WhatsApp cho phép hẹn giờ gửi tin nhắn ngay cả khi điện thoại tắt, Galaxy S27 Ultra lộ thiết kế camera mới và Huawei xây dựng hệ sinh thái điện toán riêng, cạnh tranh với Nvidia là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 26/11.

1. Galaxy S27 Ultra lộ cụm camera lớn hơn thế hệ trước

Những hình ảnh mô hình dòng Galaxy S27 vừa được hãng phụ kiện Thinborne chia sẻ, hé lộ sự khác biệt trong thiết kế của bốn phiên bản. Theo trang công nghệ Gizmochina, Galaxy S27 Pro và S27 Ultra có cụm camera sau rộng hơn đáng kể so với 2 mẫu tiêu chuẩn.

Mô hình các phiên bản Galaxy S27 xuất hiện trong video thử ốp lưng của hãng phụ kiện Thinborne. Ảnh: Thinborne.

Video cho thấy Galaxy S27 và S27+ gần như giữ nguyên kiểu dáng quen thuộc của Samsung. Trong khi đó, S27 Pro và S27 Ultra có khu vực camera lớn hơn. Hai phiên bản cao cấp này cũng có nhiều điểm tương đồng về thiết kế mặt lưng.

Đáng chú ý, Galaxy S27 Ultra vẫn có khe cắm bút S Pen tích hợp, trong khi phiên bản S27 Pro không có chi tiết này. Dòng Galaxy S27 dự kiến được Samsung giới thiệu vào đầu năm 2027, tiếp tục cạnh tranh với các mẫu iPhone cao cấp.

2. WhatsApp cho phép hẹn giờ gửi tin nhắn ngay cả khi điện thoại tắt

Ngày 25/11, WhatsApp công bố tính năng hẹn giờ gửi tin nhắn trên iPhone và Android. Theo TechCrunch, người dùng có thể soạn tin trước và chọn thời điểm gửi từ 10 phút đến 14 ngày sau đó, áp dụng cho cả cuộc trò chuyện cá nhân lẫn nhóm.

WhatsApp cho phép người dùng đặt lịch gửi tin nhắn, hình ảnh và video trước tối đa 14 ngày. Ảnh: WhatsApp.

Để sử dụng, người dùng nhập nội dung, nhấn giữ nút gửi rồi chọn ngày và giờ mong muốn. Tính năng hỗ trợ cả văn bản, hình ảnh và video. Người dùng cũng có thể xem lại hoặc xóa các tin nhắn đã lên lịch trước khi chúng được gửi đi.

Đặc biệt, tin nhắn vẫn được gửi đúng giờ ngay cả khi điện thoại của người gửi tắt nguồn hoặc mất kết nối Internet. WhatsApp cho biết nội dung vẫn được mã hóa đầu cuối để bảo vệ quyền riêng tư.

3. Chăn sưởi Xiaomi cho 2 người chỉnh nhiệt độ khác nhau khi ngủ

Xiaomi vừa mở chương trình đặt mua Mijia Smart Water-Heated Blanket Pro tại Trung Quốc. Theo Gizmochina, điểm đặc biệt của sản phẩm là khả năng chia thành 2 vùng sưởi độc lập, giúp 2 người nằm chung giường có thể lựa chọn nhiệt độ khác nhau.

Chăn sưởi Mijia Smart Water-Heated Blanket Pro có 2 vùng điều chỉnh nhiệt độ độc lập. Ảnh: Xiaomi.

Khác với chăn điện thông thường, sản phẩm sử dụng nước nóng tuần hoàn qua hệ thống ống dẫn bên trong. Mỗi bên có bộ phận làm nóng và đường nước riêng, cho phép điều chỉnh từ 25 đến 55 độ C. Người dùng có thể điều khiển bằng điện thoại hoặc đặt lịch sưởi trước khi ngủ.

Xiaomi còn trang bị 12 cơ chế an toàn, gồm tự ngắt khi thiếu nước, chống quá nhiệt và khóa trẻ em. Theo thử nghiệm của hãng, chăn tiêu thụ khoảng 0,7 kWh điện sau 8 giờ hoạt động. Giá đặt trước 799 nhân dân tệ (khoảng 3 triệu đồng).

4. Huawei xây dựng hệ sinh thái điện toán riêng, cạnh tranh với Nvidia

Theo SCMP, Huawei Technologies đã thành lập các nhóm chuyên trách về bằng sáng chế trong lĩnh vực bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI), trong nỗ lực xây dựng chỗ đứng tại thị trường nước ngoài cho một hệ sinh thái điện toán có khả năng cạnh tranh với Nvidia.

Hệ thống điện toán AI Atlas 950 SuperPoD của Huawei được trưng bày tại một triển lãm công nghệ ở Thượng Hải. Ảnh: AFP.

Theo ông Alan Fan, Giám đốc phụ trách sở hữu trí tuệ (IP) của Huawei, công ty có trụ sở tại Thâm Quyến đã thành lập một nhóm chuyên trách về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực bán dẫn và một đơn vị tập trung vào AI. Một số kỹ sư đã được điều chuyển từ các bộ phận nghiên cứu và phát triển (R&D) sang những nhóm này.

Chia sẻ với SCMP hôm thứ Ba, ông Alan Fan cho biết động thái trên nhằm mở rộng hoạt động sở hữu trí tuệ vốn được Huawei xây dựng từ nền tảng viễn thông sang các lĩnh vực công nghệ mới.

Nỗ lực này hỗ trợ chiến lược đưa các hệ thống điện toán quy mô lớn mới nhất của Huawei ra thị trường quốc tế.

Tại triển lãm công nghệ MWC Barcelona hồi tháng 3, Huawei đã giới thiệu Atlas 950 SuperPoD, hệ thống được xây dựng trên nền tảng bộ xử lý AI Ascend, cùng TaiShan 950 SuperPoD, sử dụng bộ xử lý đa dụng.

Theo Gizmochina, TechCrunch, South China Morning Post