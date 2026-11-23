Điện thoại Trung Quốc có thêm màn hình ở mặt lưng, iPhone có cách hạn chế tốn dữ liệu 4G và UAV bí ẩn ở Trung Quốc có hình dáng giống MQ-25 của Mỹ... là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 23/11.

1. Điện thoại Trung Quốc giống Galaxy S26 Ultra, có thêm màn hình ở mặt lưng

Hãng Doogee của Trung Quốc vừa hé lộ mẫu điện thoại Note 70 với thiết kế mặt lưng khá giống Galaxy S26 Ultra của Samsung. Theo trang công nghệ IT Home, điểm đặc biệt của thiết bị là màn hình phụ 1,8 inch nằm bên cạnh cụm camera sau, một chi tiết ít xuất hiện trên smartphone phổ thông.

Doogee Note 70 có màn hình phụ 1,8 inch ở mặt lưng, bên cạnh cụm camera xếp dọc. Ảnh: Doogee.

Máy sử dụng chip Unisoc T7250, RAM tối đa 6 GB, bộ nhớ trong 256 GB và pin 6.500 mAh. Camera sau có độ phân giải 13 MP, trong khi camera trước đạt 8 MP. Thiết bị chạy Android 17 và có 3 phiên bản bộ nhớ để lựa chọn.

2. Cách ngăn iPhone âm thầm tiêu tốn dữ liệu 4G, 5G

iPhone có thể tiêu tốn dữ liệu 4G, 5G ngay cả khi người dùng không mở ứng dụng. Theo Engadget, các hoạt động như cập nhật phần mềm, đồng bộ dữ liệu lên iCloud hoặc tải nội dung trong nền có thể khiến dung lượng Internet nhanh chóng cạn kiệt.

Người dùng iPhone có thể điều chỉnh một số cài đặt để hạn chế tiêu hao dữ liệu di động. Ảnh: The Verge.

Để kiểm tra, người dùng vào Cài đặt, chọn Di động để xem ứng dụng nào sử dụng nhiều dữ liệu nhất. Tại đây, có thể tắt quyền truy cập mạng di động của những ứng dụng không cần thiết. Ngoài ra, Chế độ dữ liệu thấp giúp hạn chế các hoạt động tự động trong nền.

Đáng chú ý, iPhone có thể tự chuyển sang mạng di động khi Wi-Fi yếu, khiến người dùng tốn dung lượng mà không hay biết. Để tránh tình trạng này, có thể tắt Hỗ trợ kết nối trong phần cài đặt Wi-Fi. Việc tắt tải ứng dụng tự động và sao lưu iCloud qua mạng di động cũng giúp tiết kiệm dữ liệu.

3. UAV bí ẩn ở Trung Quốc có hình dáng giống MQ-25 của Mỹ

Hình ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy một máy bay không người lái bí ẩn xuất hiện tại sân bay Pucheng, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Theo chuyên trang quân sự của The War Zone, thiết bị có hình dáng khá giống MQ-25 Stingray, mẫu máy bay không người lái tiếp dầu trên không do Boeing phát triển cho Hải quân Mỹ.

Hình ảnh vệ tinh chụp máy bay không người lái bí ẩn tại sân bay Pucheng, Trung Quốc. Ảnh: Vantor/The War Zone.

Dữ liệu từ công ty vệ tinh Vantor cho thấy máy bay Trung Quốc có sải cánh khoảng 20 m và chiều dài 15 m, nhỏ hơn mẫu MQ-25 của Mỹ. Thiết bị có phần mũi thuôn nhọn và cửa hút khí nằm phía trên thân, khác với thiết kế của máy bay Mỹ.

Các chuyên gia nhận định máy bay có thể phục vụ nhiệm vụ trinh sát, tiếp dầu trên không hoặc thử nghiệm công nghệ hàng không mới. Sân bay Pucheng trước đó cũng xuất hiện những mẫu máy bay không người lái như CH-7 và Jiutian.

4. Mỹ phóng thêm vệ tinh trinh sát bí mật lên vũ trụ

Ngày 22/11, SpaceX phóng tên lửa Falcon 9 từ căn cứ Vandenberg, bang California, đưa một nhóm vệ tinh trinh sát bí mật lên quỹ đạo Trái Đất. Theo Space, nhiệm vụ mang tên NROL-136 được thực hiện cho Văn phòng Trinh sát Quốc gia Mỹ (NRO), cơ quan phụ trách hệ thống vệ tinh tình báo.

Tên lửa Falcon 9 mang theo các vệ tinh trinh sát NROL-136 được phóng từ California ngày 22/11. Ảnh: SpaceX.

Tên lửa rời bệ phóng lúc 19h23 ngày 22/11 theo giờ Việt Nam. Khoảng 2 phút sau, tầng đẩy thứ nhất tách khỏi tên lửa và quay về hạ cánh tại căn cứ Vandenberg. Đây là chuyến bay thứ 14 của tầng đẩy mang số hiệu B1097.

NROL-136 là lần phóng thứ 15 trong chương trình xây dựng mạng lưới vệ tinh trinh sát thế hệ mới của Mỹ. Hệ thống do SpaceX và Northrop Grumman phối hợp phát triển, giúp tăng khả năng theo dõi các khu vực trên Trái Đất.

Theo IT Home, Engadget, The War Zone, Space