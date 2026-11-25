Tập đoàn Công nghệ CMC thương mại hóa Clex, nền tảng AI pháp lý Make in Vietnam được phát triển trên kho tri thức hơn 2 triệu văn bản pháp luật.

Công cụ hỗ trợ công vụ, phục vụ từng người dân

Ngày 25/11, Tập đoàn Công nghệ CMC ra mắt Clex, nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên ngành pháp luật Việt Nam dành cho cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp.

Sự kiện đánh dấu bước tiến trong quá trình thương mại hóa sản phẩm AI chuyên ngành do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch CMC cho biết tập đoàn hướng tới đưa nền tảng đến với từng cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân. Đồng thời, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ, nâng cao năng lực quản trị; đồng thời giúp mỗi người dân tiếp cận, hiểu và thực thi pháp luật thuận tiện, bình đẳng hơn.

Ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC phát biểu. Ảnh: CMC.

Ông Chính nhấn mạnh, tập đoàn sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện sản phẩm, tạo ra những giá trị thiết thực.

Theo báo cáo của CMC, đến tháng 11/2026, Clex đang được triển khai tại 34 tỉnh, thành phố, 17 bộ và cơ quan ngang bộ cùng Văn phòng Quốc hội. Theo ông Tú, đây là cơ sở để CMC tiếp tục mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ tới các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp ở nhiều quy mô khác nhau.

Clex được phát triển với hai dòng sản phẩm chính. Clex Gov dành cho cơ quan Nhà nước, hỗ trợ tra cứu, tổng hợp, soạn thảo, so sánh, rà soát mâu thuẫn, chồng chéo và thẩm định văn bản; đồng thời hỗ trợ cán bộ trong quá trình tham mưu, xử lý hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính.

Trong khi đó, Clex Enterprise hướng tới cộng đồng doanh nghiệp với các tính năng tích hợp văn bản nội bộ, tra cứu pháp luật, rà soát hợp đồng, theo dõi biến động chính sách, đánh giá tác động và nhận diện nghĩa vụ tuân thủ. Qua đó, doanh nghiệp có thêm công cụ hỗ trợ kiểm soát rủi ro pháp lý, nâng cao hiệu quả quản trị và giảm chi phí tuân thủ.

Yêu cầu cao về độ chính xác và an toàn

Phát biểu tại lễ ra mắt, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính nhấn mạnh các công việc pháp lý như tra cứu quy định, đối chiếu, rà soát văn bản và chuẩn bị hồ sơ là những nhiệm vụ cán bộ, công chức thực hiện hằng ngày. Ứng dụng AI có thể giúp xử lý các công việc này nhanh hơn, chính xác hơn, góp phần bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất.

Thứ trưởng đánh giá cao cách tiếp cận triển khai nền tảng AI hỗ trợ công vụ theo hướng huy động nguồn lực doanh nghiệp, thay vì Nhà nước đầu tư xây dựng hoặc chỉ định một đơn vị phát triển. Cách làm này góp phần tiết kiệm ngân sách, hạn chế đầu tư trùng lặp và phát huy năng lực công nghệ trong nước.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính phát biểu tại sự kiện. Ảnh: CMC.

Để Clex được sử dụng hiệu quả trong hoạt động công vụ, Thứ trưởng đề nghị CMC tập trung vào 3 yêu cầu trọng tâm.

Thứ nhất, bảo đảm độ chính xác và tính cập nhật của dữ liệu pháp luật. Câu trả lời cần nêu rõ căn cứ và hiệu lực văn bản để người dùng kiểm chứng; khi chưa đủ cơ sở, hệ thống phải thông báo rõ. CMC cần duy trì đánh giá độc lập, tiếp nhận phản hồi và kịp thời khắc phục sai sót.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả sử dụng thông qua phối hợp với các cơ quan xác định những công việc cần hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ và theo dõi kết quả thực tế, từ thời gian xử lý công việc, chất lượng hồ sơ đến mức độ sử dụng thường xuyên. Sản phẩm cần dễ sử dụng, phù hợp với điều kiện làm việc ở cơ sở.

Thứ ba, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, kiểm soát chặt chẽ phạm vi khai thác dữ liệu và quyền truy cập. Thứ trưởng lưu ý AI chỉ là công cụ hỗ trợ; cán bộ, công chức phải kiểm tra kết quả trước khi sử dụng và chịu trách nhiệm với nội dung tham mưu, quyết định của mình.

Thứ trưởng cũng đề nghị CMC tiếp tục đầu tư đội ngũ nghiên cứu, hợp tác với các chuyên gia pháp luật để nâng cao chất lượng sản phẩm. Thành công của Clex cần được đánh giá bằng hiệu quả ứng dụng thực tế, khả năng hỗ trợ cán bộ và những giá trị cụ thể mang lại trong quá trình thực thi công vụ.

Theo thông tin tại sự kiện, tính đến ngày 20/11/2026, nền tảng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ công vụ dùng chung, bao gồm Clex và AI Luật, đang cung cấp hàng trăm nghìn tài khoản hoạt động tại 17 cơ quan Trung ương cấp bộ và 34/34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo giá trị công nghệ

Chia sẻ về quá trình phát triển Clex, ông Đặng Văn Tú, Tổng giám đốc CMC AIX cho biết sản phẩm được xây dựng từ sự thấu hiểu 3 yếu tố cốt lõi: người dùng, hệ thống pháp luật và công nghệ.

Ông Đặng Tùng Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghệ CMC và ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hà Nội ký kết hợp tác, thúc đẩy triển khai nền tảng Clex và các giải pháp AI Make in Vietnam. Ảnh: CMC.

Qua quá trình đào tạo AI cho cán bộ các cơ quan Trung ương và địa phương, CMC nhận diện những nhu cầu thực tế như tra cứu quy định, xác định hiệu lực văn bản và cập nhật chính sách.

Trên cơ sở đó, doanh nghiệp phát triển các mô hình LLM, VLM chuyên biệt cho pháp luật Việt Nam, được kiểm chứng bằng bộ đánh giá V-LegalBench. Clex đồng thời được Bộ Khoa học và Công nghệ lựa chọn thí điểm AI hỗ trợ công vụ và Bộ Tư pháp lựa chọn tham gia tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật, đưa lên Cổng Pháp luật quốc gia.