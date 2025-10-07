Thủ tướng chỉ đạo cấp bách ứng phó lũ, lụt, sạt lở tại Bắc Bộ

Thủ tướng ra công điện khẩn yêu cầu các địa phương Bắc Bộ ứng phó lũ lớn, sạt lở, bảo đảm an toàn dân cư và đê điều.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 189 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung phòng chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ.

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/10, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội, tổng lượng mưa nhiều nơi khoảng 300-400mm, cá biệt có nơi trên 560mm.

Cơ quan khí tượng cho biết trên sông Cầu xuất hiện lũ đặc biệt lớn. Mực nước tại Thái Nguyên lúc 17h ngày 7/10 vượt báo động 3 khoảng 2,37m, cao hơn lũ lịch sử năm 2024 khoảng 0,56m và còn tiếp tục lên. Cùng với đó là tình trạng ngập lụt tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt tại Thái Nguyên.

Mưa lớn cũng khiến lũ trên hệ thống sông Thái Bình đang lên, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống đê điều.

Lạng Sơn chìm trong biển nước. Ảnh: Nông Quốc Trọng.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng và các địa phương khác trên lưu vực sông Thái Bình, nhất là sông Cầu, sông Thương, chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai ngay biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Cùng với đó, lãnh đạo Chính phủ yêu cầu triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu.

Bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường được giao tổ chức theo dõi, dự báo, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình mưa lũ cho các cơ quan chức năng, địa phương và nhân dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai ứng phó.

Bộ trưởng Công Thương chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn các hồ thủy điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn tại các khu vực bị ngập lũ; phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương có liên quan trong công tác vận hành liên hồ để bảo đảm an toàn tuyệt đối các hồ thủy điện, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng và Công an chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị, lương thực, thực phẩm cần thiết, phối hợp với cơ quan chức năng, các lực lượng ở địa phương triển khai hỗ trợ nhân dân phòng, chống lũ, lụt, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh nhất có thể hậu quả thiên tai theo đề nghị của địa phương.

Bộ trưởng các bộ cùng chủ tịch các tỉnh, thành khu vực Bắc Bộ cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên tình hình, tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các biện pháp phòng chống lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Lãnh đạo Chính phủ giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương có liên quan theo dõi sát tình hình, kịp thời triển khai thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.