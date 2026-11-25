Huawei ra mắt điện thoại gập hỗ trợ mô-đun camera zoom quang học 10x, Unitree giới thiệu chó robot biết múa lân và Trung Quốc lần đầu đưa phi hành gia Pakistan lên trạm vũ trụ Thiên Cung... là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 25/11.

1. Điện thoại gập Huawei có thể gắn ống kính zoom quang học 10 lần

Ngày 24/11, Huawei ra mắt Mate X8 tại Trung Quốc với khả năng gắn thêm phụ kiện camera Ruiying Z10. Theo trang công nghệ Gizmochina, phụ kiện này có cảm biến 1 inch, độ phân giải 50 MP và khả năng zoom quang học 10x, giúp điện thoại chụp ảnh từ xa linh hoạt hơn.

Huawei Mate X8 có thiết kế gập dạng cuốn sách với cụm 4 camera tròn nổi bật ở mặt lưng. Ảnh: Huawei.

Bộ camera rời có tiêu cự 24-240 mm, tích hợp chống rung quang học và tay cầm điều khiển riêng. Cả Mate X8 tiêu chuẩn và phiên bản sưu tầm đều hỗ trợ phụ kiện này.

Mate X8 có màn hình gập 8,2 inch, màn hình ngoài 6,54 inch, chip Kirin 9050 Pro và pin 6.200 mAh. Máy có giá từ 12.999 nhân dân tệ (48 triệu đồng). Phiên bản sưu tầm kèm bộ phụ kiện Ruiying Z10 có giá 24.499 nhân dân tệ (91 triệu đồng).

2. Laptop Huawei gập đôi, có màn hình phụ bên ngoài

Ngày 24/11, Huawei giới thiệu MateBook Fold S, mẫu laptop có màn hình gập đôi và màn hình phụ ở mặt ngoài.

Khác với laptop truyền thống, thiết bị không có bàn phím gắn liền mà sử dụng bàn phím rời, khiến thiết kế trông giống một chiếc máy tính bảng có thể gập lại. Theo Gizmochina, máy chỉ nặng khoảng 639 gram.

Huawei MateBook Fold S có màn hình chính 14,7 inch có thể gập đôi và màn hình phụ 3,5 inch ở mặt ngoài. Ảnh: Huawei.

Khi mở hoàn toàn, máy có màn hình OLED 14,7 inch với tần số quét 120 Hz. Khi gập đôi, thiết bị có kích thước tương đương màn hình 10,2 inch. Đáng chú ý, màn hình phụ 3,5 inch ở mặt ngoài cho phép người dùng xem một số thông tin mà không cần mở máy.

MateBook Fold S sử dụng chip Kirin XE90, chạy HarmonyOS 7 và hỗ trợ sạc nhanh 66 W. Máy còn có camera sau 50 MP, camera trước 12 MP và cảm biến hồng ngoại để nhận diện khuôn mặt. Giá khởi điểm 14.999 nhân dân tệ (khoảng 55,5 triệu đồng), dự kiến mở bán tại Trung Quốc từ ngày 27/11.

3. Chó robot Trung Quốc biết múa lân, giá hơn 160 triệu đồng

Hãng Unitree của Trung Quốc phối hợp với công ty giải trí Star Plus Legend giới thiệu chó robot UNI-DOGGIE tại Thượng Hải ngày 6/11. Theo Gizmochina, thiết bị có thể múa lân, nhảy múa, bắt tay, tạo hình trái tim và tự đi theo chủ như thú cưng.

Chó robot UNI-DOGGIE có khả năng biểu diễn múa lân, nhảy múa và tự đi theo chủ. Ảnh: Unitree/Star Plus Legend.

Robot nặng khoảng 19 kg, được trang bị 12 khớp nối, có thể di chuyển với tốc độ 2 m/giây và leo dốc tới 40 độ. Camera đặt ở phần mũi giúp thiết bị chụp ảnh, quay video khi đi theo người dùng. Chủ sở hữu cũng có thể điều khiển robot từ xa qua mạng 4G.

UNI-DOGGIE có giá 43.900 nhân dân tệ (khoảng 163 triệu đồng), dự kiến chỉ sản xuất 2.000 chiếc trên toàn cầu.

4. Trung Quốc lần đầu đưa phi hành gia nước ngoài lên trạm vũ trụ

Sáng 25/11, Trung Quốc phóng thành công tàu Thần Châu-24 từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, đưa ba phi hành gia lên quỹ đạo. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên chương trình vũ trụ có người lái của Trung Quốc có phi hành gia nước ngoài tham gia, với một đại diện đến từ Pakistan.

Phi hành gia Pakistan Muhammad Zeeshan Ali (trái) cùng hai phi hành gia Trung Quốc trước chuyến bay Thần Châu-24. Ảnh: Reuters.

Tên lửa Trường Chinh 2F rời bệ phóng lúc 7h18 theo giờ Việt Nam. Phi hành đoàn gồm chỉ huy Tang Hongbo, kỹ sư Wu Yi và phi hành gia Pakistan Muhammad Zeeshan Ali, 40 tuổi. Ali là phi công quân sự, đã trải qua bảy tháng huấn luyện tại Bắc Kinh để chuẩn bị cho chuyến bay.

Phi hành gia Pakistan dự kiến ở lại trạm Thiên Cung từ 5 đến 10 ngày để thực hiện các thí nghiệm khoa học, trước khi trở về bằng tàu Thần Châu-23. Trong khi đó, phi hành gia Trung Quốc Zhu Yangzhu sẽ ở lại trạm khoảng một năm để nghiên cứu tác động của môi trường vũ trụ lên cơ thể người.

Theo Gizmochina, Reuters