Tin nóng công nghệ 7/10: Hai chuyên gia Việt Nam dẫn đầu cuộc thi hacker quốc tế

Hai chuyên gia Việt Nam đứng đầu Pwn2Own Ireland sau ngày thi đầu tiên, trong khi iPhone 18 Pro bị phản ánh đổi màu và Na Uy muốn hạn chế kính AI tại nơi công cộng là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 7/10.

1. iPhone 18 Pro bị phản ánh phai màu chỉ sau vài tuần

Chưa đầy một tháng sau khi đến tay người dùng, iPhone 18 Pro đã xuất hiện tình trạng phai màu. Hiện tượng chủ yếu được ghi nhận trên phiên bản màu đỏ Burgundy và đen, đặc biệt ở khu vực quanh cụm camera sau.

Một số iPhone 18 Pro màu Burgundy được phản ánh xuất hiện vùng nhạt màu quanh camera. Ảnh: Apple.

Hình ảnh được chia sẻ cho thấy màu đỏ quanh camera có thể chuyển sang hồng nhạt hoặc không còn đồng đều với phần còn lại. Một số người cho biết hiện tượng xuất hiện sau vài tuần sử dụng. Tuy nhiên, chưa rõ có bao nhiêu thiết bị bị ảnh hưởng.

Theo một số suy đoán, tình trạng phai màu có thể liên quan đến việc máy tiếp xúc lâu với ánh nắng hoặc tia cực tím, khiến lớp màu trên khung vỏ bị biến đổi. Apple chưa xác nhận đây là lỗi chính thức của iPhone 18 Pro.

2. Chuyên gia Việt Nam đứng đầu cuộc thi hacker quốc tế

Hai chuyên gia Việt Nam Vũ Chí Thành và Huỳnh Đức Tin của VinSOC đứng đầu bảng xếp hạng sau ngày đầu Pwn2Own Ireland 2026, cuộc thi bảo mật diễn ra tại Ireland. Hai chuyên gia nhận tổng cộng 80.000 USD tiền thưởng sau 2 màn khai thác thành công.

Sau ngày thi đầu tiên, VinSOC dẫn đầu bảng xếp hạng với 97.500 USD tiền thưởng và 13 lỗ hổng độc nhất được ghi nhận. Ảnh: ZDI.

Ở màn đầu tiên, họ kết hợp 7 lỗ hổng zero-day để tấn công Philips Hue Bridge Pro, thiết bị trung tâm dùng để kết nối và điều khiển hệ thống đèn thông minh. Thành tích này mang về 40.000 USD tiền thưởng.

Hai chuyên gia Việt Nam tiếp tục nhận thêm 40.000 USD khi kết hợp 5 lỗ hổng zero-day để khai thác Oracle Autonomous AI Database, hệ thống cơ sở dữ liệu sử dụng AI của Oracle. Như vậy, riêng 2 màn thi đã sử dụng tổng cộng 12 lỗ hổng.

Pwn2Own là cuộc thi bảo mật nơi các chuyên gia tìm lỗ hổng trên những sản phẩm thực tế. Trong ngày đầu năm nay, các đội đã khai thác 32 lỗ hổng zero-day và nhận tổng cộng 388.500 USD. Nhà sản xuất có 90 ngày để vá các lỗi được phát hiện trước khi ban tổ chức công bố chi tiết.

3. Na Uy muốn hạn chế kính thông minh vì nguy cơ quay lén

Na Uy vừa lên kế hoạch tạm cấm sử dụng kính thông minh tích hợp camera tại một số địa điểm công cộng. Chính phủ nước này lo ngại người đeo kính có thể chụp ảnh, quay video hoặc ghi âm người xung quanh mà họ không hề hay biết.

Kính thông minh tích hợp camera đang làm gia tăng lo ngại về việc người xung quanh có thể bị ghi hình mà không biết. Ảnh: Reuters.

Lệnh cấm được đề xuất tại những nơi như công viên, bãi biển, bảo tàng, trung tâm mua sắm và sự kiện công cộng. Trường học, nhà trẻ, cơ sở y tế và phòng tập thể thao cũng nằm trong danh sách. Đây mới là đề xuất và chưa có hiệu lực.

Lo ngại tập trung vào những sản phẩm như kính Ray-Ban Meta, vốn tích hợp camera nhưng có hình dáng gần giống kính thông thường. Na Uy không định cấm bán sản phẩm mà muốn hạn chế việc sử dụng tại những nơi có nguy cơ ảnh hưởng đến quyền riêng tư.

4. Ung thư đại trực tràng ở người trẻ thường được phát hiện muộn

Một nghiên cứu vừa được trình bày tại hội nghị của Viện Hàn lâm Nhi khoa Mỹ cho thấy phần lớn bệnh nhân ung thư đại trực tràng từ 21 tuổi trở xuống đã ở giai đoạn III hoặc IV khi phát hiện bệnh. Nghiên cứu xem xét hồ sơ của 84 bệnh nhân được chẩn đoán từ năm 2012 đến 2023.

Nghiên cứu cho thấy nhiều bệnh nhân trẻ đã ở giai đoạn muộn khi được chẩn đoán ung thư đại trực tràng. Ảnh: Shutterstock.

Ung thư đại trực tràng vẫn hiếm gặp ở người trẻ, nên các dấu hiệu có thể dễ bị bỏ qua. Những triệu chứng cần chú ý gồm chảy máu trực tràng, đau bụng, sụt cân không rõ nguyên nhân và thay đổi thói quen đại tiện.

Đáng chú ý, 80% bệnh nhân không có người thân mắc ung thư đại trực tràng. Điều này cho thấy bệnh có thể xuất hiện ở người trẻ ngay cả khi không có tiền sử gia đình, khiến nguy cơ mắc bệnh ở nhóm này dễ bị bỏ qua.

Theo BleepingComputer, Reuters, ScienceDaily, Gadgets360