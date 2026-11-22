Diễn viên cấp quyền sử dụng hình ảnh cho AI đóng phim, smartphone có thể dò một số kim loại và FBI cùng Bộ Nông nghiệp Mỹ điều tra các sự cố an ninh mạng là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 22/11.

1. Không cần ứng dụng vẫn có thể giao việc cho AI

Người dùng hiện có thể giao việc cho trợ lý AI bằng cách gửi tin nhắn như trò chuyện với bạn bè, thay vì phải mở ứng dụng riêng. Theo TechCrunch, các công ty công nghệ đang phát triển những trợ lý AI độc lập như Instinct, Iris, Poke và Rene, có khả năng đặt lịch, tìm thông tin, mua sắm hoặc quản lý công việc hằng ngày.

Người dùng tương tác với các trợ lý này qua những ứng dụng nhắn tin quen thuộc như iMessage, Telegram và WhatsApp.

Các trợ lý AI có thể nhận yêu cầu và thực hiện công việc thông qua tin nhắn. Ảnh minh họa: Getty.

Chẳng hạn, Poke có thể quản lý lịch hẹn, theo dõi hoạt động sức khỏe và điều khiển thiết bị nhà thông minh. Trong khi đó, Iris cho phép người dùng giao việc trực tiếp qua iMessage, RCS hoặc Telegram. AI có thể kết nối với các dịch vụ khác để thực hiện nhiều thao tác liên tiếp.

Rene hiện hỗ trợ iMessage, Telegram và WhatsApp. Trong khi đó, Instinct cho phép người dùng giao việc bằng tin nhắn văn bản hoặc giọng nói, nhưng chưa công bố cụ thể các nền tảng nhắn tin được hỗ trợ.

2. Diễn viên bán khuôn mặt cho AI đóng phim thay mình

Diễn viên Aki Avni vừa hợp tác với hãng phim Shortical để tạo phiên bản kỹ thuật số của mình bằng AI. Theo TechCrunch, nam diễn viên người Israel cho phép công ty sử dụng khuôn mặt của ông trong bộ phim ngắn Inevitable, được sản xuất hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo.

Diễn viên Aki Avni xuất hiện dưới dạng nhân vật AI trong bộ phim Inevitable. Ảnh: Shortical.

Shortical đang phát triển dịch vụ cho phép diễn viên và người sáng tạo nội dung bán quyền sử dụng khuôn mặt để sản xuất phim. Người tham gia chỉ cần cung cấp tài khoản mạng xã hội, sau đó công ty sẽ xem xét ký hợp đồng. AI có thể tạo nhân vật diễn xuất mà không cần quay phim trực tiếp.

Theo TechCrunch, các công ty sản xuất phim ngắn tại Trung Quốc hiện trả khoảng 15-700 USD (400.000 đồng đến 18,5 triệu đồng) để sử dụng khuôn mặt một người. Shortical chưa tiết lộ khoản tiền trả cho Aki Avni. Hình thức này giúp giảm chi phí sản xuất nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về cơ hội việc làm của diễn viên.

3. Mỹ điều tra các vụ tấn công mạng nhằm vào FBI và Bộ Nông nghiệp

Ngày 21/11, truyền thông Mỹ đưa tin Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đang điều tra 2 sự cố an ninh mạng xảy ra trong cùng tuần. Theo Engadget, hacker có thể đã xâm nhập hệ thống dữ liệu tội phạm của FBI và hệ thống thanh toán dành cho nông dân của USDA.

FBI đang điều tra nguy cơ hacker xâm nhập cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia. Ảnh: Shutterstock.

Tại FBI, cuộc điều tra tập trung vào Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia (NCIC), nơi lưu trữ thông tin về lệnh truy nã, hồ sơ tội phạm và dữ liệu phục vụ kiểm tra lý lịch. Hệ thống này được các cơ quan thực thi pháp luật trên khắp nước Mỹ sử dụng để chia sẻ thông tin.

Trong khi đó, USDA đã phải đưa một số hệ thống về trạng thái ngoại tuyến sau khi phát hiện sự cố bảo mật ngày 19/11. Vụ việc ảnh hưởng đến cơ sở dữ liệu thanh toán cho nông dân và có nguy cơ làm lộ thêm thông tin nhạy cảm. Giới chức Mỹ đang xác định phạm vi thiệt hại và liệu 2 vụ tấn công có liên quan hay không.

4. Điện thoại có thể dò kim loại nhưng không tìm được vàng

Người dùng có thể biến điện thoại thành thiết bị dò kim loại bằng các ứng dụng có sẵn trên App Store và Google Play. Theo Engadget, những ứng dụng này tận dụng cảm biến từ trường tích hợp trong smartphone để phát hiện một số vật kim loại nằm gần thiết bị.

Ứng dụng dò kim loại trên điện thoại chỉ phát hiện được một số kim loại có từ tính. Ảnh minh họa: Getty.

Cảm biến từ trường vốn được điện thoại sử dụng để xác định phương hướng trong ứng dụng la bàn. Khi đưa máy lại gần những vật liệu như sắt, thép, niken hoặc coban, từ trường thay đổi và ứng dụng có thể phát tín hiệu cảnh báo. Tuy nhiên, khoảng cách phát hiện thường chỉ giới hạn trong vài cm.

Điểm đáng chú ý là điện thoại không thể dò vàng, bạc hoặc nhiều loại trang sức như các máy dò kim loại chuyên dụng. Người dùng chỉ nên sử dụng ứng dụng để tìm những vật nhỏ như đinh, ốc vít hoặc đồ vật bằng sắt bị thất lạc.

Theo TechCrunch, Engadget