Sau 48 giờ mở đăng ký, 3 đuôi tên miền mới .ad.vn, .on.vn và .ap.vn ghi nhận hơn 1.400 tên miền được đăng ký thành công.

Ngày 27/11, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) cho biết kết quả này tiếp nối con số 522 tên miền được đăng ký ngay trong giờ đầu mở cấp ngày 23/11, cho thấy nhu cầu ngày càng đa dạng về hiện diện trên môi trường số.

Trong tổng số tên miền đăng ký mới, .ap.vn chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 80%, tiếp đến là .on.vn với 13%. Đuôi .ad.vn ghi nhận 96 tên miền, tương đương gần 7%.

Đáng chú ý, hơn 85% tên miền mới được đăng ký bởi cá nhân, cho thấy nhóm người dùng này đang hưởng ứng sớm các không gian tên miền mới. Xu hướng thể hiện rõ ở .ap.vn khi gần 90% tên miền thuộc về chủ thể cá nhân.

Người dùng có thể đăng ký các tên miền mới .ad.vn, .on.vn và .ap.vn để xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm và mở rộng hiện diện trên môi trường số. Ảnh: VNNIC.

Với lập trình viên, sinh viên công nghệ hay nhà sáng tạo, một tên miền .ap.vn gắn với tên sản phẩm có thể trở thành bước khởi đầu để giới thiệu bản thử nghiệm tới người dùng, tiếp nhận phản hồi và phát triển dự án ngay từ giai đoạn đầu.

Ở nhóm tổ chức, .on.vn ghi nhận tỷ trọng đăng ký cao nhất trong 3 đuôi tên miền mới, với hơn 34%. Đối với .ad.vn, tỷ lệ tên miền do tổ chức đăng ký đạt 31,3%.

Các tỷ lệ này gợi mở những hướng khai thác thiết thực. Doanh nghiệp và hộ kinh doanh có thể sử dụng .on.vn làm địa chỉ trực tuyến cố định, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và quay lại mua sắm.

Trong khi đó, ".ad.vn có thể được doanh nghiệp và đơn vị truyền thông sử dụng làm địa chỉ ngắn gọn, dễ nhớ trên video, banner hoặc ấn phẩm quảng cáo, dẫn người dùng trực tiếp đến trang giới thiệu sản phẩm, đăng ký sự kiện hoặc nhận ưu đãi", đại diện VNNIC trao đổi với VietTimes.

Việc đưa 3 không gian tên miền mới vào khai thác theo chủ trương của Bộ Khoa học và Công nghệ là bước cụ thể hóa định hướng phát triển tài nguyên Internet quốc gia, mở rộng khả năng hiện diện số và đáp ứng nhu cầu của các mô hình kinh doanh, dịch vụ, công nghệ mới.

Phát triển tài nguyên tên miền không chỉ hướng tới tăng trưởng về số lượng mà quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả và giá trị sử dụng. Mỗi tên miền được đưa vào khai thác gắn với website, ứng dụng, kênh kinh doanh trực tuyến và dịch vụ số là một cách chuyển hóa tài nguyên Internet thành giá trị kinh tế, xã hội.

VNNIC khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chủ động khai thác các không gian tên miền mới để xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm, ứng dụng và dịch vụ số trên nền tảng tên miền quốc gia “.vn”.

Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thể đăng ký tên miền mới thông qua hệ thống các Nhà đăng ký tên miền quốc gia “.vn”.