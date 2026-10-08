Tin nóng công nghệ 8/10: Facebook ưu tiên giao diện video Reels để cạnh tranh TikTok

Facebook thử nghiệm mở thẳng Reels khi vào ứng dụng, Apple rò rỉ hình ảnh loạt thiết bị nhà thông minh và mưa sao băng Draconid đạt cực đại trong đêm 8-9/10 là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 8/10.

1. Facebook đẩy mạnh Reels để cạnh tranh TikTok

Meta vừa bắt đầu thử nghiệm giao diện Facebook mới tại Ấn Độ và Indonesia, trong đó người dùng có thể nhìn thấy video toàn màn hình ngay khi mở ứng dụng. Thay vì bảng tin quen thuộc với bài viết, hình ảnh của bạn bè và các trang đang theo dõi, Facebook sẽ ưu tiên hiển thị video Reels.

Caption: Facebook đang thử nghiệm giao diện mở thẳng video Reels thay vì bảng tin truyền thống. Ảnh: Getty.

Người tham gia thử nghiệm vẫn có thể chuyển về giao diện bảng tin truyền thống. Theo Meta, thay đổi này nhằm mang đến trải nghiệm tập trung hơn vào video. Công ty chưa công bố thời điểm triển khai rộng rãi tại các thị trường khác.

Động thái này cho thấy Meta tiếp tục đẩy mạnh video ngắn, lĩnh vực vốn gắn liền với sự phổ biến của TikTok. Tại Ấn Độ, thị trường có hơn 400 triệu người dùng Facebook, Meta cho biết giới trẻ dành phần lớn thời gian trên các ứng dụng của hãng để xem video.

2. Lộ hình ảnh camera, chuông cửa thông minh Apple hợp tác phát triển với LG

Hình ảnh về loạt thiết bị nhà thông minh do Apple hợp tác phát triển với LG vừa xuất hiện trên mạng xã hội ngày 7/10. Trong số này có camera an ninh dùng trong nhà, camera ngoài trời và chuông cửa tích hợp camera. Các sản phẩm được cho là sẽ mang thương hiệu LG nhưng hoạt động trong hệ sinh thái nhà thông minh của Apple.

Hình ảnh được cho là camera an ninh và chuông cửa thông minh do Apple hợp tác phát triển với LG. Ảnh: @ringo_tech/X.

Đáng chú ý, chuông cửa có hai camera, gồm một camera chính và một camera hướng xuống phía dưới. Thiết kế này có thể giúp người dùng quan sát cả khách đứng trước cửa lẫn khu vực đặt hàng hóa, bưu kiện. Camera trong nhà được cho là có cơ cấu điều chỉnh góc quay theo chiều dọc.

Theo những thông tin rò rỉ, Apple và LG còn phát triển khóa cửa thông minh, bộ điều khiển nhiệt độ và cảm biến môi trường. Tuy nhiên, hai hãng chưa chính thức công bố các thiết bị này. Giá bán và thời điểm lên kệ cũng chưa được xác nhận.

3. Mưa sao băng Draconid đạt cực đại trong đêm 8-9/10

Mưa sao băng Draconid sẽ đạt cực đại trong đêm 8/10, rạng sáng 9/10. Người dân Việt Nam có thể quan sát hiện tượng này bằng mắt thường nếu thời tiết thuận lợi và bầu trời ít ánh đèn. Khác với nhiều trận mưa sao băng thường xuất hiện rõ nhất gần sáng, Draconid có thể được quan sát từ buổi tối.

Mưa sao băng Draconid có thể quan sát bằng mắt thường trong điều kiện trời quang, ít ánh đèn. Ảnh: Getty.

Draconid hình thành khi Trái Đất đi qua vùng bụi và mảnh vụn do sao chổi 21P/Giacobini-Zinner để lại. Những hạt bụi lao vào khí quyển, bốc cháy và tạo thành các vệt sáng mà chúng ta thường gọi là sao băng.

Theo Timeanddate, năm nay Draconid dự kiến chỉ xuất hiện khoảng 5 sao băng mỗi giờ trong điều kiện lý tưởng. Tuy nhiên, người xem tại các thành phố lớn có thể khó nhìn thấy sao băng do ô nhiễm ánh sáng.

4. Mỹ đề xuất cấm phòng thí nghiệm Trung Quốc kiểm định thiết bị điện tử

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) vừa thông báo sẽ bỏ phiếu vào ngày 29/10 về đề xuất cấm các phòng thí nghiệm tại Trung Quốc kiểm định thiết bị điện tử để đưa vào thị trường Mỹ. Quy định dự kiến ảnh hưởng đến nhiều sản phẩm phổ biến như điện thoại thông minh, máy tính và camera.

Điện thoại và máy tính là những sản phẩm có thể chịu ảnh hưởng từ đề xuất kiểm định mới của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo FCC, khoảng 82% thiết bị điện tử hiện được kiểm định tại Trung Quốc. Nếu đề xuất được thông qua, các nhà sản xuất sẽ phải chuyển hoạt động kiểm định sang những phòng thí nghiệm đáp ứng yêu cầu mới. Điều này có thể khiến quá trình đưa sản phẩm ra thị trường Mỹ thay đổi.

FCC cho biết quy định mới dự kiến có hiệu lực từ tháng 12/2028. Đây là bước mở rộng các biện pháp kiểm soát công nghệ liên quan đến Trung Quốc.

Theo TechCrunch, 9to5Mac, Space, Reuters