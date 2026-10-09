Tin nóng công nghệ 9/10: AI có thể chấm dứt trò chuyện nếu bị xúc phạm liên tục

Anthropic cập nhật chính sách sử dụng Claude, bổ sung quy định cho phép AI chủ động kết thúc cuộc trò chuyện nếu người dùng liên tục xúc phạm hoặc có hành vi lạm dụng kéo dài mà không có mục đích rõ ràng.

1. TikTok bị tố cho trẻ em dùng tính năng an toàn giả

TikTok bị cáo buộc cho hàng nghìn người dùng, trong đó có trẻ em, sử dụng một tính năng an toàn không có tác dụng thực tế. Theo hồ sơ vụ kiện tại New York (Mỹ), những người tham gia thử nghiệm tưởng rằng đã đặt lại nội dung đề xuất, nhưng thuật toán hiển thị video vẫn không thay đổi.

TikTok bị cáo buộc thử nghiệm tính năng làm mới nội dung đề xuất không có tác dụng thực tế. Ảnh: Getty.

Tính năng có tên Algo Refresh, cho phép người dùng làm mới bảng tin để hạn chế những video không mong muốn. Tuy nhiên, một nhóm người tham gia thử nghiệm được cung cấp phiên bản không thực sự hoạt động. Họ không biết công cụ mình sử dụng không tạo ra thay đổi như mong đợi.

Vụ việc nằm trong loạt đơn kiện của nhiều bang tại Mỹ, cáo buộc TikTok thiết kế nền tảng gây nghiện cho trẻ em và gây hiểu lầm về các biện pháp bảo vệ người dùng. TikTok cho biết hãng thường xuyên thử nghiệm các tính năng mới để đánh giá hiệu quả.

2. Sắp ra mắt MacBook Pro màn hình cảm ứng

Theo Bloomberg, Apple có thể giới thiệu MacBook Pro đầu tiên trang bị màn hình cảm ứng vào ngày 27/10. Nếu chính xác, đây sẽ là thay đổi đáng chú ý với dòng máy tính xách tay của Apple, vốn sử dụng bàn phím và bàn di chuột làm phương thức điều khiển chính.

MacBook Pro thế hệ mới được đồn đoán sẽ trang bị màn hình OLED cảm ứng. Ảnh: The Verge.

Các mẫu MacBook Pro mới được cho là sử dụng màn hình OLED cảm ứng, có thiết kế mỏng hơn và tích hợp Dynamic Island tương tự iPhone. Khu vực này có thể hiển thị thông báo và hoạt động của ứng dụng. Máy dự kiến sử dụng bộ xử lý M6, nhưng Apple chưa xác nhận những thông tin trên.

Cùng đợt giới thiệu này, Apple có thể làm mới Mac mini và iPad mini. Trong đó, iPad mini được cho là sẽ thay đổi vị trí camera trước, giúp gọi video thuận tiện hơn khi đặt máy nằm ngang. Hiện thời điểm ra mắt và thông số các thiết bị vẫn chưa được công bố chính thức.

3. Nhẫn thông minh có thể gọi ChatGPT bằng một thao tác

Startup Natura vừa giới thiệu nhẫn thông minh Interface, cho phép kích hoạt trợ lý AI bằng thao tác ngón tay mà không cần lấy điện thoại. Thiết bị có giá khởi điểm 99 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) và được thiết kế để kết nối với các trợ lý AI như ChatGPT, Claude.

Nhẫn thông minh Interface có thể kết nối với các trợ lý AI như ChatGPT và Claude. Ảnh: Natura.

Người dùng có thể ra lệnh bằng giọng nói để ghi chú, kiểm tra lịch làm việc hoặc nhờ AI thực hiện một số tác vụ. Phản hồi được chuyển đến tai nghe, iPhone hoặc ứng dụng NatureOS. Nhẫn còn có khả năng theo dõi nhịp tim, giấc ngủ, nhiệt độ da và hoạt động hằng ngày.

Theo Natura, Interface có thời lượng pin từ 6 đến 12 ngày và cần khoảng 100 phút để sạc đầy. Công ty dự kiến mở đặt trước trong tháng 11, bắt đầu giao hàng từ cuối năm 2026. Sau thời gian dùng thử miễn phí, người dùng dự kiến phải trả phí dịch vụ 9 USD mỗi tháng.

4. Liên tục xúc phạm Claude có thể bị AI kết thúc cuộc trò chuyện

Anthropic vừa cập nhật chính sách sử dụng Claude, bổ sung quy định hạn chế hành vi liên tục xúc phạm hoặc đối xử tàn nhẫn với AI mà không có mục đích rõ ràng. Trong những trường hợp nghiêm trọng, Claude có thể chủ động kết thúc cuộc trò chuyện thay vì tiếp tục phản hồi người dùng.

Anthropic cập nhật chính sách sử dụng Claude, trong đó có quy định về hành vi liên tục xúc phạm AI. Ảnh: Getty.

Anthropic cho biết quy định nhắm đến các hành vi lạm dụng kéo dài, không áp dụng cho những lời phàn nàn thông thường hoặc tranh luận với AI.

Nội dung sáng tác có chủ đề nhạy cảm và hoạt động kiểm thử cũng được cho phép. Khả năng kết thúc cuộc trò chuyện với người dùng có hành vi xúc phạm đã được hãng triển khai trước đó.

Chính sách mới có hiệu lực từ ngày 12/11. Anthropic cũng làm rõ những hạn chế liên quan đến việc sử dụng Claude để phát triển vũ khí, giám sát trái phép hoặc tạo thông tin giả. Công ty yêu cầu có người giám sát đối với một số hệ thống AI có thể tự thực hiện hành động ngoài đời thực.

Theo TechCrunch, The Verge