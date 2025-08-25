Thu xếp nơi tránh nắng mưa, phục vụ bánh mì, nước cho người dân xem diễu binh, diễu hành

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp gây rối an ninh, trật tự; gây mất trật tự, an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân, nhất là nơi diễn ra các hoạt động kỷ niệm trên phạm vi toàn quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền trên không gian mạng; đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu, độc trên các nền tảng mạng xã hội. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng hoạt động kỷ niệm gây rối làm mất an ninh trật tự, an ninh, an toàn, an dân.

Thủ tướng yêu cầu phục vụ miễn phí bánh mỳ, nước uống cho nhân dân xem diễu binh. Ảnh: VGP.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương bảo đảm công tác y tế trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các hoạt động bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; sẵn sàng triển khai lực lượng ứng phó khi xảy ra các tình huống về dịch bệnh; thường xuyên chỉ đạo hướng dẫn vệ sinh môi trường; kiểm tra nước uống, nguyên liệu, thực phẩm sử dụng tại tất cả địa điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

Huy động các cơ sở y tế, bố trí, sắp xếp lực lượng cán bộ, nhân viên y tế hợp lý để tổ chức các tổ y tế ứng trực cấp cứu trong suốt thời gian và tại tất cả các địa điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm; bảo đảm đủ thuốc, vật tư, thiết bị, xe cứu thương; chỉ đạo một số cơ sở khám, chữa bệnh sẵn sàng giường bệnh cho các tình huống, đặc biệt trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tối 24/8, hàng vạn người dân đã cùng nhau chào cơ, vỗ tay, reo hò khi buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) chính thức diễn ra. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+).

Tăng cường thông tin, tuyên truyền về bảo đảm công tác y tế; cung cấp đầy đủ các khuyến cáo cho người dân chủ động thực hiện phòng bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm; thông tin chính xác về các vị trí ứng trực y tế tại các địa điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm để khi có sự cố được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

UBND TP Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: Bảo đảm bố trí đủ nhà vệ sinh, nơi thu gom rác và gia tăng công suất vệ sinh, tạo nên một không gian sạch sẽ, an toàn và văn minh trong dịp lễ; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về giữ gìn vệ sinh môi trường. Thu xếp nơi nghỉ mát, tránh mưa, tránh nắng cho nhân dân khi đến các nơi công cộng, phục vụ miễn phí bánh mỳ, nước uống, ô dù...

Người dân đứng kín hai bên đường để xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành. Ảnh: Đ.T.

Huy động các lực lượng tình nguyện, nhất là thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh... khuyến khích xã hội hóa các hoạt động hỗ trợ cấp phát đồ ăn, nước uống miễn phí phục vụ người dân xem diễu binh, diễu hành, các hoạt động thăm quan vui chơi giải trí khác và bố trí lực lượng sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn người dân tại các địa điểm diễn ra các hoạt động trong dịp Lễ. Góp phần tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, ấm no, hạnh phúc của Nhân dân và các lực lượng đang ngày đêm tập luyện, tham gia vào các hoạt động và bảo vệ ngày Lễ lớn của dân tộc.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, đặc biệt là các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công tác đảm bảo vệ sinh môi trường tại các điểm tập trung đông người, diễu binh, diễu hành và hoạt động nghệ thuật, bắn pháo hoa.

Bộ Xây dựng hướng dẫn các địa phương kiểm tra độ cứng, khả năng chịu lực, chịu tải của sân khấu, khán đài, nơi tập trung đông người, các phương tiện vận tải, góp phần đảm bảo an toàn giao thông và đặc biệt là đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân...