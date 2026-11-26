Viettel cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink với giá thiết bị từ 9,3 triệu đồng và gói cước từ 1,59 triệu đồng/tháng, hướng tới người dùng ở những nơi khó tiếp cận hạ tầng mặt đất, thường xuyên di chuyển hoặc cần Internet dự phòng.

Thiết bị từ 9,3 triệu đồng, gói cước từ 1,59 triệu đồng/tháng

Ngày 26/11, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) thông tin về việc cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam. Bên cạnh cáp quang và mạng di động 4G, 5G, người dân và doanh nghiệp có thêm lựa chọn kết nối Internet từ vệ tinh, đặc biệt tại những địa bàn khó triển khai hạ tầng viễn thông mặt đất.

Khách hàng thiết lập kết nối Internet Starlink trong thời gian ngắn mà không cần kéo cáp hay xây dựng trạm phát sóng tại địa điểm sử dụng. Ảnh: Lý Thủy.

Viettel cung cấp 3 dòng thiết bị Starlink chính hãng, phục vụ các nhu cầu sử dụng khác nhau. Khách hàng có thể lựa chọn gói cước theo phạm vi hoạt động và nhu cầu dữ liệu.

Cụ thể, nhóm gói cước trong nước (local) dành cho khách hàng sử dụng trên đất liền Việt Nam và vùng biển ven bờ trong phạm vi cung cấp dịch vụ. Nhóm gói cước quốc tế và hàng hải (global) hướng đến tàu thuyền hoạt động ngoài khơi hoặc di chuyển quốc tế tại những khu vực được Starlink hỗ trợ.

Giá thiết bị chính hãng trong thời gian đầu từ 9,3 triệu đồng, gói cước từ 1,59 triệu đồng/tháng. Theo Viettel, tổng chi phí thiết bị và tháng sử dụng đầu tiên từ 10,89 triệu đồng.

Viettel cho biết trong quá trình sử dụng, khách hàng có thể mua thêm dung lượng hoặc nâng cấp gói cước khi phát sinh nhu cầu. Việc lắp đặt có thể do khách hàng tự thực hiện theo hướng dẫn hoặc lựa chọn dịch vụ vận chuyển, hỗ trợ lắp đặt tận nơi có thu phí.

Sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo thấp của Starlink, người dùng thiết lập kết nối Internet trong thời gian ngắn mà không cần kéo cáp hay xây dựng trạm phát sóng tại địa điểm sử dụng.

Trong điều kiện phù hợp, tốc độ tải xuống có thể đạt trên 400 Mbps, độ trễ từ 20-50 ms, đáp ứng nhiều nhu cầu như gọi video, họp trực tuyến, truyền dữ liệu từ hiện trường, giám sát camera và quản lý hoạt động sản xuất từ xa.

Viettel hỗ trợ khách hàng 24/7 bằng tiếng Việt, tư vấn lựa chọn thiết bị, gói cước, hướng dẫn lắp đặt đến tiếp nhận và xử lý sự cố trong quá trình sử dụng. Ảnh: Lý Thủy.

Việc cung cấp Starlink đánh dấu bước tiến mới của Viettel trong việc mở rộng không gian kết nối từ mặt đất lên không gian, hoàn thiện hệ sinh thái kết nối đa tầng, đáp ứng ngày càng đa dạng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức.

4 tình huống Internet Starlink phát huy lợi thế

Viettel tư vấn người dùng lựa chọn hoặc kết hợp cáp quang, 4G, 5G và Internet vệ tinh theo nhu cầu, điều kiện sử dụng và chi phí. Starlink có thể làm đường truyền chính tại địa bàn khó triển khai hạ tầng hoặc bổ sung đường truyền dự phòng cho hệ thống hiện có.

Trong đó, có 4 tình huống dịch vụ Internet vệ tinh Starlink phát huy lợi thế:

- Kết nối tại địa bàn biệt lập: Ở miền núi, hải đảo hoặc nơi chưa có hạ tầng viễn thông, Starlink hỗ trợ người dân, trang trại, trường học, cơ sở y tế và khu nghỉ dưỡng duy trì kết nối Internet phục vụ sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh.

- Duy trì kết nối trên hành trình: Người làm việc trên tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch hay giàn khoan ngoài khơi có thể liên lạc với đất liền, cập nhật thời tiết. Doanh nghiệp hàng hải có thêm phương án theo dõi hành trình và giám sát hàng hóa.

- Triển khai nhanh tại hiện trường: Tại công trường, sự kiện ngoài trời, đoàn khảo sát, người dùng có thể chủ động thiết lập Internet mà không phải chờ xây dựng hạ tầng viễn thông.

- Bổ sung đường truyền dự phòng: Starlink có thể hỗ trợ doanh nghiệp, bệnh viện và trung tâm điều hành duy trì kết nối khi mạng mặt đất gặp sự cố, đặc biệt trong tình huống thiên tai, bão lũ.