Galaxy Z Fold8 giảm giá tới 12 triệu đồng tại Việt Nam, ứng dụng Halide biến màn hình ngoài của iPhone Duo thành đèn trợ sáng khi chụp ảnh và sàn CEX.IO thông báo hủy niêm yết Pi Network là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 27/11.

1. Galaxy Z Fold8 giảm 12 triệu đồng tại Việt Nam

Sau hơn 3 tháng mở bán tại Việt Nam, Samsung Galaxy Z Fold8 được nhiều đại lý giảm giá mạnh. Tại CellphoneS, phiên bản 256 GB hiện có giá 38,9 triệu đồng, giảm 8,1 triệu đồng so với mức 47 triệu đồng khi ra mắt.

Galaxy Z Fold8 giảm giá sau hơn 3 tháng mở bán tại Việt Nam. Ảnh: The Verge.

Phiên bản 512 GB được bán với giá 45 triệu đồng, giảm 8 triệu đồng so với giá ban đầu. Trong khi đó, bản cao cấp nhất 1 TB giảm 12 triệu đồng, xuống còn 53 triệu đồng.

Galaxy Z Fold8 ra mắt tháng 7 và lên kệ tại Việt Nam từ đầu tháng 8. Máy nổi bật với thiết kế màn hình gập ngang, trọng lượng 201 gram, màn hình chính 7,6 inch và chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Thiết bị cạnh tranh trực tiếp với iPhone Duo, có giá 65-104 triệu đồng.

2. iPhone Duo có công dụng mới

Ứng dụng chụp ảnh Halide phiên bản 3.4 bổ sung tính năng tận dụng màn hình ngoài của iPhone Duo để chiếu sáng khi chụp ảnh. Theo MacRumors, màn hình này có thể tạo ánh sáng dịu hơn đèn flash thông thường, đặc biệt hữu ích khi chụp chân dung.

Ứng dụng Halide tận dụng màn hình ngoài của iPhone Duo để bổ sung ánh sáng khi chụp ảnh. Ảnh: Lux Optics.

Khi mở điện thoại, người dùng có thể bật màn hình ngoài làm nguồn sáng hướng về người được chụp. Nhà phát triển khuyến nghị tăng độ sáng màn hình lên tối đa để đạt hiệu quả tốt hơn. Màn hình này còn có thể hiển thị hình ảnh xem trước cho người được chụp.

Bản cập nhật cũng bổ sung chế độ ngắm ảnh lớn hơn trên màn hình gập và cải thiện cách bố trí công cụ chỉnh sửa. Trên các mẫu iPhone khác, Halide đưa trở lại bộ hẹn giờ chụp cùng biểu đồ hiển thị độ sáng và màu sắc.

3. Sàn tiền số thông báo hủy niêm yết Pi

Ngày 26/11, sàn giao dịch tiền số CEX.IO thông báo sẽ hủy niêm yết Pi Network vào ngày 11/1/2027. Sàn đã dừng hoạt động mua và giao dịch giao ngay đồng Pi, chỉ cho phép người dùng bán số Pi đang giữ trong ví hoặc hủy các lệnh đã đặt.

Sàn CEX.IO thông báo hủy niêm yết Pi và tự động chuyển số Pi còn lại của người dùng sang USDC. Ảnh minh họa: CoinCodex.

Đến ngày 24/12, CEX.IO sẽ kết thúc giao dịch Pi và tự động hủy các lệnh chưa khớp. Từ ngày 28/12/2026 đến 11/1/2027, số Pi còn lại sẽ được tự động đổi sang USDC, loại tiền số có giá trị neo theo USD, rồi chuyển vào ví của người dùng.

Đáng chú ý, CEX.IO không bảo đảm tỷ giá chuyển đổi tối thiểu mà áp dụng giá thị trường tại thời điểm xử lý. Sàn cho biết quyết định hủy niêm yết được đưa ra sau quá trình đánh giá các tiêu chuẩn về thanh khoản, tuân thủ quy định và chất lượng tài sản, nhưng không nêu cụ thể Pi không đáp ứng tiêu chí nào.

4. Trung Quốc tăng tốc phát triển công nghệ điều khiển thiết bị bằng suy nghĩ

Trung Quốc đang đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ kết nối não với máy tính, cho phép người bị liệt điều khiển một số thiết bị bằng tín hiệu thần kinh. Theo SCMP, Bắc Kinh muốn mở rộng ứng dụng lâm sàng và xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật để cạnh tranh với Mỹ.

Một hệ thống kết nối não với máy tính được giới thiệu tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Getty.

Tháng 3/2026, Trung Quốc cấp phép thương mại cho thiết bị kết nối não với máy tính của công ty Neuracle. Công nghệ này giúp một số bệnh nhân tổn thương tủy sống điều khiển găng tay robot để hỗ trợ cầm nắm đồ vật, mở ra thêm hướng phục hồi chức năng.

Trong khi đó, ngày 25/11, Neuralink của Elon Musk thông báo được cơ quan quản lý Mỹ chấp thuận triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn then chốt. Nghiên cứu sẽ đánh giá tính an toàn và hiệu quả của thiết bị cấy não trong việc giúp bệnh nhân liệt nặng điều khiển thiết bị số bằng suy nghĩ.

Theo MacRumors, SCMP, CEX.IO