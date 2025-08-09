Tin nóng công nghệ 9/8: Robot chơi trống như người thật, DJI ra mắt robot hút bụi công nghệ drone

Robot hình người có thể chơi trống trong ban nhạc, DJI ra mắt robot lau hút trang bị công nghệ như drone, người dùng Google có xu hướng giảm tỷ lệ nhấp vào kết quả tìm kiếm truyền thống... là tin KHCN nổi bật ngày 9/8.

1. Mỹ bắt đầu cấp phép cho NVIDIA xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc

Bộ Thương mại Mỹ đã bắt đầu cấp phép cho NVIDIA xuất khẩu các chip H20 sang Trung Quốc, mở nút thắt lớn cho phép truy cập trở lại thị trường trọng yếu này sau khi lệnh cấm áp dụng từ tháng 4 năm 2025 được đảo ngược gần đây. Chip H20, được thiết kế dành riêng cho thị trường Trung Quốc theo quy định kiểm soát xuất khẩu thời chính quyền cựu Tổng thống Biden, từng khiến NVIDIA cảnh báo mức thiệt hại tài chính có thể lên tới 8 tỷ USD trong quý 7. Tuy nhiên, công ty cho biết nhờ tận dụng lại nguyên liệu, mức thiệt hại thực tế đã thấp hơn dự báo.

Quyết định này diễn ra sau cuộc gặp giữa CEO Nvidia Jensen Huang và Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng, và chỉ vài ngày sau đã có các giấy phép được cấp.

2. DJI trình làng robot hút bụi với công nghệ tránh chướng ngại vật như drone

DJI vừa ra mắt dòng robot lau hút đầu tiên mang tên Romo, sử dụng hệ thống cảm biến “drone-level” gồm cảm biến thị giác fisheye và ba cảm biến LiDAR góc rộng. Thiết kế này cho phép Romo nhận diện và né tránh những vật nhỏ, hoạt động hiệu quả cả trong điều kiện ánh sáng yếu lẫn mạnh.

Máy có lực hút tới 25 000 Pa, trang bị cánh tay làm sạch linh hoạt và khả năng lau kết hợp hút bụi, cùng trạm sạc tự làm sạch với công nghệ UV/kháng khuẩn trên phiên bản cao cấp. Dòng Romo gồm ba mẫu: Romo S (vỏ màu trắng), Romo A (vỏ trong suốt một phần), và Romo P (toàn bộ trong suốt), với mức giá khởi điểm khoảng 4.699 tệ (khoảng 17 triệu đồng) tại Trung Quốc, dự kiến bán toàn cầu vào cuối năm.

3. Google khẳng định ChatGPT và các AI khác không làm giảm lưu lượng tìm kiếm

Google vừa lên tiếng bác bỏ những lo ngại rằng các chatbot AI như ChatGPT và Gemini đang làm suy giảm lưu lượng truy cập tìm kiếm Google Search truyền thống. Theo bài đăng của Liz Reid, Trưởng bộ phận Tìm kiếm của Google, tổng số lượng nhấp chuột tới các trang web qua tìm kiếm vẫn “ổn định tương đối” theo năm, thậm chí chất lượng mỗi lượt nhấp còn được cải thiện nhẹ dù xuất hiện nhiều báo cáo thổi phồng về sự sụt giảm lưu lượng truy cập.

Tuy nhiên, dữ liệu từ Pew Research cho thấy người dùng Google có xu hướng giảm tỷ lệ nhấp vào kết quả tìm kiếm truyền thống khi xuất hiện các "AI summary" (tóm tắt do AI tạo ra). Chỉ 8% trong số người dùng nhận thấy tóm tắt này nhấp vào link, trong khi những người không có tóm tắt nhấp vào link tới 15%. Điều này tiết lộ rằng ngay nếu tổng lưu lượng có vẻ ổn định, hành vi người dùng đang dần thay đổi, và có thể dẫn tới thay đổi lớn nếu xu hướng này tiếp diễn.

4. Áp lực chính trị có thể làm chệch hướng cải tổ của Intel

Intel đang trong giai đoạn nỗ lực tái cấu trúc mạnh mẽ, thu hẹp lực lượng lao động và hoãn các dự án sản xuất để phục hồi sau nhiều năm sụt giảm. Tuy nhiên, yêu cầu từ Tổng thống Donald Trump đòi CEO Lip-Bu Tan từ chức vì các mối liên hệ với Trung Quốc được coi là gây phân tán sự tập trung vào trọng tâm chuyển đổi chiến lược, theo các nhà đầu tư và cựu nhân viên của công ty.

Các chuyên gia cho rằng ông Lip-Bu Tan sẽ phải dành nhiều thời gian để trấn an chính quyền và khẳng định năng lực lãnh đạo, thay vì tập trung hoàn toàn vào cải tiến sản xuất - điều có thể trì hoãn tiến trình phục hồi vốn đang rất cấp bách của Intel.

5. Robot hình người chơi trống với độ chính xác cao

Nhóm nghiên cứu gồm Asad Ali Shahid và cộng sự từ SUPSI và Politecnico di Milano đã phát triển một robot hình người có thể chơi trống bằng cách học các mẫu nhịp phức tạp qua mô hình học máy. Trong môi trường mô phỏng với robot G1 của Unitree, hệ thống này giải mã nhạc từ dạng “chuỗi chạm nhịp” (rhythmic contact chain), từ đó luyện kỹ thuật chơi với độ chính xác cao, phát triển hành vi giống con người như chuyển đổi dùi, đánh chéo tay và tối ưu hóa chuyển động qua bộ trống. Khi chơi các bản nhạc từ jazz, rock đến metal, robot đạt độ chính xác về nhịp lên tới trên 90%.

Đây không chỉ là bước tiến kỹ thuật trong chuyển động chính xác đa chi, mà còn mở ra tiềm năng đưa robot vào lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật. Robot như thế có thể trở thành biểu diễn viên biểu cảm, hỗ trợ biểu diễn trực tiếp cùng ban nhạc, đồng thời cung cấp nền tảng cho các ứng dụng khác đòi hỏi phản xạ nhịp nhàng và sự phối hợp tinh vi giữa nhiều chi.

