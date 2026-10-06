Tin nóng công nghệ 6/10: Nobel Y học 2026 vinh danh công trình giải mã những bí ẩn của bộ não

Gemini có thể gọi điện cho người thân thay người dùng, một số điện thoại Pixel gặp lỗi sau khi cập nhật Android 17 QPR1, trong khi công nghệ quang di truyền học vừa được trao Nobel Y học 2026.

1. Gemini có thể gọi điện cho người thân thay bạn

Google đang phát triển khả năng để Gemini gọi điện cho bạn bè hoặc người thân thay người dùng. AI có thể truyền đạt một thông tin hoặc đặt câu hỏi trong cuộc gọi, sau đó báo lại câu trả lời cho người dùng.

Gemini có thể được mở rộng khả năng gọi điện thay người dùng tới bạn bè và người thân. Ảnh: Android Authority.

Google hiện đã có tính năng Call for Me trên Pixel 11, cho phép Gemini gọi đến doanh nghiệp để thực hiện một số công việc thay người dùng. Những dấu vết mới trong ứng dụng cho thấy Google muốn mở rộng khả năng này sang các số điện thoại cá nhân trong danh bạ.

Chẳng hạn, người dùng có thể yêu cầu Gemini gọi cho mẹ để nhắn một thông tin hoặc hỏi một việc đơn giản. Người nhận cũng có thể từ chối các cuộc gọi dạng này. Tuy nhiên, tính năng mới chỉ được phát hiện khi phân tích mã ứng dụng và chưa được Google công bố chính thức.

2. Cập nhật Android khiến một số điện thoại Pixel bị giật, đơ

Sau khi nâng cấp bản cập nhật Android 17 QPR1, một số điện thoại Pixel xuất hiện tình trạng giật, phản hồi chậm, đóng băng hoặc ứng dụng bị văng. GrapheneOS, dự án phát triển hệ điều hành dựa trên Android, cho biết đã xác định được nguyên nhân của ít nhất một phần những vấn đề này.

Một số điện thoại Pixel gặp tình trạng giật và đóng băng sau khi cập nhật Android 17 QPR1. Ảnh: Android Authority.

Lỗi xuất hiện khi điện thoại chịu áp lực về bộ nhớ, chẳng hạn khi nhiều ứng dụng và tiến trình cùng cần sử dụng RAM. Khi đó, máy có thể phản hồi chậm hoặc tạm thời không hoạt động. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, một số tiến trình có thể bị hệ thống đóng lại.

GrapheneOS cho biết vấn đề nằm trong các thành phần phần mềm Pixel do Google cung cấp, vì vậy điện thoại sử dụng Android chính thức cũng có thể bị ảnh hưởng. Khoảng 20% người tham gia một khảo sát của Android Authority cho biết gặp vấn đề hiệu năng mới sau bản cập nhật, nhưng lỗi không xảy ra với tất cả người dùng.

3. Google Maps cho biến biểu tượng ô tô thành xe đua F1

Người dùng Google Maps có thể biến biểu tượng chiếc xe của mình thành xe đua McLaren F1 khi sử dụng tính năng chỉ đường. Thay vì mũi tên màu xanh hoặc những mẫu xe 3D thông thường, một chiếc xe đua sẽ di chuyển theo hành trình trên bản đồ.

Google Maps bổ sung biểu tượng xe đua McLaren F1 để người dùng lựa chọn khi dẫn đường. Ảnh: 9to5Google.

Biểu tượng mới được Google bổ sung để chào mừng chặng đua F1 tại Mỹ. Nó xuất hiện trên cả màn hình điện thoại lẫn màn hình ô tô khi sử dụng Android Auto hoặc Apple CarPlay. Người dùng có thể thay đổi trong phần cài đặt phương tiện của Google Maps.

Đây chỉ là thay đổi về hình ảnh và không ảnh hưởng đến chức năng dẫn đường. Google cho biết biểu tượng xe đua McLaren F1 được cung cấp đến ngày 23/11. Tính năng đang được triển khai từ phía máy chủ nên có thể chưa xuất hiện ngay trên tất cả thiết bị.

4. Nobel Y học 2026 vinh danh công trình giải mã những bí ẩn của bộ não

Giải Nobel Sinh lý học hoặc Y học năm 2026 đã được trao cho 3 nhà khoa học: Karl Deisseroth (Mỹ), Peter Hegemann và Georg Nagel (Đức) nhờ đặt nền móng cho kỹ thuật quang di truyền học (optogenetics) - phương pháp dùng ánh sáng để điều khiển chính xác hoạt động của các tế bào thần kinh.

Loài tảo chứa protein nhạy sáng đặt nền móng cho sự phát triển của kỹ thuật quang di truyền học. Ảnh: Namscience.

Phương pháp này được gọi là quang di truyền học, hoạt động như một “công tắc nhạy cảm với ánh sáng”, cho phép các nhà khoa học “lập bản đồ tế bào nào chịu trách nhiệm cho chức năng nào” trong não, theo lời Anna Wedell, một thành viên của ủy ban giải Nobel.

Công trình đó đã “đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới trong khoa học thần kinh”, ủy ban nói thêm.

Công trình này đánh dấu sự khởi đầu của lĩnh vực quang di truyền học, điều đó có nghĩa là giờ đây các nhà nghiên cứu có thể hiểu được tế bào thần kinh nào trong não bộ kiểm soát các chức năng khác nhau. Ủy ban Nobel cho biết các nhà khoa học kể từ đó đã xác định được các mạch thần kinh điều khiển cảm giác đau, hành vi xã hội, khát nước, tiêu thụ thức ăn, phần thưởng và sự chú ý.

Theo Android Authority, 9to5Google, Nobel Prize, CNN, Ars Technica