Thủ tướng: Không để ai bị cảnh “màn trời chiếu đất”

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hỗ trợ nhân dân vùng bão sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, đảm bảo chỗ ở tạm thời cho người dân, không để người dân bị cảnh "màn trời chiếu đất".

Thiên tai gây thiệt hại hơn 33.000 tỷ đồng

Trưa 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ nhằm đánh giá tình hình, chỉ đạo tổ chức triển khai một số biện pháp cấp bách để khắc phục hậu quả cơn bão số 11 và mưa lũ sau bão. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và đồng chỉ đạo cuộc họp.

Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, tính đến ngày 9/10, thiên tai trên cả nước đã làm 238 người chết, mất tích, 367 người bị thương, 258.000 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái, hơn 500.000 ha lúa, hoa màu, cây trồng bị ngập úng. Tổng thiệt hại ước tính đến thời điểm hiện nay là 33.549 tỷ đồng.

Riêng về thiên tai sau bão số 11, đây là một trong những đợt thiên tai nghiêm trọng, lũ chồng lũ trên diện rộng ở nhiều địa phương, với các loại hình thiên tai đặc biệt nguy hiểm, như lũ lớn, lũ đặc biệt lớn, lũ vượt lịch sử, ngập lụt và lũ quét, sạt lở đất...

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết có 23 sự cố đê điều tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh và Hà Nội trên sông Cầu, sông Thương, nhưng đến thời điểm này chưa có đoạn đê chính nào bị vỡ tràn, dù mưa lũ lịch sử.

"Chúng ta đang cầm cự được và hiện nay nước bắt đầu nước rút thì chắc chắn đê chính sẽ đảm bảo, tuy nhiên các đê bao, đê bối đều tràn hết”, Thứ trưởng cho biết.

Phát biểu tại cuộc họp, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị đã rất chủ động, tích cực, kịp thời, hiệu quả trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Thiên tai đã gây hậu quả rất nặng nề, trải dài trên nhiều địa phương khu vực phía bắc, ảnh hưởng trực tiếp tới tăng trưởng kinh tế của năm nay.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lưu ý làm tốt công tác khắc phục hậu quả sau bão số 1. Ảnh: VGP.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cơ quan khẩn trương, kịp thời tổng hợp tình hình, báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trong đó hết sức lưu ý việc động viên, thăm hỏi, kịp thời cứu trợ người dân, hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại.

Cùng với đó, Thường trực Ban Bí thư lưu ý làm tốt công tác khắc phục hậu quả sau bão số 11, động viên, thăm hỏi, kịp thời cứu trợ người dân, hỗ trợ các địa phương bị thiệt hại, khôi phục hoạt động của các cơ sở y tế, trường học để bảo đảm việc học tập của học sinh, việc khám chữa bệnh cho người dân, phòng chống dịch bệnh.

Mặt trận Tổ quốc tiếp tục đẩy mạnh vận động, kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại, ảnh hưởng và kịp thời phân bổ kinh phí hỗ trợ tới người dân và các địa phương để khắc phục hậu quả, vượt qua khó khăn do bão, mưa lũ.

Không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc sau bão

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu phải nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai; ổn định đời sống của nhân dân; đảm bảo các điều kiện tối thiểu cho người dân.

Theo Thủ tướng, thời gian qua, tình hình thiên tai diễn biến rất phức tạp, với lũ lụt ở mức lịch sử, gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản, tác động tới tăng trưởng kinh tế (nếu thiên tai năm 2024 làm thiệt hại khoảng 0,4% GDP thì năm 2025 ước tính ít nhất khoảng 0,2%).

Dự báo tình hình còn tiếp tục phức tạp, ngập úng có thể còn kéo dài và tiếp tục gây hậu quả nhiều hơn, một số cơn bão khác có thể xuất hiện, Thủ tướng yêu cầu công tác dự báo thiên tai cần sát hơn, kỹ lưỡng hơn, phối hợp tốt hơn nữa với các nước khác trong công tác này, để phòng chống kịp thời, hiệu quả, đúng hướng, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Về một số công việc cấp bách trước mắt, Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp Văn phòng Trung ương tổng hợp, đánh giá tổng thể, toàn diện về tình hình, công tác phòng chống, khắc phục, đề xuất những công việc tiếp theo phải làm.

Tiếp tục rà soát, huy động các lực lượng, phương tiện, kể cả hàng không, bằng mọi giá tiếp cận các khu vực đang bị chia cắt để tiếp tế nhu yếu phẩm.

Thủ tướng lưu ý, việc tiếp cận, gửi hàng cứu trợ phải bảo đảm an toàn, vệ sinh, hiệu quả nhất; tuyệt đối là không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, bị đói rét. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các địa phương hỗ trợ quần áo, chăn, màn, lương thực, thực phẩm, nước uống, hóa chất khử trùng, thuốc men để có thể sử dụng ngay cho các khu bị chia cắt, những người đang thiếu thốn.

Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà ở bị hư hại, xây dựng lại nhà bị sập đổ, đảm bảo chỗ ở tạm thời cho người dân, không để người dân bị cảnh "màn trời chiếu đất".

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP.

Cùng với đó, Thủ tướng đề nghị khẩn trương khắc phục sự cố, khôi phục hạ tầng thiết yếu về điện, nước, sóng viễn thông, giao thông, thủy lợi. Hỗ trợ tối đa với các thiệt hại về sản xuất, kinh doanh, nhất là nông nghiệp để sớm ổn định cuộc sống người dân và góp phần tăng trưởng kinh tế.

Về một số nhiệm vụ lâu dài, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh quy hoạch liên quan đê điều, giao thông, điện, nước, thủy lợi, các địa phương chủ động triển khai các dự án khắc phục các sự cố hạ tầng.

Cần rà soát các phương tiện, trang thiết bị, kho bãi phục vụ phòng chống, ứng phó thiên tai; tăng cường khảo sát, đánh giá, xây dựng, triển khai các dự án, đề án để đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện các hạ tầng thiết yếu.

Thủ tướng lưu ý các cơ quan, các bộ, ngành, các địa phương kịp thời khen thưởng, tôn vinh những điển hình, người tốt, việc tốt, gương cống hiến, hy sinh và phê bình, xử lý các chủ thể không hoàn thành nhiệm vụ, phản ứng không kịp thời, vô cảm với mất mát, thiệt hại của nhân dân.