wforum.



Theo DUI, máy bay không người lái mới này được trang bị một camera và hai modem LTE, có khả năng truyền về trung tâm các đoạn video theo thời gian thực hoặc video ghi lại thông qua một trạm gốc di động. Các modem này cũng cho phép người vận hành UAV đưa ra các lệnh điều chỉnh hướng bay. Ở chế độ tấn công, máy bay không người lái có thể được dẫn đường đến mục tiêu bằng hệ thống góc nhìn thứ nhất (FPV) bằng cách điều chỉnh góc camera và kết hợp với hệ thống điều khiển từ xa.

Mạch IC nhập khẩu trong chiếc UAV. Ảnh: Wforum.



Về mặt cấu trúc, máy bay không người lái mới này có thiết kế thân máy bay cánh tam giác, tương tự như máy bay không người lái Shahed-131 của Iran, nhưng có kích thước nhỏ hơn. Hệ thống dẫn đường của nó sử dụng hệ thống định vị vệ tinh chống nhiễu, dựa trên bốn mảng ăng-ten và một module Wanlixing (Vạn Lý Tinh) do Trung Quốc sản xuất. Thiết kế này cho thấy sự phụ thuộc của Nga vào công nghệ nhập khẩu trong lĩnh vực máy bay không người lái.

Đáng chú ý, gần một nửa số linh kiện của máy bay không người lái mới này nhập từ Trung Quốc, bao gồm các module liên lạc, máy vi tính, bộ điều chỉnh công suất và bộ dao động thạch anh. Việc Nga sử dụng các sản phẩm điện tử lưỡng dụng phổ biến này một lần nữa chứng minh họ có khả năng lách lệnh trừng phạt hiệu quả và duy trì, mở rộng sản xuất máy bay không người lái.

Linh kiện này của Công ty Yuexin, Thượng Hải. Ảnh: Wforum.



Động cơ DLE được lắp ở mũi máy bay không người lái, có cấu hình rất giống với đạn tuần kích (drone cảm tử) KUB-BLA do Tập đoàn ZALA của Nga phát triển, cho thấy sự kế thừa trong thiết kế và khả năng chia sẻ cùng một chuỗi sản xuất.

Các chuyên gia Ukraine khi mổ xẻ xác một chiếc UAV này đã xác định có tổng cộng 19 linh kiện do Trung Quốc sản xuất, 15 vi mạch do Mỹ sản xuất, ba bộ vi điều khiển từ STMicroelectronics của Thụy Sĩ – Pháp và một máy đo gia tốc - con quay hồi chuyển do hãng TDK của Nhật Bản chế tạo. Chuỗi cung ứng đa quốc gia này cho thấy rõ sự phụ thuộc lớn của Nga vào thiết bị điện tử nước ngoài để duy trì cỗ máy chiến tranh.

Linh kiện này ghi rõ "Made in China" với dấu chứng chỉ 3C. Ảnh: Wforum.



Theo giới quan sát quốc tế, bằng cách tiết lộ các linh kiện chi tiết của máy bay không người lái mới của Nga, Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine không chỉ làm sáng tỏ phương pháp tác chiến của Nga mà còn cung cấp cơ sở để yêu cầu thắt chặt hơn nữa các biện pháp kiểm soát xuất khẩu quốc tế với Nga. Mỗi linh kiện được nhận diện và xác định đều có thể trở thành điểm khởi đầu tiềm năng cho các lệnh trừng phạt trong tương lai, làm gia tăng khó khăn cho Nga trong việc tiếp cận công nghệ cần thiết cho việc sản xuất máy bay không người lái.