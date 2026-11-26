Ngày 26/11, Viettel, VNPT cùng các doanh nghiệp khởi công tuyến cáp quang biển kết nối Việt Nam - Thái Lan - Singapore (VTS) dung lượng 600 Tbps, đánh dấu bước chuyển của Việt Nam từ mua dung lượng sang chủ động xây dựng hạ tầng kết nối quốc tế.

Tuyến cáp biển đầu tiên cho doanh nghiệp Việt làm chủ

Theo thông tin từ Viettel, tuyến cáp quang biển VTS có chiều dài khoảng 2.500 km, kết nối Việt Nam - Thái Lan - Singapore, với dung lượng thiết kế 600 Tbps và dự kiến hoàn thành trong quý IV/2030.

Riêng trục Việt Nam – Singapore dài khoảng 1.200 km, đạt 240 Tbps, gấp khoảng 2,5 lần tổng dung lượng các tuyến cáp quốc tế Việt Nam đang khai thác.

Nhờ đi thẳng, VTS là tuyến ngắn nhất trong các tuyến cáp quang biển từ Việt Nam đi Singapore. Với cấu hình 8 đôi sợi quang, kết hợp công nghệ ghép kênh theo bước sóng (WDM) thế hệ mới, thời gian dữ liệu truyền đi và quay về giữa hai nước, gọi là độ trễ, dự kiến chỉ khoảng 12 mili giây, thấp hơn khoảng 50% so với mức trung bình của các tuyến hiện nay.

Độ trễ thấp giúp các ứng dụng như giao dịch tài chính hay trí tuệ nhân tạo (AI) hoạt động liền mạch hơn. Toàn bộ tuyến cáp được chôn dưới đáy biển, riêng trục chính chôn sâu 3 m, so với 1–1,5 m ở các dự án thông thường, nhằm hạn chế hư hỏng do đánh bắt và thả neo tàu, nguyên nhân của phần lớn sự cố cáp biển.

Các doanh nghiệp ký kết khởi công tuyến cáp quang biển dài 1.200km, dung lượng gấp khoảng 2,5 lần tổng dung lượng các tuyến cáp quốc tế Việt Nam đang khai thác. Ảnh: Thọ Trần.

Điểm đáng chú ý của dự án không chỉ nằm ở quy mô dung lượng mà còn ở vai trò của doanh nghiệp Việt Nam.

Khác với nhiều tuyến cáp quốc tế trước đây, doanh nghiệp trong nước chủ yếu tham gia góp vốn, mua và khai thác dung lượng có sẵn thì VTS là dự án do doanh nghiệp trong nước khởi xướng, trực tiếp chủ trì quy hoạch tuyến và thiết kế hướng đi.

VTS vì vậy không chỉ là một dự án bổ sung dung lượng truyền dẫn mà còn thể hiện sự thay đổi trong cách tiếp cận đầu tư hạ tầng số của Việt Nam: từ chủ yếu khai thác các tuyến cáp do đối tác quốc tế xây dựng sang chủ động khởi xướng, tham gia thiết kế, đầu tư và từng bước làm chủ các hệ thống kết nối quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long phát biểu tại lễ khởi công tuyến cáp quang biển kết nối Việt Nam - Thái Lan - Singapore Ảnh: Viettel.

Phát biểu tại lễ khởi công tuyến cáp VTS, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long cho biết Bộ đã ban hành chiến lược phát triển hệ thống cáp quang quốc tế đến năm 2030. Trong đó, đặt mục tiêu mở rộng số lượng, dung lượng các tuyến cáp, đa dạng hóa hướng kết nối và phấn đấu có từ 1 đến 2 tuyến cáp quang biển do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ.

Dự án cáp quang biển VTS tạo bước tiến quan trọng về tự chủ hạ tầng số quốc gia. Trong đó, doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động khởi xướng, tham gia đầu tư và giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển tuyến cáp.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel. Ảnh: Thọ Trần.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel cho biết việc xây dựng một tuyến cáp quang biển cần nhiều năm, do đó Việt Nam không thể chờ đến khi thiếu dung lượng mới bắt đầu đầu tư, càng không thể để sự phát triển của nền kinh tế số phụ thuộc quá nhiều vào những yếu tố nằm ngoài khả năng kiểm soát.

