TikToker "Đậu Thanh Tâm" bị bắt

Ngày 23/11, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố vừa khởi tố, bắt tạm giam bà Đậu Thị Tâm, 45 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội, để điều tra tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp của tổ chức, cá nhân.

Bà Đậu Thị Thanh Tâm. Ảnh: Công an Hà Nội.

Theo Công an Hà Nội, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, cảnh sát phát hiện bà Đậu Thị Tâm thường xuyên sử dụng tài khoản Tiktok, tài khoản Facebook “Đậu Thanh Tâm” đăng tải các video clip có nội dung xuyên tạc bịa đặt việc khám, chữa bệnh của một số bệnh viện trên địa bàn thành phố, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan chức năng và lãnh đạo các cấp.

Thời gian gần đây, sau khi Nghị định 168/2024 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi giấy phép lái xe được ban hành, Tâm bị cáo buộc còn đăng tải một số video với thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận.

Theo cơ quan điều tra, Đậu Thị Tâm cũng kêu gọi, kích động người dân phản đối Nghị định 168.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đang khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Bà Tâm được dư luận biết là người thường xuyên phát cơm, đồ ăn từ thiện tại cổng Bệnh viện K (cơ sở Tam Hiệp). Tháng 8/2024, bà Tâm gây xôn xao dư luận khi dùng tài khoản mạng xã hội "Đậu Thanh Tâm" đăng clip tố bệnh nhân đến Bệnh viện K phải “lót tay” 200.000 đồng mỗi lần xạ trị.

Bệnh viện K lập tức ra thông cáo báo chí khẳng định thông tin trên mạng là “vu khống, bịa đặt”. Ngay lập tức, dư luận phản ứng quyết liệt hơn. Hàng loạt clip cùng “cơn bão” bình luận trên mạng xã hội tiếp tục phản ánh việc họ cũng phải “lót tay” để được xạ trị ở Bệnh viện K.

Trước sự phản ứng của dư luận, Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã ra công văn yêu cầu Bệnh viện K phải chấn chỉnh và xử lý nghiêm các cá nhân vi phạm. Lãnh đạo Bộ Y tế và Cục Quản lý khám, chữa bệnh sau đó trực tiếp làm việc với Bệnh viện K.

Cuối cùng, thay vì phủ nhận vi phạm như thông cáo báo chí ban đầu, Giám đốc BV K Lê Văn Quảng cho biết sau khi xác minh, bệnh viện phát hiện trong số đó có hình ảnh đưa bác sĩ phong bì đã xảy ra từ 2014, nhân viên y tế này đã bị kỷ luật và điều chuyển công tác.