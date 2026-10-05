Tin nóng công nghệ 5/10: Google phải dừng chương trình tìm lỗi vì AI

Google tạm dừng tiếp nhận một số báo cáo lỗ hổng do lượng báo cáo tự động bằng AI tăng mạnh, MacBook Pro mới được cho là nhẹ hơn đáng kể và vật liệu mới có thể giúp sản xuất hydro từ ánh sáng Mặt Trời.

1. Google phải dừng chương trình tìm lỗi vì AI

Google đã tạm dừng chương trình trả thưởng cho người phát hiện lỗ hổng trong các dự án mã nguồn mở. Nguyên nhân là số báo cáo được tạo bằng AI tăng mạnh, trong đó nhiều báo cáo không chỉ ra lỗi thực sự.

Google tạm dừng một chương trình tìm lỗi sau khi lượng báo cáo được tạo bằng AI tăng mạnh. Ảnh: Getty.

Chương trình vốn trả tiền cho các chuyên gia khi họ phát hiện lỗ hổng bảo mật trong phần mềm mã nguồn mở của Google. Nhưng AI khiến việc tạo và gửi báo cáo trở nên quá dễ dàng. Các kỹ sư phải mất thời gian kiểm tra nhiều báo cáo sai hoặc chứa thông tin do AI tự suy diễn.

Google đã tạm dừng chương trình từ ngày 1/10 và dự kiến cập nhật tình hình vào quý I/2027. Các chương trình thưởng tìm lỗi khác của hãng vẫn hoạt động bình thường.

2. MacBook Pro mới có thể nhẹ đi đáng kể

Theo Bloomberg, MacBook Pro thế hệ mới có thể nhẹ hơn đáng kể so với phiên bản hiện nay. Hãng tin này cho biết Apple sẽ thiết kế lại bên trong máy, thu nhỏ và sắp xếp lại nhiều linh kiện.

MacBook Pro thế hệ mới được cho là sẽ mỏng và nhẹ hơn đáng kể. Ảnh: Apple.

Hiện tại, MacBook Pro có 2 phiên bản là 14 inch và 16 inch với khối lượng từ 1,55 kg đến 2,15 kg. Vì vậy, việc giảm trọng lượng có thể tạo khác biệt rõ rệt với những người thường xuyên mang laptop đi làm hoặc di chuyển.

Thế hệ mới còn được cho là sử dụng màn hình OLED cảm ứng, thiết kế mỏng hơn và thay đổi phần khuyết trên màn hình. Apple có thể giới thiệu những mẫu MacBook Pro OLED cao cấp vào cuối năm nay.

3. Video AI tràn ngập, người xem bắt đầu chán

AI đang giúp các nhà sản xuất Trung Quốc tạo phim ngắn nhanh và rẻ hơn. Tuy nhiên, số lượng tăng quá nhanh lại gây ra vấn đề mới: nhiều video có nội dung và hình ảnh giống nhau, khiến người xem bắt đầu mệt mỏi.

Hình ảnh nữ diễn viên Vương Tổ Hiền được tái tạo bằng AI trong một video của NetEase. Ảnh: Handout.

Theo Cục Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Trung Quốc, hơn 90% trong khoảng 430.000 phim ngắn trực tuyến ra mắt trong 8 tháng đầu năm được tạo bằng AI. Loại phim này thường chỉ dài vài phút và liên tục đưa vào những tình tiết bất ngờ để giữ chân người xem.

AI còn có thể tái tạo những gương mặt nổi tiếng. Một video của NetEase từng sử dụng AI để đưa hình ảnh nữ diễn viên Vương Tổ Hiền trở lại các vai diễn quen thuộc. Tuy nhiên, khi ai cũng có thể tạo video nhanh hơn, các nhà sản xuất lại phải tìm cách làm nội dung khác biệt để giữ người xem.

4. Ánh sáng Mặt Trời có thể biến nước thành nhiên liệu

Các nhà khoa học tại Đại học Bang Oregon (Mỹ) phát triển một nhóm vật liệu mới có thể dùng ánh sáng để tách nước và tạo ra hydro. Điểm đáng chú ý là quá trình này không cần bổ sung những chất xúc tác kim loại đắt tiền như nhiều phương pháp hiện nay.

Vật liệu mới sử dụng ánh sáng để tách nước và tạo hydro sạch với chi phí thấp hơn. Ảnh: AI/ScienceDaily

Hydro có thể được dùng làm nhiên liệu mà không thải CO2 khi sử dụng. Tuy nhiên, phần lớn hydro hiện nay vẫn được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch. Những phương pháp tạo hydro sạch có chi phí cao hơn, khiến loại nhiên liệu này khó cạnh tranh.

Có thể hiểu đơn giản, vật liệu mới hấp thụ năng lượng từ ánh sáng rồi dùng năng lượng đó để thúc đẩy phản ứng tách nước tạo hydro. Nhờ cấu trúc đặc biệt, nó có thể thực hiện quá trình này mà không cần bổ sung chất xúc tác kim loại quý.

Công nghệ hiện vẫn ở giai đoạn nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Các nhà khoa học cần tiếp tục cải thiện hiệu suất và độ bền trước khi tính đến sản xuất quy mô lớn.

Theo TechCrunch, MacRumors, SCMP, ScienceDaily