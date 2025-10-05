Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm SCB, tháo gỡ gần 3.000 dự án tồn đọng

Phát biểu tại Hội nghị Chính phủ với địa phương,Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn, giá nhà đất đang ở mức cao và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có biện pháp kiểm soát.

Giá nhà đất vẫn ở mức cao



Sáng 5/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9/2025. Phát biểu kết luận, bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ những hạn chế, bất cập chưa đạt kỳ vọng như giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng yêu cầu, đầu tư tư nhân chưa khởi sắc nhiều; xuất khẩu gặp khó khăn; tốc độ tăng tiêu dùng chậm lại…

Theo người đứng đầu Chính phủ, giải ngân vốn đầu tư công cần nỗ lực hơn. Sức ép chỉ đạo điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn, nhất là về lãi suất, tỉ giá, lạm phát trước những biến động bên ngoài, đặc biệt là tác động, ảnh hưởng của chính sách thuế quan, thương mại của các nước. Tình hình thị trường bất động sản từng bước được cải thiện nhưng còn nhiều khó khăn, vướng mắc, giá nhà đất ở mức cao. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái có nơi còn diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có nơi còn bất cập, nhất là bố trí cán bộ, kết nối mạng, dữ liệu số, chuyển đổi số. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; tình hình thiên tai, lũ lụt dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị. Ảnh: VGP.

Theo Thủ tướng, những tồn tại, hạn chế có nguyên nhân chủ quan và khách quan. Đó là tình hình thế giới, khu vực biến động phức tạp; kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu chậm lại; rủi ro gia tăng; thiên tai, bão lũ gây hậu quả nặng nề. Bên cạnh đó, có tình trạng một số cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức chưa thực sự chủ động, tích cực, còn tình trạng né tránh, đùn đẩy nhiệm vụ, sợ trách nhiệm; một số cơ chế, chính sách còn bất cập chưa được giải quyết, phân cấp, phân quyền có nơi có lúc còn lúng túng; nhiều dự án tồn đọng kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm…

Đề cập nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng quán triệt quý IV phải tăng tốc, bứt phá với mục tiêu vẫn là giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách, đặc biệt là thúc đẩy tăng thu, tiết kiệm chi để tập trung cho đầu tư phát triển.

Về định hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai sâu rộng đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "tăng cường tích cực, nỗ lực thành công, không rời nhân dân, chuyên cần sáng tạo, hiệu quả tầm cao", bám sát phương châm chỉ đạo điều hành bản lĩnh, trí tuệ, bình tĩnh, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả.

Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện 3 đẩy mạnh gồm: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, phấn đấu tăng trưởng đạt trên 8%. Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương phục vụ phát triển nhanh, bền vững. Đẩy mạnh giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc, vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Xử lý dứt điểm SCB và các ngân hàng thương mại yếu kém

Về các nội dung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu trước hết tập trung chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung phục vụ Hội nghị Trung ương 13 và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng.

Theo Thủ tướng, cần tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm. Chính sách tiền tệ phải kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm tỉ giá, lãi suất hợp lý; tập trung vốn tín dụng cho sản xuất kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đẩy nhanh việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại.

Theo dõi sát diễn biến tình hình, bảo đảm ổn định thị trường, giá cả, nhất là các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quản lý; thực hiện các biện pháp tăng cường quản lý, định hướng, kiểm soát giá nhà, đất.

Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt giá nhà đất đang ở mức cao. Ảnh: VGP.

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý cần đẩy mạnh thu hút đầu tư toàn xã hội, phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công kế hoạch 2025, đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng, trọng điểm; tổ chức khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án vào ngày 19/12.

Cùng với triển khai quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, Thủ tướng chỉ đạo triển khai, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát sắp xếp cán bộ xã phù hợp chuyên môn; nâng cao chất lượng cán bộ.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài; thực hiện hiệu quả phương án xử lý Ngân hàng SCB và các ngân hàng thương mại yếu kém; Bộ Tài chính, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 751 tiển khai ngay các cơ chế, giải pháp tháo gỡ cho gần 3.000 dự án tồn đọng sau khi được Bộ Chính trị cho chủ trương.

Về một số nhiệm vụ quan trọng trong quý IV/2025, Thủ tướng yêu cầu chuẩn bị khởi công dự án thành phần 1 dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng và giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam; triển khai quyết liệt các giải pháp để quyết tâm tháo gỡ thẻ vàng IUU trong năm 2025.

Giao một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tăng cường quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước, phấn đấu thu ngân sách tăng 25% so với dự toán; phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công…

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; giữ vững ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối; tăng cường quản lý thị trường vàng; quyết liệt triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi.

Bộ Công an cùng Bộ Ngoại giao khẩn trương nghiên cứu, tiếp tục đàm phán với các nước về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong quy trình giao thông; xây dựng phương án đầu tư nền tảng "Bình dân học vụ số"…