VNPT cùng doanh nghiệp Việt Nam mở rộng năng lực đầu tư

Cùng với Viettel, VNPT là một trong những doanh nghiệp trong nước tham gia đầu tư tuyến cáp VTS. VNPT cho biết Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net) là đại diện chủ đầu tư, trực tiếp tổ chức triển khai phần đầu tư của tập đoàn.

VNPT sử dụng hạ tầng trạm cập bờ hiện có tại Việt Nam, đấu nối dung lượng về mạng trong nước và đầu tư đường truyền từ trạm cập bờ Changi (Singapore) đến các điểm hiện diện tại Equinix và Global Switch.

Bức tranh tổng thể về các tuyến cáp quang biển và đất liền quốc tế VNPT đang khai thác, trước khi bổ sung thêm tuyến cáp quang biển trọng điểm VTS. Nguồn: VNPT.

Với VNPT, đầu tư VTS là bước tiếp nối quá trình mở rộng hạ tầng kết nối quốc tế đã được triển khai trong nhiều năm. Doanh nghiệp từng đưa tuyến cáp quang biển Thái Lan - Việt Nam - Hồng Kông (TVH) vào khai thác từ tháng 11/1995, sau đó tham gia các hệ thống AAG, APG, AAE-1, Faster và SJC-2, đồng thời đang triển khai tuyến ALC.

Trên đất liền, VNPT cũng đầu tư 100% tuyến cáp VSTN dài khoảng 3.900 km, đi qua Việt Nam, Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore, chính thức khai trương tháng 8/2025. Việc kết hợp tuyến cáp đất liền này với VTS sẽ giúp VNPT có thêm phương án tổ chức đường truyền chính và dự phòng, tăng khả năng duy trì kết nối khi một tuyến gặp sự cố.

Theo dự báo của VNPT, nhu cầu dung lượng truyền dẫn quốc tế của tập đoàn sẽ tăng trên 22% mỗi năm trong giai đoạn 2026-2030. VTS không chỉ bổ sung dung lượng phục vụ thuê bao Internet và các nền tảng nội dung mà còn tạo điều kiện phát triển các dịch vụ kết nối giữa trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp và các đầu mối công nghệ trong khu vực.

Đáng chú ý, VNPT hướng tới khai thác hạ tầng cáp biển kết hợp với mạng truyền dẫn trong nước, trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây để cung cấp dịch vụ kết nối trọn gói cho khách hàng doanh nghiệp. Các lĩnh vực sản xuất, tài chính, logistics và dịch vụ công nghệ được đánh giá có nhu cầu lớn đối với những kênh truyền dẫn dung lượng cao, độ trễ thấp và có khả năng dự phòng.

Hạ tầng kết nối trở thành lợi thế cạnh tranh của kinh tế số

Việc đầu tư VTS diễn ra trong bối cảnh nhu cầu kết nối quốc tế tăng nhanh cùng sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, thương mại điện tử và các trung tâm dữ liệu.

Đối với TP.HCM, nơi đặt trạm cập bờ của VTS, tuyến cáp mở ra thêm hướng kết nối trực tiếp tới Singapore - trung tâm viễn thông, dữ liệu và tài chính quan trọng của khu vực. Đây cũng là lợi thế để thành phố thu hút đầu tư vào trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và các dịch vụ tài chính số.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trương Minh Huy Vũ cho biết thành phố sẽ phối hợp đưa tuyến cáp VTS vào quy hoạch phát triển hạ tầng số, kết nối đồng bộ với các trung tâm dữ liệu, khu công nghệ và các khu vực phát triển dịch vụ tài chính, kinh tế số. Thành phố cũng sẽ chú trọng bảo vệ hành lang tuyến cáp, nhất là khu vực ven bờ, nhằm bảo đảm an toàn và hiệu quả khai thác lâu dài.

Ở quy mô quốc gia, VTS bổ sung một hướng kết nối trực tiếp mới tới Singapore và có nhánh sang Thái Lan, giúp đa dạng hóa mạng lưới cáp quang biển quốc tế. Khi một tuyến gặp sự cố, lưu lượng có thể được điều chuyển sang các hướng kết nối khác, hạn chế gián đoạn đối với dịch vụ Internet, ngân hàng và hoạt động của doanh nghiệp.