Thủ tướng: Triển khai ngay kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn

Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp không để thiếu nguồn cung xăng dầu, sớm nâng cao năng lực tự chủ năng lượng, triển khai ngay xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn (Thanh Hóa).

Ngày 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Tổ công tác an ninh năng lượng về các giải pháp trước tác động từ diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, tình hình xung đột quân sự tại Trung Đông tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, tác động trực tiếp đến nguồn cung và giá năng lượng toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp bám sát tình hình, chủ động, tích cực xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả các vấn đề có liên quan đến xăng dầu.

Thủ tướng cũng yêu cầu không để thiếu nguồn cung xăng dầu, không để ách tắc sản xuất, kinh doanh, không để mất ổn định, trật tự an toàn xã hội. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu phải lành mạnh, nghiêm cấm găm hàng, thổi giá, đầu cơ, tích trữ, làm rối loạn thị trường. Các cơ quan liên quan vào cuộc chống buôn lậu qua biên giới, kiên quyết xử lý đủ sức răn đe các trường hợp vi phạm.

Bộ Công Thương tiếp tục bảo đảm nguồn cung dầu thô nhập khẩu cho các tháng tiếp theo; chủ động theo dõi, phân tích, dự báo thị trường xăng dầu trong nước và thế giới, chủ động xây dựng và cập nhật các kịch bản cung ứng trong các tình huống bất lợi của thị trường thế giới;

Bộ cũng cần chỉ đạo Petrovietnam và các đơn vị liên quan duy trì vận hành an toàn, ổn định các nhà máy lọc dầu, tối ưu công suất, nâng cao sản lượng chế biến, không xuất khẩu nguyên liệu.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các thương nhân đầu mối sản xuất, kinh doanh xăng dầu bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước; đẩy nhanh lộ trình triển khai xăng sinh học.

Bộ Công Thương cũng được yêu cầu khẩn trương làm việc với các đối tác nước ngoài để triển khai ngay xây dựng kho dự trữ xăng dầu chiến lược tại Nghi Sơn (Thanh Hóa), sau trao đổi của Thủ tướng với lãnh đạo các nước thời gian qua về nội dung này.

Bộ Tài chính nhanh chóng đề xuất giải pháp về thuế, ngân sách, trình cấp có thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong điều hành giá xăng dầu bám sát diễn biến giá xăng dầu hàng ngày và đúng quy định pháp luật.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tạo điều kiện về hỗ trợ lãi suất, vay vốn, nhu cầu ngoại tệ để các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn phục vụ nhập khẩu, dự trữ và kinh doanh xăng dầu theo đúng quy định pháp luật.

Bộ Xây dựng khẩn trương thẩm định, phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải đối với các cảng tiếp nhận tàu chở dầu trọng tải lớn hơn thiết kế của cảng nhưng đã giảm tải phù hợp, tạo điều kiện tiếp nhận nhanh hàng nhập khẩu. Bộ Ngoại giao tiếp tục thúc đẩy, tăng cường trao đổi với các nước về ngoại giao năng lượng.

Các tập đoàn gồm Petrovietnam, EVN, TKV, Petrolimex, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành chủ động xử lý các nguồn hàng, chủ động xây dựng kịch bản, kế hoạch sản xuất, dự phòng nguồn cung.

Về dài hạn, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương cần phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu các giải pháp để sớm nâng cao năng lực tự chủ năng lượng của đất nước, như tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung và nâng cao khả năng tự chủ năng lượng.

Bên cạnh đó, các đơn vị nghiên cứu tiếp tục tái cơ cấu các đầu mối kinh doanh xăng dầu; nâng cao năng lực dự trữ năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu an ninh năng lượng dài hạn; thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả…