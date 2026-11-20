Dự kiến diễn ra vào tháng 1/2027, Triển lãm số ngành gỗ và nội thất Việt Nam kết hợp hoạt động trưng bày trực tuyến với thương mại điện tử B2B, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, kết nối với nhà mua hàng quốc tế.

Ngày 19/11, Trung tâm Hỗ trợ Xúc tiến thương mại và Đầu tư (PROMOCEN), thuộc Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, phối hợp với Công ty cổ phần Công nghệ Arobid công bố thông tin về chương trình triển lãm số ngành gỗ và nội thất Việt Nam năm 2027.

Chương trình mang tên VIFF TradeXpo 2027, dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 16/1/2027 trên nền tảng Arobid TradeXpo. Hoạt động trưng bày sản phẩm, giới thiệu doanh nghiệp và kết nối giao thương được tổ chức trực tuyến, duy trì trong suốt thời gian triển lãm.

Dữ liệu và AI hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm, phân tích và gợi ý nhà mua hàng phù hợp với sản phẩm và thị trường mục tiêu. Ảnh: Arobid.

Theo ban tổ chức, triển lãm dự kiến thu hút hàng nghìn doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Thành phần tham gia gồm các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu gỗ, nội thất, ngoại thất, thủ công mỹ nghệ, cùng các đơn vị cung ứng nguyên phụ liệu, máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất.

Điểm đáng chú ý của VIFF 2027 là kết hợp triển lãm trực tuyến với nền tảng thương mại điện tử B2B. Hệ thống sử dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nhà nhập khẩu, nhà phân phối và trao đổi nhu cầu mua bán trên môi trường số.

Chương trình dự kiến khai thác nguồn dữ liệu hơn 140.000 nhà mua hàng quốc tế, tập trung tại châu Âu, Mỹ, Canada và Hàn Quốc.

Trên nền tảng, doanh nghiệp có thể xây dựng hồ sơ năng lực số, giới thiệu sản phẩm, năng lực sản xuất và khả năng cung ứng. Thông tin doanh nghiệp có thể tiếp tục được duy trì sau khi triển lãm kết thúc.

"Công cụ FindBuyers sử dụng dữ liệu thương mại để hỗ trợ tìm kiếm nhà mua hàng theo ngành hàng và thị trường mục tiêu. Trong khi đó, Matching Box cho phép doanh nghiệp tiếp nhận yêu cầu báo giá, gửi báo giá và trao đổi trực tiếp với đối tác. Việc đàm phán và giao dịch do các bên quyết định", ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid, chia sẻ với VietTimes.

Công cụ FindBuyers của Arobid giúp hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nhà mua hàng quốc tế theo sản phẩm và thị trường mục tiêu. Ảnh: Arobid.

Ngoài ra, hệ thống cung cấp thông tin về lượt tiếp cận hồ sơ, mức độ quan tâm đến sản phẩm và các yêu cầu giao thương. Doanh nghiệp có thể dựa vào những dữ liệu này để đánh giá phản hồi từ thị trường, điều chỉnh cách giới thiệu sản phẩm và lựa chọn đối tác cần tiếp cận.

Trong thời gian triển lãm, các hội nghị trực tuyến dự kiến cập nhật thông tin thị trường và xu hướng ngành gỗ, nội thất. Hoạt động Trade Stage dành cho doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và năng lực cung ứng. Chương trình cũng có các phiên kết nối giao thương giữa doanh nghiệp với nhà mua hàng.

Bên cạnh các đơn vị sản xuất và xuất khẩu, triển lãm còn tiếp nhận doanh nghiệp logistics, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm định và chứng nhận. Những dịch vụ này liên quan trực tiếp đến quá trình xuất khẩu, từ vận chuyển, thanh toán quốc tế đến kiểm tra chất lượng và đáp ứng tiêu chuẩn thị trường nhập khẩu.

Ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Arobid, đơn vị phối hợp tổ chức triển lãm số ngành gỗ và nội thất Việt Nam 2027. Ảnh: Arobid.

VIFF 2027 đang tiếp nhận đăng ký tại website viff.arobid.com đến trước ngày 31/12/2026. Theo chính sách đăng ký sớm, 50 doanh nghiệp đầu tiên có cơ hội giới thiệu sản phẩm và năng lực trong 10 phút trên Trade Stage, tùy điều kiện chương trình.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh hoạt động xúc tiến thương mại đẩy mạnh chuyển đổi số. Theo Quyết định 1968/QĐ-TTg, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 có 60% số lượng hội chợ, triển lãm xúc tiến thương mại được tổ chức trên môi trường số.