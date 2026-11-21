iPhone Air 2 lộ thiết kế 2 camera sau, GTA 6 thu gần 100.000 tỷ đồng chỉ trong ngày đầu ra mắt và AI tham gia tìm lời giải bài toán 167 năm tuổi là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 21/11.

1. iPhone Air 2 lộ thiết kế với 2 camera sau

Những hình ảnh mô hình iPhone Air 2 và iPhone 18 vừa được hé lộ, cho thấy thiết kế gần giống các thông tin rò rỉ trước đó.

Theo hình ảnh do Sonny Dickson chia sẻ, thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở iPhone Air 2 với 2 camera sau, thay vì một camera như thế hệ đầu tiên. Trong khi đó, iPhone 18 gần như giữ nguyên thiết kế của iPhone 17.

Mô hình iPhone Air 2 với hai camera sau đặt nằm ngang, bên cạnh iPhone 18. Ảnh: Sonny Dickson.

Hai ống kính của iPhone Air 2 được bố trí nằm ngang, phía bên trái cụm camera kéo dài gần hết mặt lưng. Camera mới có thể là loại góc siêu rộng 48 MP. Trong khi đó, iPhone 18 tiếp tục sử dụng 2 camera xếp dọc tương tự iPhone 17.

Các thông tin rò rỉ còn cho thấy iPhone Air 2 có thể sử dụng chip A20 Pro, màn hình 6,5 inch và RAM 12 GB. Cả 2 mẫu điện thoại dự kiến ra mắt vào tháng 3/2027.

2. Nvidia bị yêu cầu cung cấp hồ sơ vì nghi vấn liên quan Trung Quốc

Ngày 19/11, Tổng chưởng lý bang California (Mỹ), Rob Bonta, đã gửi yêu cầu Nvidia cung cấp tài liệu phục vụ điều tra. Theo TechCrunch, động thái diễn ra sau những thông tin về mối quan hệ giữa cựu CEO Jensen Huang và một phụ nữ bị nghi hoạt động gián điệp cho Trung Quốc.

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang đang đối mặt các cuộc điều tra liên quan nghi vấn an ninh. Ảnh: Nvidia.

Cơ quan tư pháp California muốn xác định liệu chip AI tiên tiến hoặc thông tin mật của Nvidia có bị chuyển sang Trung Quốc hay không. Nhà chức trách cũng xem xét khả năng Nvidia cung cấp thông tin gây hiểu nhầm cho nhà đầu tư và công chúng về những rủi ro liên quan.

Jensen Huang đã từ chức CEO Nvidia sau khi các cáo buộc về đời tư xuất hiện. Công ty thành lập cơ chế giám sát an ninh và thuê đơn vị độc lập để điều tra.

3. GTA 6 thu gần 100.000 tỷ đồng chỉ trong ngày đầu phát hành

Tựa game Grand Theft Auto VI (GTA 6) đạt doanh thu 3,79 tỷ USD (khoảng 100.000 tỷ đồng) trong ngày đầu phát hành, theo số liệu ước tính do Rockstar Games công bố. Trò chơi cũng ghi nhận 32,5 triệu bản được bán trước thời điểm ra mắt, lập kỷ lục mới của ngành giải trí.

GTA 6 đạt doanh thu kỷ lục trong ngày đầu phát hành. Ảnh: Getty.

Theo Engadget, thành tích này vượt xa GTA 5, trò chơi từng thu hơn 800 triệu USD (khoảng 21.000 tỷ đồng) trong ngày đầu phát hành vào năm 2013. GTA 6 có giá khởi điểm 80 USD (khoảng 2,1 triệu đồng), cao hơn mức 60 USD của phiên bản trước.

Dù GTA 6 đạt doanh thu kỷ lục, nhiều nhân viên Rockstar vẫn lo ngại nguy cơ mất việc. Nhân viên tại Anh đang bỏ phiếu về việc công nhận tổ chức công đoàn từ ngày 12 đến 26/11. Trước đó, Rockstar sa thải hơn 30 nhân viên, dẫn đến tranh chấp liên quan hoạt động công đoàn.

4. AI góp sức giải bài toán khiến giới toán học đau đầu suốt 167 năm

Nhà toán học Levent Alpoge, đang làm việc tại Anthropic, vừa công bố lời giải cho giả thuyết Riemann, bài toán nổi tiếng tồn tại từ năm 1859. Theo TechCrunch, ông sử dụng AI Claude trong quá trình nghiên cứu và chuyển lời giải thành mã để phần mềm Lean kiểm tra tính logic.

Giả thuyết Riemann liên quan đến quy luật phân bố các số nguyên tố, một trong những bài toán khó nhất của toán học. Ảnh minh họa: Getty.

Giả thuyết Riemann liên quan đến cách các số nguyên tố phân bố trong dãy số tự nhiên. Đây là một trong 7 bài toán thiên niên kỷ, mỗi bài có giải thưởng 1 triệu USD (khoảng 26,4 tỷ đồng). Một số nhà toán học đã xác nhận mã chứng minh của Alpoge có thể chạy thành công trong Lean.

Cùng thời điểm, nhà nghiên cứu Alessandro Masullo tại Stanford cũng công bố lời giải cho một phiên bản tổng quát của giả thuyết Riemann sau 12 năm nghiên cứu, không sử dụng AI. Hiện tại, cả 2 công trình vẫn cần được giới chuyên môn đánh giá trước khi có thể khẳng định bài toán đã được giải quyết.

Theo MacRumors, TechCrunch, Engadget