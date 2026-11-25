Doanh thu quý IV/2026 của FPT Software được dự báo đạt mức kỷ lục 10.300 tỷ đồng, tăng 9,5% so với quý trước và 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tăng trưởng được kỳ vọng ghi nhận tại tất cả thị trường, dẫn đầu là châu Âu và Trung Đông, Nhật Bản.

FPT Software thành lập năm 1999, là công ty thành viên của FPT. Công ty này hiện đang là công ty phần mềm lớn nhất của Việt Nam và đứng trong Top 100 Nhà cung cấp dịch vụ Outsourcing toàn cầu do International Association of Outsourcing Professionals (IAOP) đánh giá.

Là công ty chuyên xuất khẩu dịch vụ phần mềm, FPT Software cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm và bảo trì, triển khai ERP, QA, chuyển đổi ứng dụng, hệ thống nhúng, điện toán di động, điện toán đám mây… trong nhiều lĩnh vực như: Tài chính ngân hàng, Viễn thông, Y tế, Chế tạo, Công nghiệp xe hơi, Dịch vụ công…

Trong báo cáo tóm tắt cuộc họp nhà đầu tư diễn ra ngày 18/11, Chứng khoán VNDirect cho biết FPT Software – thuộc Tập đoàn FPT đã dự báo doanh thu quý IV/2026 này đạt kỷ lục 10.300 tỷ đồng, tăng 9,5% so với quý liền trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự tăng trưởng này diễn ra tại tất cả thị trường, dẫn đầu bởi Nhật Bản (tăng 13%) và châu Âu cùng Trung Đông (tăng 24%).

Nếu đạt được, đây sẽ là mức doanh thu theo quý cao nhất từ trước đến nay của FPT Software, đưa doanh thu cả năm 2026 dự kiến đạt 38.200 tỷ đồng, tăng 10%.

Năm 2027, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu ký mới 15% - 20%.

Trong ngắn hạn, biên lợi nhuận được xác định vẫn chịu áp lực từ việc đồng Yên mất giá, chi phí đầu tư AI và đào tạo lại nhân sự; lực lượng lao động phục vụ hệ thống cũ và AI sẽ vận hành song song đến hết năm 2027. Biên lợi nhuận dự kiến sẽ bình thường hóa sau đó.

FPT Software dự kiến chính sách cổ tức duy trì ở mức 2.500 đồng/cp tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Ảnh minh họa: FPT Software.

Còn trong báo cáo cập nhật của Vietcap, cho năm 2027 đối với mảng công nghệ thông tin (CNTT), Tập đoàn FPT đặt mục tiêu doanh thu ký mới trong năm 2026 tăng 17% so với năm trước. Sang năm 2027, mức tăng trưởng kỳ vọng đạt 15 - 20%.

Động lực tăng trưởng trong năm tới được kỳ vọng đến từ cả thị trường và cơ cấu dịch vụ.

Xét theo từng khu vực, Nhật Bản, Mỹ và châu Âu, Trung Đông, châu Phi được dự báo tiếp tục đóng góp tích cực. Ngược lại, thị trường châu Á - Thái Bình Dương có thể vẫn trầm lắng, với mức tăng trưởng đi ngang hoặc chỉ đạt một chữ số thấp.

Về khả năng sinh lời, các dự án áp dụng mô hình tính phí cố định theo năng lực cung cấp có thể giúp biên lợi nhuận gộp mảng CNTT nước ngoài cải thiện thêm 5 điểm phần trăm. Kết quả này đến từ việc tăng cường ứng dụng AI và tối ưu khả năng phân bổ nguồn lực.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận trong năm 2027 vẫn có thể biến động do ảnh hưởng từ tỷ giá, chi phí đầu tư AI và quá trình chuyển đổi lực lượng lao động.

Trong khi đó, dịch vụ AI-first đang được FPT xác định là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Nhóm dịch vụ này bao gồm tư vấn và chuyển đổi AI, dịch vụ thuê ngoài quy trình kinh doanh có ứng dụng AI, dịch vụ quản trị vận hành, các dự án cung cấp năng lực công nghệ theo mô hình cố định có hỗ trợ AI và dịch vụ AI vận hành tích hợp.

Theo ban lãnh đạo, tỷ trọng doanh thu từ nhóm dịch vụ này trong tổng doanh thu CNTT nước ngoài dự kiến tăng từ 27% năm 2026 lên ít nhất 40% trong năm 2027.

Song song đó, doanh nghiệp cũng đang củng cố hệ sinh thái AI thông qua hợp tác với các đối tác công nghệ lớn như OpenAI, Anthropic và Microsoft. Đáng chú ý, doanh nghiệp cho biết đã nâng cấp quan hệ hợp tác với Microsoft lên cấp độ chuyên sâu hơn sau danh hiệu Advanced Frontier Partner.