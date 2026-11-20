Lộ mẫu điện thoại gập màn hình của Motorola, Mỹ chặn nhà mạng Trung Quốc tiếp cận trực tiếp số điện thoại và chỉ nha khoa thông minh có thể đo đường huyết là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 20/11.

1. Motorola lộ điện thoại gập màn hình rộng giống iPhone Duo

Hình ảnh rò rỉ mới cho thấy Motorola đang phát triển mẫu điện thoại gập màn hình rộng, có thể mang tên Razr Flex. Theo Engadget, thiết bị có thiết kế gập như quyển sách, tương tự iPhone Duo, thay vì kiểu gập dọc quen thuộc trên dòng Razr hiện nay.

Mẫu điện thoại gập Motorola Razr Flex xuất hiện trong hình ảnh rò rỉ với hai màu xanh lá và be. Ảnh: SammyGuru.

Hai phiên bản xuất hiện trong ảnh có màu xanh lá và be. Một số thông tin trước đó cho thấy máy có thể sở hữu màn hình chính khoảng 6,9 inch và màn hình ngoài 5 inch, giúp người dùng có thêm không gian xem video, đọc tài liệu hoặc sử dụng nhiều ứng dụng.

Motorola từng hé lộ ý tưởng điện thoại gập màn hình rộng vào tháng 9, nhưng chưa xác nhận tên gọi Razr Flex, thông số kỹ thuật hoặc thời điểm bán.

2. Apple sắp ra tòa vì cáo buộc gây khó cho người sửa iPhone

Apple dự kiến phải ra tòa tại Pháp vào tháng 6/2027 vì cáo buộc gây khó khăn cho hoạt động sửa chữa iPhone tại các cơ sở độc lập. Theo MacRumors, vụ việc bắt nguồn từ đơn khiếu nại của tổ chức bảo vệ người tiêu dùng HOP, liên quan đến cơ chế xác thực linh kiện trên iPhone.

Apple đối mặt vụ kiện tại Pháp liên quan đến cơ chế xác thực linh kiện thay thế trên iPhone. Ảnh minh họa: iFixit.

Tranh chấp tập trung vào việc một số linh kiện như màn hình, pin và camera được liên kết điện tử với từng thiết bị. Theo HOP, cơ chế này có thể khiến linh kiện thay thế không hoạt động đầy đủ nếu chưa được Apple xác nhận, gây khó khăn cho những cửa hàng sửa chữa độc lập.

Apple bác bỏ cáo buộc và khẳng định cơ chế xác thực giúp bảo vệ an toàn, quyền riêng tư của người dùng. Hãng cũng đã nới lỏng một số hạn chế sửa chữa trong những năm gần đây.

3. Chỉ nha khoa có thể đo đường huyết rồi gửi về điện thoại

Các nhà khoa học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST) đã phát triển thiết bị giống cây chỉ nha khoa, có khả năng đo glucose, axit uric và một số chỉ số sức khỏe khác. Theo ScienceAlert, kết quả phân tích có thể được gửi đến điện thoại thông minh.

Thiết bị chỉ nha khoa thông minh thu thập dịch quanh nướu để phân tích các chỉ số sức khỏe. Ảnh: HKUST.

Thiết bị sử dụng hệ thống thu thập chất dịch nằm trong khe giữa răng và nướu, sau đó đưa mẫu vào khoang chứa cảm biến. Ngoài glucose và axit uric, hệ thống còn đo độ axit và hydrogen peroxide, giúp đánh giá một số dấu hiệu liên quan đến tình trạng viêm nướu.

Trong thử nghiệm ban đầu, kết quả đo glucose và axit uric khá tương đồng với xét nghiệm máu. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết thiết bị cần được thử nghiệm thêm và hiện chưa thể thay thế xét nghiệm máu trong chẩn đoán hoặc điều trị bệnh.

4. Mỹ chặn nhà mạng Trung Quốc tiếp cận trực tiếp số điện thoại

Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) ngày 19/11 đã bỏ phiếu thông qua biện pháp ngăn China Mobile, China Telecom, China Unicom và một số nhà cung cấp dịch vụ thoại qua Internet tiếp cận trực tiếp hệ thống số điện thoại Mỹ. Quyết định được đưa ra vì lo ngại an ninh quốc gia.

Chủ tịch FCC Brendan Carr phát biểu với báo giới sau một cuộc họp tại Washington. Ảnh: Reuters.

Theo SCMP, FCC cho biết biện pháp mới nhằm tăng cường khả năng ngăn chặn các cuộc gọi tự động trái phép, trong đó có những cuộc gọi phục vụ hoạt động lừa đảo. Các nhà cung cấp dịch vụ thoại qua Internet cũng phải đáp ứng yêu cầu xác minh an ninh và quy trình cấp phép chặt chẽ hơn.

Quyết định này chỉ hạn chế quyền tiếp cận trực tiếp kho số điện thoại Mỹ, không đồng nghĩa mọi cuộc gọi giữa Mỹ và Trung Quốc đều bị chặn. Động thái diễn ra trong lúc Washington tiếp tục siết hoạt động của các doanh nghiệp viễn thông Trung Quốc vì lo ngại an ninh.

Theo Engadget, MacRumors, ScienceAlert, SCMP