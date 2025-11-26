Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số là lựa chọn chiến lược

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định “Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025” không chỉ là một sự kiện quốc tế mà còn là dấu mốc mở ra chặng đường mới đầy triển vọng trong hành trình hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là lựa chọn chiến lược

Sáng nay 26/11, Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" chính thức khai mạc tại TP.HCM. Diễn đàn được tổ chức trong ba ngày 25 - 27/11 với sự tham gia của hơn 500 doanh nghiệp trong nước thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025.

Phát biểu tại phiên chính thức Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yếu tố đoàn kết, đề cao chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế để cùng nhau phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định “Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2025” không chỉ là một sự kiện quốc tế mà còn là dấu mốc mở ra chặng đường mới đầy triển vọng trong hành trình hợp tác phát triển và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Vì hòa bình, ổn định, hợp tác phát triển và phục hồi kinh tế trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng cho biết thế giới đang chứng kiến sự phân cực về chính trị, phân tách về kinh tế và phân mảnh về thể chế, phân hóa về phát triển rất mạnh mẽ. Tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại sau đại dịch COVID-19, nợ công tăng cao, thương mại thế giới sụt giảm, đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất kinh doanh bị trì trệ. Kéo theo đó là làm suy giảm công ăn việc làm, sinh kế của người dân.

"Bối cảnh và tình hình đó đặt ra nhiều khó khăn, thách thức phức tạp, nhưng đồng thời cũng mang đến cơ hội. Chúng ta phải nhìn thấy cả thách thức lẫn thời cơ, để từ đó chịu áp lực lớn hơn, nỗ lực hơn, suy nghĩ sâu hơn, nhìn xa trông rộng hơn, giúp chúng ta trở nên thông minh và sáng suốt hơn", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng cho rằng đòi hỏi lớn nhất là phải đoàn kết để có thêm sức mạnh, hợp tác để tạo ra nguồn lực, chia sẻ để củng cố niềm tin.

Đó còn là việc cùng nhau xây đắp một tương lai chung giàu mạnh, thịnh vượng và phát triển bền vững. Trong đó, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số là một xu thế tất yếu, là yêu cầu khách quan và lựa chọn chiến lược.

“Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025” được tổ chức tại TP.HCM trong ba ngày 25 - 27/11 với nhiều phiên chia sẻ và đối thoại quan trọng mang tầm quốc tế.

Cũng tại diễn đàn, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho rằng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số “là mệnh lệnh của thời đại”. Ông Quang chia sẻ, thế giới đang chuyển động với tốc độ chưa từng có. Mô hình tăng trưởng thay đổi chuỗi cung ứng toàn cầu tái định hình theo hướng xanh, số, bền vững. Các thách thức về khí hậu, năng lượng, môi trường trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.

Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, vật liệu mới đang mở ra một kỷ nguyên phát triển hoàn toàn khác. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo tiếp tục phát triển đột phá, tác động sâu rộng, căn bản đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Với quan điểm xuyên suốt lấy con người làm trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển, Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, là sự lựa chọn chiến lược, là ưu tiên hàng đầu và là động lực đột phá của tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết sau sáp nhập, TP.HCM đã trở thành nơi hội tụ của 3 cực tăng trưởng năng động nhất cả nước, mang theo đó là tầm nhìn rộng mở và khát vọng lớn lao để trở thành một đô thị có tầm vóc quốc tế hiện đại, năng động, có khả năng cạnh tranh toàn cầu, là đầu tàu kinh tế của cả nước.

Thành phố cũng mong muốn đi đầu về chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh, thu hút đầu tư công nghệ cao và hình thành trung tâm tài chính quốc tế, tạo nền tảng vững chắc để đạt được mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ, dịch vụ hàng đầu của khu vực.

Thành phố đã xác định 3 đột phá đóng vai trò vừa là cơ sở, vừa là động lực để thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi kép nêu trên, đó là đột phá về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. TP.HCM dám nghĩ và quyết tâm biết làm.

Nhiều thoả thuận hợp tác được ký kết tại “CEO 500 – Tea Connect”

Tại chương trình đối thoại CEO 500 – Tea Connect" thuộc Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 đã có 14 thoả thuận hợp tác được ký kết giữa các đối tác Việt Nam và quốc tế như: FPT, VinaCapital, SynoSys, Accelink,...

Theo đó, tại “CEO 500 – Tea Connect" đã có 14 thoả thuận được ký kết, gồm:

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và FPT Semiconductor về hợp tác đào tạo gói kiểm định chip và tham gia chuỗi cung ứng của Doanh nghiệp FDI ; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Liên minh kinh tế tầm thấp.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và TTI phát triển chuỗi cung ứng nội địa; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và SynoSys về hợp tác đào tạo thiết kế vi mạch.

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 tại TP.HCM thu hút nhiều doanh nghiệp công nghệ trong nước tham gia trình diễn những giải pháp công nghệ mới.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa HCMC C4IR, Viện Hàng không vũ trụ Việt Nam, Tập đoàn SaigonTel, Tập đoàn Accelink (Mỹ) về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghệ không gian tầm thấp; Chương trình hợp tác phát triển Trung tâm Dữ liệu Trí tuệ nhân tạo tại biên (Edge – AI Data Center Partnership Program).

Hợp tác giữa HCMC C4IR và SRI International về việc thành lập nền tảng trao đổi và chuyển giao tri thức giữa Việt Nam và Mỹ; Bản ghi nhớ hợp tác giữa HCMC C4IR, SaigonTel và Naver về phát triển trung tâm dữ liệu; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Cảng Los Angeles và HCMC C4IR, ECV và SaigonTel về thúc đẩy hợp tác đầu tư vào cảng biển tại TP.HCM.

Ngoài ra còn có, Biên bản ghi nhớ giữa HCMC C4IR và Tập đoàn Ant International (A&I); Biên bản ghi nhớ giữa HCMC C4IR và Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng; Chương trình tín dụng ưu đãi ngoài ngân sách hỗ trợ chuyển đổi sản xuất thông minh; Bản ghi nhớ giữa Binance và Sở Tài chính về hợp tác cho trung tâm tài chính quốc tế ở TP HCM; Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn VinaCapital và Tập đoàn FPT.