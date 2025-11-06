Tin nóng công nghệ 6/11: Google Maps cho phép tài xế ra lệnh bằng giọng nói

1. Google Maps "xịn hơn" nhờ AI Gemini

Google Maps hiện đã tích hợp Gemini AI. Ảnh: Interesting Engineering.

Google Maps vừa được nâng cấp mạnh mẽ với sự tích hợp của Gemini AI, mang đến trải nghiệm lái xe rảnh tay thông minh hơn. Tính năng mới này cho phép người dùng giao tiếp tự nhiên với Maps trong khi vẫn giữ mắt trên đường.

Gemini giờ đây có thể xử lý các yêu cầu phức tạp như tìm kiếm trạm sạc xe điện, chia sẻ thời gian đến (ETA) hoặc tìm nhà hàng chay hợp túi tiền dọc theo tuyến đường mà không cần chạm vào màn hình.

Bên cạnh đó, Google Maps cũng thay đổi cách chỉ đường bằng cách sử dụng các địa danh thực tế. Thay vì "rẽ phải sau 150 mét", người dùng sẽ nghe các gợi ý trực quan hơn như "rẽ phải sau nhà hàng Thái Siam". Tính năng này đang được triển khai tại Mỹ trên cả Android và iOS, cùng với cảnh báo tắc nghẽn giao thông chủ động.

2. Trung Quốc biến nước mưa thành điện năng

Những giọt mưa được chuyển đổi thành nguồn năng lượng. Ảnh: Interesting Engineering.

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố một máy phát điện thủy điện nổi có khả năng chuyển đổi trực tiếp năng lượng của những giọt mưa thành điện năng khi đặt trên mặt nước. Thiết bị W-DEG (Water-integrated Droplet Electricity Generator), được phát triển tại Đại học Hàng không và Du hành Nam Kinh, nổi bật nhờ thiết kế nhẹ, chi phí thấp và không chiếm dụng đất.

W-DEG sử dụng nước làm cả đế đỡ và điện cực dưới, giảm khoảng 80% trọng lượng vật liệu và gần một nửa chi phí so với các máy phát điện giọt truyền thống. Khi giọt mưa va chạm, thiết bị tạo ra điện áp khoảng 250 volt cho mỗi giọt mưa.

Thiết bị này hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau, kể cả nước hồ bị ô nhiễm. Với tiềm năng mở rộng lớn, W-DEG có thể được triển khai trên hồ hoặc ven biển để bổ sung cho các nguồn năng lượng tái tạo khác.

3. Cổ đông Tesla đối diện "canh bạc tỷ USD"

Nhiều cổ đông tin rằng chỉ có Musk mới có thể thực hiện được lời hứa về xe taxi robot, robot. Ảnh: Reuters.

Hội đồng quản trị Tesla đã đặt cược lớn nhất lịch sử công ty vào Elon Musk, và các nhà đầu tư sẽ bỏ phiếu vào hôm 6/11 về gói thù lao có thể lên tới 878 tỷ USD. Quyết định này được xem là cuộc trưng cầu dân ý về việc liệu các quy tắc quản trị truyền thống có còn áp dụng cho người giàu nhất thế giới hay không.

Ban lãnh đạo Tesla lập luận rằng chỉ có Musk mới có thể biến công ty thành một "người khổng lồ AI" thống trị xe robotaxi và robot hình người. Nếu Musk đạt được các mục tiêu, giá trị thị trường của Tesla sẽ tăng lên 8.5 nghìn tỷ USD, mang lại lợi ích khổng lồ cho cổ đông.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cảnh báo gói thù lao này vi phạm các nguyên tắc quản trị do quy mô quá lớn và nguy cơ trao quyền lực không kiểm soát cho Musk. Trong khi đó, các cổ đông lớn phản đối do lo ngại rủi ro nhân sự chủ chốt và sự pha loãng cổ phiếu.

4. Apple và Google sắp đạt thỏa thuận giúp "hồi sinh" Siri

Apple sắp đạt thoả thuận tỷ USD với Google. Ảnh: BGR.

Apple và Google được cho là đang tiến gần đến một thỏa thuận lớn, theo đó Apple có thể phải trả Google gần 1 tỷ USD mỗi năm để sử dụng mô hình Gemini AI tùy chỉnh. Khoản tiền khổng lồ này nhằm mục đích nâng cấp toàn diện Siri, trợ lý ảo của Apple.

Việc hợp tác này sẽ cung cấp cho Apple một mô hình AI cực mạnh với 1.2 nghìn tỷ tham số, giúp Siri có khả năng đàm thoại tốt hơn và xử lý các yêu cầu phức tạp tương tự như cách Gemini hoạt động trên các thiết bị Android. Sự phát triển này diễn ra trong bối cảnh Apple đang bị đánh giá là đi sau trong cuộc đua AI so với các đối thủ.

Mặc dù hai gã khổng lồ công nghệ này thường xuyên đối đầu, việc Apple dựa vào Gemini cho thấy sự cấp thiết phải thu hẹp khoảng cách công nghệ của mình. Nếu thỏa thuận được xác nhận, Siri mới được hỗ trợ bởi Gemini hứa hẹn sẽ mang lại nhiều tính năng mạnh mẽ hơn cho người dùng Apple Intelligence.

5. Xpeng ra mắt robot hình người "nữ tính"

Xpeng ra mắt robot hình người. Ảnh: BGR.

Nhà sản xuất xe điện Trung Quốc Xpeng vừa công bố thế hệ thứ tám của robot hình người IRON tại sự kiện AI Day. Điểm khác biệt lớn nhất là sự thay đổi táo bạo trong thiết kế, khi robot không còn theo khuôn mẫu nam tính mà mang hình dáng mềm mại, nữ tính hơn, cùng với việc sử dụng da tổng hợp để tạo cảm giác "ấm áp và thân mật" hơn.

Xpeng dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt robot này vào cuối năm 2026. Thay vì nhắm vào công việc nhà hay nhà máy như các đối thủ, Xpeng định vị robot của mình là nhân viên lễ tân, hướng dẫn viên du lịch hoặc trợ lý mua sắm cá nhân.

Robot IRON mới nhất sở hữu sức mạnh tính toán 2250 TOPS và bàn tay nâng cấp với 22 bậc tự do, cho phép cầm nắm các vật nhỏ. Khách hàng có thể tùy chỉnh hình dáng, màu sắc và kiểu tóc của robot theo ý muốn.