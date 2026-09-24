Thứ trưởng Lê Công Thành làm Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội

Ban Bí thư quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, làm Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Ngày 24/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, làm Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng.

Đại diện Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Hát Môn và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Hát Môn với ông Nguyễn Trung Thành, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quốc Oai.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Quốc Oai và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Quốc Oai với ông Phùng Huy Diễn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Kiều Phú.

Ông Lý Hoàng Kiên, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hát Môn, được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Đảng ủy xã Kiều Phú và giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Kiều Phú.

Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ cho ông Lê Công Thành. Ảnh: Hà Nội mới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, nhấn mạnh việc ông Lê Công Thành được Ban Bí thư điều động, bổ nhiệm làm Trợ lý Bí thư Thành ủy vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm rất lớn của cá nhân ông Thành.

Ông Đông đề nghị tân Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội nhanh chóng tiếp cận, nắm chắc tình hình thủ đô, chương trình công tác của Thành ủy và các nhiệm vụ trọng tâm của Bí thư Thành ủy, phát huy kinh nghiệm qua nhiều vị trí công tác để nâng cao chất lượng tham mưu.

Công tác tham mưu phải chủ động, đi trước và có chiều sâu; không chỉ tổng hợp, truyền đạt thông tin mà phải nghiên cứu, phân tích, phát hiện vấn đề, đề xuất phương án xử lý và theo sát đến kết quả cuối cùng.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Công Thành cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động của Văn phòng Thành ủy giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đáp ứng yêu cầu của Bí thư Thành ủy Hà Nội.